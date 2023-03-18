Норвежский журналист Сальтведт: «По таким русским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без них»

Норвежский журналист считает, что на Кубке мира не скучают по .

Ян Петтер Сальтведт, работающий на NRK, прокомментировал слова трехкратного олимпийского чемпиона о доминировании сборной Норвегии на Кубке мира: «Норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта».

«Не удивлен комментариям господина Большунова. Он больше ничего не может сказать, не так ли?

Печальная ситуация для всех, но катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Именно поэтому по таким русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без российских спортсменов», – сказал Сальтведт.