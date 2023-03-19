Медведев вышел в финал на 4-м турнире подряд и вернется в топ-5

Шестая ракетка мира в Индиан-Уэллс обыграл (7:5, 7:6(4)) и вышел в финал. Медведев не реализовал три матчбола при счете 5:3 во втором сете, потом не подал на матч, а потом упустил еще три матчбола на подаче при счете 6:5.

Россиянин выиграл 19-й матч подряд и вышел в четвертый финал за последние четыре турнира. Ему на это понадобилось 32 дня.

Медведев вышел в 31-й финал в карьере и поборется за 19-й титул. На «Мастерсах» это будет его седьмой финал (первый с 2021-го) и возможность выиграть пятый трофей этой категории.

По итогам турнира в Индиан-Уэллс россиянин вернется в топ-5 рейтинга – поднимется на пятую строчку.

За трофей он поборется с или .

Медведев рвет тур, а помогают новые струны. Каким образом?

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