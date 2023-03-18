Конте о «Тоттенхэме»: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм Антонио Конте Саутгемптон Дэниэл Леви Фрэйзер Форстер Футбол

Антонио Конте упрекнул команду и владельца «Тоттенхэма» после ничьей с «Саутгемптоном».

«Шпоры» выигрывали 3:1, но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте.

– Если мы будем обсуждать пенальти, то это будет означать, что мы не видим остальных моментов. Я думаю, что это не пенальти, на этом все, закрыли тему. Гораздо хуже то, что происходило на поле. То, что происходит последние месяцы, то, что происходит в мой второй сезон.

Думаю, сейчас подходящий момент для этого разговора, потому что ситуация непозволительная. Мы выигрывали 3:1, контролировали матч, но пропустили дважды и рисковали пропустить еще – Фрэйзер Форстер спас нас. Лучше сейчас углубиться в проблему, потому что она заключается в том, что мы не команда.

Мы – 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов, вижу тех, кто не хочет помогать товарищам, не вкладывает душу в свою работу.

До этого дня я избегал этой темы, пытался улучшить командный дух. Тактические и технические аспекты – это одно. Если вы хотите быть конкурентоспособными, биться за победу, важнее всего страсть, огонь в глазах, в сердце. Их нужно демонстрировать в каждом моменте.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы должны были стать сильнее, но в этом аспекте лишь сдали. Когда вы не едины, случиться может что угодно. Сегодня мы видели лишь последний из примеров. Не забывайте Кубок Англии, где мы уступили «Шеффилду», выпустившему молодых игроков. У нас был сильный состав, но мы вылетели.

Быть командой, единым целым – вот что важнее всего. Если огонь в глазах есть, вы не вылетите из Кубка Англии, не упустите победу в таком матче, как сегодня.

Я же вижу лишь 11 футболистов, которые играют ради самих себя.

– Но может ли неопределенность с вашим будущим...

– Вы ищете оправдания, ищете алиби. Ну ладно, продолжайте в том же духе. Вы только этим и занимаетесь! «Но игроки, может, ваше будущее, может, потеряли уверенность из-за этого...» Оправдания, оправдания, оправдания! Вы пытаетесь их выгораживать.

Бросьте. Заканчивайте с этим. Мы профессионалы. Клуб платит нам огромные деньги. Игроки получают их, я их получаю – не для того, чтобы потом искать оправдания, не для того, чтобы потом не нести ответственности. Для меня подобное недопустимо, я впервые за карьеру в такой ситуации, и в сравнении с прошлым сезоном все лишь ухудшилось.

– Почему так происходит?

– Почему? Потому что здесь к такому привыкли. Да, здесь не борются ни за что серьезное. Здесь не хотят играть под давлением. Здесь идут простым путем. Такова история «Тоттенхэма».

За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл – почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров и замять другое.

Я пытался избегать этого до сегодняшнего дня, но то, что я увидел, недопустимо. Недопустимо это и для фанатов. Они поддерживают нас, платят за билеты, и то, что команда выдает подобное, непозволительно. Нужно серьезно об этом подумать.

Впереди еще 10 матчей, и люди ждут, что мы поборемся. Но за что можно бороться с таким командным духом, с таким отношением к делу? За что? За 7-е, 8-е, 10-е место? Я к такому не привык. Я расстроен.

Каждый должен взять на себя ответственность. Не только клуб, тренер, штаб. Игроки должны тоже это сделать, потому что пора изменить ситуацию, если хочет измениться сам «Тоттенхэм».

Если они хотят оставить все как есть, они могут менять тренеров. Могут постоянно их менять. Но тогда ситуация не изменится. Поверьте, – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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91 комментарий

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Stas Nadtochy
Ответ Light Yagami
А Конте эту команду тренирует или он так, сторонний зритель?
А ты его цитаты внимательно прочитал или тупо сделал выводы и написал глупый коммент?
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Размазал знатно конечно Но боюсь за правду теперь отправят в отставку Кстати, болельщикам Динамо Москвы на заметку)) Такая же ситуация, только без финала ЛЧ, 45 лет без Чемпионств и 25+ без трофеев
ДиНамО без Лаврентия Берии не тянет
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Lexxxus
Ответ <~Inter~>
Так он не снимает вины с себя. Он же во вью говорит, что виноваты все, но всегда все предпочитают оправдывать только игроков. Да и психологию игроков не всегда легко поменять, а Конте такой себе психолог изначально. Просто он до этого работал в Ювентусе, Интере и Челси где атмосфера в клубе изначально таково, что все хотят побеждать независимо от обстоятельств
Как это не снимает? Он же прямым текстом обвиняет игроков и руководство клуба. А свою вину он в чем видит? В интервью об этом ни слова. Все вокруг виноваты, а он такой сидит - жертва обстоятельств.
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artman
Ответ United_LP
Многие болельщики ТТХ выберут сторону Конте, чем Леви
ВСЕ болельщики ТТХ в ужасе от поведения Конте и оч ждут его увольнения. Так обос..ть клуб, который тебе платил миллиарды, - это надо уметь. Конте не умеет признавать собственные ошибки. У ТТХ хватает проблем, но этот матч и многие другие - личный позор Конте. Только он этого никогда не признает. И выдал эту речь спешл, чтобы все болельщики, не следящие внимательно за ТТХ, сказали, "какой конте крутой, правду-матку рубит". А на деле он просто прикрывает собственный провал. Вот и все
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2ran
Это будет его последнее интервью.
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Silent Mode
Ответ Lexxxus
Так это именно вина Конте, что он за два сезона не смог сплотить игроков, сделать их них Команду. Это одна из задач тренера, с которой он не справился. Так что пусть посмотрит в зеркало и, может быть, увидит, кто виноват в нынешних результатах. Снимать ответственность с себя и перекладывать на игроков - так себе выбор.
Если игроки этого не хотят, то он и не смог бы никак
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Gornostaev
Конте сломался, несите нового... Кейн тоже все понял, Юнайтед так Юнайтед...
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Light Yagami
А Конте эту команду тренирует или он так, сторонний зритель?
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Rustam Abdullayev
Звоните поччетино он молче работает
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artman
Ответ Artem Piatkov
Да кого купили то? Ришарлисона и Ромеро? Так Бергвейна продали, который тащил левый фланг Так что по цене, но не по количеству усилились
Господи, обожаю эту плюсодрочерскую ересь) что там тащил Бергвейн?))) Скамейку запасных, на которой и сидел при Конте? Это Конте был инициатором его продажи как бы. И Конте купили немало качественных игроков. А вот почему они все при нем деградируют - мб стоит Конте задать вопрос? Но нет, Антонио у нас святой. Виноваты всегда другие.
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Arty K.
Это был последний день работы Конте на данной должности
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<~Inter~>
Ответ Lexxxus
Так это именно вина Конте, что он за два сезона не смог сплотить игроков, сделать их них Команду. Это одна из задач тренера, с которой он не справился. Так что пусть посмотрит в зеркало и, может быть, увидит, кто виноват в нынешних результатах. Снимать ответственность с себя и перекладывать на игроков - так себе выбор.
Так он не снимает вины с себя. Он же во вью говорит, что виноваты все, но всегда все предпочитают оправдывать только игроков. Да и психологию игроков не всегда легко поменять, а Конте такой себе психолог изначально. Просто он до этого работал в Ювентусе, Интере и Челси где атмосфера в клубе изначально таково, что все хотят побеждать независимо от обстоятельств
0
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Дмитрий Калашников
Ответ Artem Piatkov
Размазал знатно конечно Но боюсь за правду теперь отправят в отставку Кстати, болельщикам Динамо Москвы на заметку)) Такая же ситуация, только без финала ЛЧ, 45 лет без Чемпионств и 25+ без трофеев
А как чемпионство ФНЛ?
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Rustam Abdullayev
Леви ищет контакте Потчетино
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svft
лыжи намыливает
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Anthony Hlyanov
Ответ Osodj Djhshs
Прочитав заголовок, сразу вспомнил о характере Антонио, но прочитав текст могу высказать только уважение ему, сказал очень крутые слова
я бы добавил что очень грустные ещё
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окечуква
Ох как поджег Антоха, да еще и по делу. А все кто хоть немного следит за Сперс понимают что именно по делу высказался Конте. И это конец его времени в клубе, лыска не прощает наездов на его высочество, достаточно вспомнить отставку Жузе перед финалом кубка.
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Мартинелли
Ответ Андрей Хенто
На самом деле респект, не каждый может вот так высказать все. Ну и неустойка быстрее приближается к выплате)
Высказать, что все вокруг виноваты, кроме него самого?
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artman
Ну это конец. Конечно, во всем виноваты игроки. Думаю, у худшей команды Англии - лучше исполнители, не эгоисты и вообще скауты Саутгемптона привозят тренеру только топов. А несчастный Антонио мучается в жалком ТТХ с эгоистами и без трансферов. Реально достал уже ныть. И в открытую хейтить своих же игроков. УХОДИ, будь ты человеком
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Konstantin Meerov
парик прав на 100 процентов. прошелся серпом по яйцам
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London.is.blue
Так он сказал правду.
У Тоттенхэма достаточно денег, чтобы выиграть хоть что-то.
Они тратят /- на уровне Арсенала, но результаты ещё хуже, я бы сказал намного хуже. Хотя Арсенал 20 лет в кризисе был.

Петушки возможно главное посмешище мирового футбола. Та самая фраза в «Залечь на дно в Брюгге» с которой все угорают была сказана 15 лет назад, а она все так уже актуальна. Актуальна она была и в 90х)

В больших командах даже уборщики хотят выиграть, а в этом шапито никто никогда ни на что не претендует. Ну проиграли и проиграли, мы же Тоттенхэм)))
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Мартинелли
Ответ Demyan Grachev
Антоха всегда был мужиком правдорубом 💪
Все виноваты (игроки и владелец), кроме тренера
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faaakkkeee
Это называется «навалил базы». Похоже, вопрос с отставкой уже решен.
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ivannumber1
Антонио хорош. Все хотят правды, однако получив её почему-то обижаются на того, кто её высказал без утайки.

Даже сейчас, ему не пофиг, он хочет чтобы что-то изменилось. Однако, люди не умеют слушать конструктивную правду и не готовы меняться в большинстве своём.

Поэтому, Конте - удачи уже в другом клубе. Шпорам - только остаётся надеяться на чудо.
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Мистер Блин
Ответ Artem Piatkov
Размазал знатно конечно Но боюсь за правду теперь отправят в отставку Кстати, болельщикам Динамо Москвы на заметку)) Такая же ситуация, только без финала ЛЧ, 45 лет без Чемпионств и 25+ без трофеев
динамо от слова динамить) динамит все, включая достижения и трофеи)))
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