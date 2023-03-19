Медведев вышел в финал на 4-м турнире подряд и вернется в топ-5

Теги ATP BNP Paribas Open Фрэнсис Тиафу Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Шестая ракетка мира Даниил Медведев в Индиан-Уэллс обыграл Фрэнсиса Тиафу (7:5, 7:6(4)) и вышел в финал. Медведев не реализовал три матчбола при счете 5:3 во втором сете, потом не подал на матч, а потом упустил еще три матчбола на подаче при счете 6:5.

Россиянин выиграл 19-й матч подряд и вышел в четвертый финал за последние четыре турнира. Ему на это понадобилось 32 дня.

Медведев вышел в 31-й финал ATP в карьере и поборется за 19-й титул. На «Мастерсах» это будет его седьмой финал (первый с 2021-го) и возможность выиграть пятый трофей этой категории.

По итогам турнира в Индиан-Уэллс россиянин вернется в топ-5 рейтинга – поднимется на пятую строчку.

За трофей он поборется с Карлосом Алькарасом или Янником Синнером.

Медведев рвет тур, а помогают новые струны. Каким образом?

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34 комментария

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kyckoba
Ответ свободу попугаю
Даня: Грунт, я иду за тобой! )
Мне очень давно не хватает тут ржущего смайлика, ага)
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Tarkovski
Ответ sedric
Не, я именно о титулах подряд, а не матчах.
Так там и получается - Кубок Дэвиса, АО, ещё какой-то хард, Майами ИУ плюс весь грунт до РГ
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DimDimich36
Медведев : я этот грунт ногой шатал
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Привет Этоя
Ответ sedric
Не, я именно о титулах подряд, а не матчах.
У Джоковича вышло 7 турниров
Австралия, Дубаи, ИУ, Майями, Белград, Мадрид и Рим
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melmi
Хочу финал Карлоса и Дани. Это будет топ финал за 4 турнира. Вишенка.
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Tarkovski
Ответ Привет Этоя
Помню, что у Новака серия была из 42 матчей вроде бы.. Если не ошибаюсь.
С Кубка Дэвиса-10 до пф РГ-11 всё подряд косил
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sedric
Ответ Привет Этоя
Помню, что у Новака серия была из 42 матчей вроде бы.. Если не ошибаюсь.
Не, я именно о титулах подряд, а не матчах.
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j4romir
Это мощная ачивка, даже если он проиграет в финале
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свободу попугаю
19 матчей за 32 дня... охренеть
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Привет Этоя
Ответ sedric
Какой рекорд в туре, по общему количеству выигранных титулов подряд. Кто-то в курсе?
Помню, что у Новака серия была из 42 матчей вроде бы.. Если не ошибаюсь.
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sedric
Какой рекорд в туре, по общему количеству выигранных титулов подряд. Кто-то в курсе?
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sabur
Даже немного жаль, что не было 3его сета. Это был бы эпичный сет
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gleb_k
Чертов валидол
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свободу попугаю
Ответ kyckoba
Учитывая, что в ИУ чуть ли не самый медленный хард во всем туре, для Медведева этот финал - прыжок выше головы. Про грунт даже думать боюсь😂🙈
Даня: Грунт, я иду за тобой! )
+8
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+8
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kyckoba
Учитывая, что в ИУ чуть ли не самый медленный хард во всем туре, для Медведева этот финал - прыжок выше головы. Про грунт даже думать боюсь😂🙈
+10
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+10
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Кагов
Даня — спрут!
+2
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+2
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Радость Ди Мария
Возвращается на своё законное место. На финал может не хватить - поднаелся, четвёртый турнир - четвёртый полуфинал... Не беда, надо перекурить и готовиться к глинозёму.
+5
-1
+4
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Денис Чучкаев
Даня монстр! 4й финал подряд💪
+2
0
+2
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TennisForever
Даня,верим в тебя ,удачи в финале !
+4
0
+4
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Денис Кателин
Сегодня Даня усложнял себе жизнь, как только мог, но даже это никак не помогло Тиафу. Надеюсь в финале Медведев будет собранней и наладит первую подачу.
+6
0
+6
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redgy
Тиафу что-то нереальное вытащил начиная с 3-5, но Даня таки дожал!
+1
0
+1
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свободу попугаю
Он вышел, а мы чуть не ушли 🤕
+12
0
+12
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Евгений Федяев
Столько матчболов и брейкпойнтов упустить...Любой из следующей пары полуфиналистов такое не простит. Думаю, Алькарас выйдет в финал. С ним вообще будет шансов мало с такой реализацией и без обострений в игре у Дани.
0
-3
-3
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Сергей Гуцол
Финал это не последняя станция. Ждём именно победы над любым из молодых талантов🙌🙌💪💪
+4
0
+4
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инок
И опять не без приключений, тройной матчбол - нет, надо дотянуть до тай-брейка, где тоже нужно позволить догнать себя, а потом зарешать.
+3
0
+3
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