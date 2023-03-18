«Оренбург» забил «Спартаку» 2 гола за 6 минут, Воробьев – пяткой с лету

«Оренбург» забил 2 гола в ворота « » за 6 минут.

Команды проводят матч в рамках 20-го тура Мир .

Команда Марцела Лички вышла вперед на 17-й минуте – отличился . На 23-й минуте нападающий увеличил преимущество своей команды, забив гол ударом пяткой с лету.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Спартак» (2:0, первый тайм).

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