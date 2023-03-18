упрекнул команду и владельца «Тоттенхэма» после ничьей с « ».

«Шпоры» выигрывали 3:1, но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте.

– Если мы будем обсуждать пенальти, то это будет означать, что мы не видим остальных моментов. Я думаю, что это не пенальти, на этом все, закрыли тему. Гораздо хуже то, что происходило на поле. То, что происходит последние месяцы, то, что происходит в мой второй сезон.

Думаю, сейчас подходящий момент для этого разговора, потому что ситуация непозволительная. Мы выигрывали 3:1, контролировали матч, но пропустили дважды и рисковали пропустить еще – спас нас. Лучше сейчас углубиться в проблему, потому что она заключается в том, что мы не команда.

Мы – 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов, вижу тех, кто не хочет помогать товарищам, не вкладывает душу в свою работу.

До этого дня я избегал этой темы, пытался улучшить командный дух. Тактические и технические аспекты – это одно. Если вы хотите быть конкурентоспособными, биться за победу, важнее всего страсть, огонь в глазах, в сердце. Их нужно демонстрировать в каждом моменте.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы должны были стать сильнее, но в этом аспекте лишь сдали. Когда вы не едины, случиться может что угодно. Сегодня мы видели лишь последний из примеров. Не забывайте , где мы уступили « », выпустившему молодых игроков. У нас был сильный состав, но мы вылетели.

Быть командой, единым целым – вот что важнее всего. Если огонь в глазах есть, вы не вылетите из Кубка Англии, не упустите победу в таком матче, как сегодня.

Я же вижу лишь 11 футболистов, которые играют ради самих себя.

– Но может ли неопределенность с вашим будущим...

– Вы ищете оправдания, ищете алиби. Ну ладно, продолжайте в том же духе. Вы только этим и занимаетесь! «Но игроки, может, ваше будущее, может, потеряли уверенность из-за этого...» Оправдания, оправдания, оправдания! Вы пытаетесь их выгораживать.

Бросьте. Заканчивайте с этим. Мы профессионалы. Клуб платит нам огромные деньги. Игроки получают их, я их получаю – не для того, чтобы потом искать оправдания, не для того, чтобы потом не нести ответственности. Для меня подобное недопустимо, я впервые за карьеру в такой ситуации, и в сравнении с прошлым сезоном все лишь ухудшилось.

– Почему так происходит?

– Почему? Потому что здесь к такому привыкли. Да, здесь не борются ни за что серьезное. Здесь не хотят играть под давлением. Здесь идут простым путем. Такова история «Тоттенхэма».

За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл – почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров и замять другое.

Я пытался избегать этого до сегодняшнего дня, но то, что я увидел, недопустимо. Недопустимо это и для фанатов. Они поддерживают нас, платят за билеты, и то, что команда выдает подобное, непозволительно. Нужно серьезно об этом подумать.

Впереди еще 10 матчей, и люди ждут, что мы поборемся. Но за что можно бороться с таким командным духом, с таким отношением к делу? За что? За 7-е, 8-е, 10-е место? Я к такому не привык. Я расстроен.

Каждый должен взять на себя ответственность. Не только клуб, тренер, штаб. Игроки должны тоже это сделать, потому что пора изменить ситуацию, если хочет измениться сам «Тоттенхэм».

Если они хотят оставить все как есть, они могут менять тренеров. Могут постоянно их менять. Но тогда ситуация не изменится. Поверьте, – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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