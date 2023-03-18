Жулин о Fan ID: «Его придумали для хулиганов. Фанаты зря уперлись. Уже ничего не сделаешь, надо оформить – и все! Я получил за 2 минуты»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Жулин стадионы Пари НН Fan ID Футбол

Александр Жулин призвал болельщиков оформить Fan ID.

«Оформил Fan ID без проблем! Меня пригласили на матч «Зенит» – «Пари НН». Сходил в МФЦ и за две минуты получил карту болельщика.

Фанаты зря уперлись – процедура оформления очень быстрая. Думаю, систему придумали для хулиганов. Ситуация с полупустыми трибунами пока что затянется, но все к этому придут. С этим уже ничего не сделаешь. Надо оформить Fan ID – и все!

В фигурном катании не практикуется карта болельщика. Нет движения с баннерами и файерами. У нас все цивилизованно. Поэтому нет смысла вводить Fan ID.

Речь о стадионах и о выявлении хулиганов, которые приносят запрещенные к проносу вещи на спортивные объекты. К сожалению, у нас это распространено», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Fan ID делает наш футбол заложником

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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88 комментариев

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EuhenioV
Не многовато ли Жулин на себя берёт?Люди протестуют подобным образом против тотальной оцифровки и отмены права выбора,скорость же оформления в данном случае, заведомо вторична.Вроде бы уже большой мальчик и понималка должна присутствовать😡
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Бродяга-симпатяга
Это кто?
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Макар Макаров
Ответ GullitRuud
Кто мы ?
МЯСО
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Slavnov
Не надо никого звать, зазывать, не пришли и не пришли, мне кажется это вообще глупость, мелочь, со временем все заполниться другими людьми
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VMX1389
Как с пенсионным возрастом, приняли и ладно)) ( ну а то что по словам Голиковой ( официального лица ) 80 процентов мужчин не доживает до пенсионного возраста, ну и ладно)) Власть заботится о нас!!
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окечуква
Нравится риторика: с этим уже ничего не сделаешь. Очень даже сделаешь, взять и отменить этот фан айди и все. С такой философией как у Жулина, скажут с крыши прыгнуть, он и пойдет прыгать. Ничего не сделаешь, ведь.
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Ковид 07.10.52
Ответ brig_Mercury
Ох уж эти известные футбольные хулиганы, которые на стадион между булок носят наркоту и взрывчатку, а также банеры и питарды. Зато теперь там такие как Жулин будут таскать фан-уйди. Только так это поможет избежать правонарушения. Потому что Никакой связи между между хулиганами и фан-уйди нет... Их без этого отлавливали, и он не поможет предотвратить правонарушение. Это происходит на этапе досмотра.
Вспомнился главный хулиган , который в микрофон на весь стадион судей оскорблял....Это против него сделали?
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Pertinax Gandi
Для хулиганов есть КоАП и УК с соответствующими санкциями и камеры на стадионах с распознаванием лиц. Если где-то они не работают, это проблема камер, а не лиц. Если где-то на стадион проникают лица, которым по решению суда запрещено посещение стадиона, это проблема контролирующих органов, а не законопослушных болельщиков.
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B.Jones
Ответ Digger86
Деваться есть куда. Послушать избирателей и отменить закон
А вдруг избиратели ещё чего захотят.😁
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Ковид 07.10.52
Ух нализал по Шевчуку холоп по Пугачевой....Мало здесь депутатов, футболистов, хоккеистов...и даже фигуристок по приказу власти навыступалось в поддержку этого злодеяния, так еще и этого типа подогнали, который раньше в футбол нос не совал...Лучше бы в защиту Тарасовой песни пел....но нет туда нельзя....это против власти....
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Volodia_Lokomotiv
Сегодня было очень жаль, что не был на стадионе. Готов всегда все матчи смотреть дома, но не собираюсь оформлять фануйди
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Мистер Блин
жулин-жулик!!!
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Greenwhite
Ответ moldfan
Ну честно говоря иногда почитаешь комментарии в фигурке, и не знаю как фан Уйди, но справки у некоторых я бы точно спросил)
Это да))) Особенно тяжело в фигурном сообществе заходит идея, что все наши (и не наши) фигуристы заслуживают поддержки. А если у вас нет ненависти к какому-либо фигуристу или фигуристке, с вами там даже разговаривать не будут))))
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Can
Ответ Владимир Данилов
Жулин, ещё раз: дело не в процедуре получения. Причины: 1. Никто не знает алгоритмов, по которым одобряется или отказывается в оформлении фан-айди. Оспорить отказ невозможно - неизвестно, кто принял такое решение и с кем спорить; 2. В оформлении может быть отказано, примерная цитата, "если имеется информация о намерении совершить правонарушение". То есть даже не нужно нарушать закон, чтобы в оформлении отказали - достаточно, чтобы ответственный человек выдумал намерение; 3. Это просто унизительно - заслуживать право на посещение футбольного матча. Почему я должен идти на поклон неизвестно к кому, чтобы потратить свои собственные деньги на развлечение, чем футбол по своей сути и является? 4. Фан-айди не решает проблемы безопасности. Что мешает злоумышленнику совершить преступление у входных групп, в метро до/после матча? 5. Наконец, власть за последние годы дискредитировала себя абсолютно, и ввязываться с ней в какие бы то ни было отношения - признак излишней доверчивости, граничащей с глупостью. Власти закон приняли, надо выполнять. Теперь ход за болельщиками. Посмотрим, как отреагируют органы.
те кто понял тот понял, те кто не понял или тупые или что то с этого имеют
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d.xoxlov
Сколько ещё денег на этих говорунов спустят, интересно? Чую, что побольше, чем на запуск самого айди выйдет по итогу.
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Валера, уходи!!!
Ответ svetlic
то есть организовывают "движняк", из-за который потом вводят ограничения именно футбольные фанаты? У других публика приличная, им и не вводят.
но это же не означает что к другим не могут прийти хулиганы?
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svetlic
Ответ Валера, уходи!!!
а было бы прикольно если бы футбольные фанаты вдруг начали ходить на фигурку и устраивать там движняк))) вот только не понятно куда идти?
то есть организовывают "движняк", из-за который потом вводят ограничения именно футбольные фанаты? У других публика приличная, им и не вводят.
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Илья Савчук
Ответ Валера, уходи!!!
а было бы прикольно если бы футбольные фанаты вдруг начали ходить на фигурку и устраивать там движняк))) вот только не понятно куда идти?
чисто привести самых отбитых фанатов на фигурку пару раз, заняв все места, было бы весело посмотреть реакцию депутатов
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brig_Mercury
Ох уж эти известные футбольные хулиганы, которые на стадион между булок носят наркоту и взрывчатку, а также банеры и питарды. Зато теперь там такие как Жулин будут таскать фан-уйди. Только так это поможет избежать правонарушения. Потому что Никакой связи между между хулиганами и фан-уйди нет... Их без этого отлавливали, и он не поможет предотвратить правонарушение. Это происходит на этапе досмотра.
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GMF
Молодец, возьми с полки пирожок.
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Павел Васильев
- Жуля, Жуля, Жуля?
- Гав!
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Никита Тулаев
Ответ Dm_Tomson
Точно, все на фигурку, чтобы потом любители ФК "оценили" введение Фан-айди
а чего, я прям представил заряд под какого нибудь Баха)))
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bellyashe
какой же омерзительный советский нарратив «уже ничего не сделаешь, надо просто подчиниться».
неудивительно, что это поколение привело нашу страну к тому состоянию, в котором она сейчас находится.
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justbored
Ответ justbored
А вот Траньков против! Кому из выдающихся фигуристов тут верить?
*тому, кого пригласили на матч Зенита - или вот этому фрику с Первого канала. Mind boggles
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Mixos Demid
Верим в команду, вера тверда!
А паспорт собачий? Нет, никогда!
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