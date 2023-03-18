Холанд оформил 6-й хет-трик за сезон – с «Бернли». Гвардиола снова заменил его на 63-й
Эрлинг Холанд в шестой раз за сезон провел матч с как минимум 3 голами.
Форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик в матче Кубка Англии с «Бернли» (6:0). Он забил на 32-й, 35-й и 59-й минутах.
На 63-й минуте он был заменен на полузащитника Коула Палмера. На этой же минуте Пеп Гвардиола снял его с игры после пента-трика в ворота «Лейпцига» (7:0) в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне на счету Холанда 6 хет-триков в составе «горожан». Ранее он забил по три раза в играх с «Кристал Пэлас» (27 августа), «Ноттингем Форест» (31 августа), «Манчестер Юнайтед» (2 октября), «Вулверхэмптоном» (22 января) и «Лейпцигом» (14 марта).
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Холанд забил 9 голов за 3 последних матча, сегодня – хет-трик «Бернли». У Эрлинга 42 мяча в 37 играх за «Сити»
Выпустит вместо него второго (ложного) голкипера, играющего опорника. Джон Стоун становиться ложной девяткой. Шах и мат.
Не мешайте доминировать Арсеналу!
Ведь если травмируется первыми побежите винить Пепа:)
Смысл держать Холланда на поле, если результат уже сделан ?
Пусть лучше отдохнет и не будет возможности получить травму: Эрлинг в Германии довольно часто ломался и пропускал матчи, а Пепу и МС это не нужно.