Жулин о Fan ID: «Его придумали для хулиганов. Фанаты зря уперлись. Уже ничего не сделаешь, надо оформить – и все! Я получил за 2 минуты»

Александр Жулин призвал болельщиков оформить Fan ID.

«Оформил Fan ID без проблем! Меня пригласили на матч « » – « ». Сходил в МФЦ и за две минуты получил карту болельщика.

Фанаты зря уперлись – процедура оформления очень быстрая. Думаю, систему придумали для хулиганов. Ситуация с полупустыми трибунами пока что затянется, но все к этому придут. С этим уже ничего не сделаешь. Надо оформить Fan ID – и все!

В фигурном катании не практикуется карта болельщика. Нет движения с баннерами и файерами. У нас все цивилизованно. Поэтому нет смысла вводить Fan ID.

Речь о стадионах и о выявлении хулиганов, которые приносят запрещенные к проносу вещи на спортивные объекты. К сожалению, у нас это распространено», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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