Холанд оформил 6-й хет-трик за сезон – с «Бернли». Гвардиола снова заменил его на 63-й

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Бернли Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Эрлинг Холанд в шестой раз за сезон провел матч с как минимум 3 голами.

Форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик в матче Кубка Англии с «Бернли» (6:0). Он забил на 32-й, 35-й и 59-й минутах.

На 63-й минуте он был заменен на полузащитника Коула Палмера. На этой же минуте Пеп Гвардиола снял его с игры после пента-трика в ворота «Лейпцига» (7:0) в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне на счету Холанда 6 хет-триков в составе «горожан». Ранее он забил по три раза в играх с «Кристал Пэлас» (27 августа), «Ноттингем Форест» (31 августа), «Манчестер Юнайтед» (2 октября), «Вулверхэмптоном» (22 января) и «Лейпцигом» (14 марта).

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Холанд забил 9 голов за 3 последних матча, сегодня – хет-трик «Бернли». У Эрлинга 42 мяча в 37 играх за «Сити»

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42 комментария

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Temp Account
Ответ Daren Gill
Такими темпами скоро будет новость: Пеп заменил Холанда на 28 минуте после первого гола в матче, не дав установить рекорд АПЛ по голам за сезон мотивируют это тем, что в таком раннем возрасте еще рано устанавливать такие рекорды.
На 6-ой минуте. Спутает всем все карты.
Выпустит вместо него второго (ложного) голкипера, играющего опорника. Джон Стоун становиться ложной девяткой. Шах и мат.
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Febos_
Ответ Gear
А почему они на 2 месте в АПЛ?
самый тупой вопрос который можно было ожидать
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Франческо Тотти
Холланду нужно окрепнуть, все правильно. Окрепнуть в плане здоровья, зачем Гвардиоле и МС какой-нибудь неудачный подкат, наступ, и потом игрока не видеть несколько месяцев. Да и Другим напам нужна ротация, тому же Альваресу, игроку топового уровня, который при таком Эрлинге не имеет шансов на старт. Но в случае травмы/дисквы должен быть в тонусе.
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Мохнатый55
Опять Месси позвонил Пепу, чтобы тот попридержал конкурента за ЗМ.
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gljallag
Ответ леннорыч-абрамович
Жду, когда уже Холланд оформит хет-трик из хет-триков в матче.
В тайме)
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Jese Rodrigues
Ответ Gear
А почему они на 2 месте в АПЛ?
Потому что другая команда играет лучше Сити прошлого сезона мб? Даже по очкам видно не?
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gljallag
Ответ Franc.uz
Только Пеп может остановить эту машину!
Да, он нашел подход ))
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Молодой Френки
А он там не собирается случаем побить рекорд месси 2012 го года за самый результативный сезон?! А ведь может
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Gear
Ответ Febos_
найдите всех псевдоэкспертов которые говорили что Холанд ослабил Сити , и больше никогда не читайте и не слушайте их мнение
А почему они на 2 месте в АПЛ?
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Rainn
Ответ KillFish
Должен ЗМ брать, если Сити возьмет ЛЧ и АПЛ
А сити возьмёт?
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Дмитрий Максимов
Ответ KillFish
Должен ЗМ брать, если Сити возьмет ЛЧ и АПЛ
Сити в силу нелогичности футбола должны взять ЛЧ, но не взят АПЛ.
Не мешайте доминировать Арсеналу!
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Power Lifting
Пора Холланду заменить Гвардиолу на 63-й минуте)))
+3
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Sabaka Sabaka
Ответ KillFish
Должен ЗМ брать, если Сити возьмет ЛЧ и АПЛ
зм должен брать даже если Сити ничего не возьмет. Тут одной личной статистики уже на зм с головой хватает, а будет еще голов 20
+1
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AnMe
Какой рекорд по хет-трикам за сезон и календарный год?
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Dexterkri
Напоминаю что это тот самый Холланд который не адаптируется под Пепа и апл
+4
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+4
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Joel Campbell
Ответ kaka10
лучше тогда вообще не выпускать, чтобы не травмировался наверняка
Не понял сарказма
Ведь если травмируется первыми побежите винить Пепа:)
+9
0
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alexis2020
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Менять подверженного травмам бомбардира-это адекватная предосторожность. Что лучше-оформить очередной хет-трик в следующем матче или забить ещё один гол в этом, но отлететь на месяц по травме?🤓
и ты, как и Риго, в чём то прав. но всё же такая ранняя замена после хет-трика думаю обидна для Эрлинга
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Кирилл
Ответ alexis2020
не мне судить. но менять игрока находящегося в такой прекрасной игровой форме это уже неуважение
Пеп переживает за итоги сезона.

Смысл держать Холланда на поле, если результат уже сделан ?
Пусть лучше отдохнет и не будет возможности получить травму: Эрлинг в Германии довольно часто ломался и пропускал матчи, а Пепу и МС это не нужно.
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Мадрид наказывает!
В один прекрасный момент Норг пошлет лысого нахрен и уйдет.
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alexis2020
Ответ rigobersong
Странно, что вы до сих пор не понимаете, как на таком уровне все работает:) Пеп не враг себе и тем более игроку, скорее всего Холанд физически не готов играть по 90 минут всегда, и больший риск получить травму для его организма при таких нагрузках, все замены изначально планируются еще перед игрой, и только в случае форс мажора или проигрыша, тренер что-то меняет не исходя из своего плана на игру. В связи с этим Холанд знает что ему надо выложиться на всю за 60 минут и его точно заменят, а не из-за того что Пеп просто мешает ему в этих матчах забивать больше:))
в чём то я с тобой согласен, но всё же.. не помню таких случаев в других командах Пепа. хотя тот же Левандовски не подвержен травмам, как Холанд, может поэтому того в Баварии и меняли реже, чем сейчас Эрлинга в Сити. Просто не вылилась бы эта ситуация во что-то нехорошее, помню Фавр в Боруссии так же менял Холанда после забитых мячей, потом и поплатился отчасти из-за этого работой в Дортмунде. время покажет конечно, прав был Гвардиола или нет, возможно и к лучшему если мой комментарий неправдив. но ситуация, повторюсь, непростая
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kaka10
Ответ Joel Campbell
Холланд довольно такий травматичный ,так что Пеп все правильно делает
лучше тогда вообще не выпускать, чтобы не травмировался наверняка
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Alex Metallov
Гвардиола не дает Холланду развиваться.
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Daren Gill
Такими темпами скоро будет новость: Пеп заменил Холанда на 28 минуте после первого гола в матче, не дав установить рекорд АПЛ по голам за сезон мотивируют это тем, что в таком раннем возрасте еще рано устанавливать такие рекорды.
+5
-3
+2
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Febos_
найдите всех псевдоэкспертов которые говорили что Холанд ослабил Сити , и больше никогда не читайте и не слушайте их мнение
+6
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mansur_axe
Пеп держит Холланда голодным
+3
-2
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