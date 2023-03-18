Жулин о Fan ID: «Его придумали для хулиганов. Фанаты зря уперлись. Уже ничего не сделаешь, надо оформить – и все! Я получил за 2 минуты»
Александр Жулин призвал болельщиков оформить Fan ID.
«Оформил Fan ID без проблем! Меня пригласили на матч «Зенит» – «Пари НН». Сходил в МФЦ и за две минуты получил карту болельщика.
Фанаты зря уперлись – процедура оформления очень быстрая. Думаю, систему придумали для хулиганов. Ситуация с полупустыми трибунами пока что затянется, но все к этому придут. С этим уже ничего не сделаешь. Надо оформить Fan ID – и все!
В фигурном катании не практикуется карта болельщика. Нет движения с баннерами и файерами. У нас все цивилизованно. Поэтому нет смысла вводить Fan ID.
Речь о стадионах и о выявлении хулиганов, которые приносят запрещенные к проносу вещи на спортивные объекты. К сожалению, у нас это распространено», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
Fan ID делает наш футбол заложником
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
- Гав!
неудивительно, что это поколение привело нашу страну к тому состоянию, в котором она сейчас находится.
А паспорт собачий? Нет, никогда!