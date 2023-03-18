Норвежский журналист Сальтведт: «По таким русским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без них»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Александр Большунов Лыжи

Норвежский журналист считает, что на Кубке мира не скучают по Александру Большунову.

Ян Петтер Сальтведт, работающий на NRK, прокомментировал слова трехкратного олимпийского чемпиона о доминировании сборной Норвегии на Кубке мира: «Норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта».

«Не удивлен комментариям господина Большунова. Он больше ничего не может сказать, не так ли?

Печальная ситуация для всех, но катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Именно поэтому по таким русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без российских спортсменов», – сказал Сальтведт.

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20 комментариев

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Hardy
🤡🤡🤡
0
-1
-1
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Манул
канонада от подорваных пуканов... 3... 2...1... гойда!
+1
-3
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навальный - экстремист и террорист
Ответ Гуго Капет
Вот знаете, когда обвиняют спортсменов, которые сидят себе тихо мирно с лыжами и палками где-нибудь на сборах в российской глубинке - тут еще можно о чем то говорить. Теоретически, по крайней мере, можно говорить о том, что эти люди не за что не выступали, а спокойно делали свою работу - соревновались. С Большуновым ситуация другая. Он участник провластных митингов, т.е. напрямую поддерживает. Спрашивается - почему кто-то удивляется и бросается его защищать, когда какой-нибудь иностранец катит на него бочку? Лично я в Большунове после того митинга разочаровался, хотя очень его поддерживал ранее. На кой спрашивается лезть во все это? Не можешь говорить честно - сиди и молчи. Тоже не Бог весть какая позиция, но хотя бы репутация не так пострадает.
то есть право выражать свою позицию есть только у оппозиционеров?)
+10
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+10
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AntOn
Вот честно признаюсь: не скучаю ни по Норвегии, ни по беговым лыжам, ни по Большунову и воообще зима зае…
+2
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Bartez1986
Да вообще круто. Конкуренция повысилась, трибуны полные, каждая гонка полна интриги. Так, да?
+3
0
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Гуго Капет
Вот знаете, когда обвиняют спортсменов, которые сидят себе тихо мирно с лыжами и палками где-нибудь на сборах в российской глубинке - тут еще можно о чем то говорить. Теоретически, по крайней мере, можно говорить о том, что эти люди не за что не выступали, а спокойно делали свою работу - соревновались.
С Большуновым ситуация другая. Он участник провластных митингов, т.е. напрямую поддерживает. Спрашивается - почему кто-то удивляется и бросается его защищать, когда какой-нибудь иностранец катит на него бочку?
Лично я в Большунове после того митинга разочаровался, хотя очень его поддерживал ранее. На кой спрашивается лезть во все это? Не можешь говорить честно - сиди и молчи. Тоже не Бог весть какая позиция, но хотя бы репутация не так пострадает.
+4
-7
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Александр Силин
А что вообще за перец. Что он выиграл чтобы пасть разевать ?
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Виктор Захаров
Нечего лезть в чемпионат Норвегии по астме. Ишь чо придумали.
+5
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topsatan
Поймал себя на мысли, что я тоже не скучаю по кубку мира.
+7
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AlexZhano__
Если катание не имеет никакого значения, то не логично ли вообще прекратить проводить соревнования?
+1
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Evgeny Evgeny
Без наших футболистов никто не скучает ( их не знают). А наши лыжники звёзды, поэтому он хрень несёт
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Rygeek
Только германское производство переезжает в США, глупые норги.)
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Анатолий Зыболов
Полные штаны гордости
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Total_90
Налоги должны соревноваться с папраолимпийцами
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Anna Morgan
мне тоже большунов не нравится, хотя спортсмен он топовый
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Щеглот
Санек один возил всю их шарашку мордой о стол, а они не скучают? Как так то?
+24
-5
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Yakub25
Ну да, превратился Кубок мира в Кубок Норвегии, а так все нормально!
+6
-1
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Михаил Иванов
Лыжню астматикам , лыжню!
+17
-2
+15
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L.E.V
👍
+2
-7
-5
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melmi
8 норвежцев в первых 10 мест на КМ
Отсутствие конкуренции, низкие рейтинги
Куда уж нормальнее..
+32
-4
+28
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