Холанд оформил 6-й хет-трик за сезон – с «Бернли». Гвардиола снова заменил его на 63-й

в шестой раз за сезон провел матч с как минимум 3 голами.

Форвард « » оформил хет-трик в матче Кубка Англии с «Бернли» (6:0). Он забил на 32-й, 35-й и 59-й минутах.

На 63-й минуте он был заменен на полузащитника Коула Палмера. На этой же минуте снял его с игры после пента-трика в ворота «Лейпцига» (7:0) в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне на счету Холанда 6 хет-триков в составе «горожан». Ранее он забил по три раза в играх с «Кристал Пэлас» (27 августа), «Ноттингем Форест» (31 августа), «Манчестер Юнайтед» (2 октября), «Вулверхэмптоном» (22 января) и «Лейпцигом» (14 марта).

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Холанд забил 9 голов за 3 последних матча, сегодня – хет-трик «Бернли». У Эрлинга 42 мяча в 37 играх за «Сити»