«Оренбург» забил «Спартаку» 2 гола за 6 минут, Воробьев – пяткой с лету

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Юрий Ковалев Дмитрий Воробьев Футбол

«Оренбург» забил 2 гола в ворота «Спартака» за 6 минут.

Команды проводят матч в рамках 20-го тура Мир РПЛ.

Команда Марцела Лички вышла вперед на 17-й минуте – отличился Юрий Ковалев. На 23-й минуте нападающий Дмитрий Воробьев увеличил преимущество своей команды, забив гол ударом пяткой с лету. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак» (2:0, первый тайм). 

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103 комментария

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Garikus89
Оренбург дома всех подряд дерет, кучу голов забивает, а на выезде всем подряд проигрывает. Как будто у них там воздух особенный какой-то)
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Тимофей Воробьёв
Ответ Bartez1986
питерские, ну все видят, что Оренбург хорош. вы про судейство то зачем шутите? после слепого Кукуляка заткнулись бы на эту тему, в самом деле...
чтобы вас очередной раз в коричневую субстанцию пятачком окунуть
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Максим Максюша
Ответ Bartez1986
питерские, ну все видят, что Оренбург хорош. вы про судейство то зачем шутите? после слепого Кукуляка заткнулись бы на эту тему, в самом деле...
Вы столько лет ноете про судейство и заговор, а потом удивляетесь шуткам об этом?)))
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Монарх_777
Ответ Поцелуй Оздоева
Очевидное убийство судей.
Забой на шашлык
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Evgueniy
Ответ Goldstream
Оренбург играет на загляденье. Зарема, полагаю, мониторит Кукуяна)
накукуянит на свою...
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WhitePeacock
в Личку мне напиши)
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ТруФан МуМу
Ответ Bartez1986
питерские, ну все видят, что Оренбург хорош. вы про судейство то зачем шутите? после слепого Кукуляка заткнулись бы на эту тему, в самом деле...
Как там дисква промеса? После этого спартачи должны молчать
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etitov90
Ответ Надоело париться в бане
Денисов это что-то с чем-то))) Мансилья вообще не выглядит мощным, но при этом Денисов отлетел от него как от шкафа
Ну он же не отлетел от него, а была потеря равновесия, после чего он еще бежал и потом только произошло падение.
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юра георгиевский
Ответ aleksei08
Джикия закончил с футболом, бегать западло.
Этот абрек вообще не футболист.
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Andy
Спартак все рано чемпион у жены хозяина Спартака. С победой ее.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Bartez1986
питерские, ну все видят, что Оренбург хорош. вы про судейство то зачем шутите? после слепого Кукуляка заткнулись бы на эту тему, в самом деле...
надеюсь второй тайм будет другим, а Личка красава и команда его не подвела. Это опыт, для Абаскаля, нужны замены и нужно тактическое перестроение, Соболя надо менять, от греха подальше.
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ЭлектроВеник
Ответ zlovred31
за первый тайм прекрасное судейство, вопросов нет. Приятно когда судьи не влияют на результат, не смотря на то что твоя любимая команда проигрывает. Боже до чего мы дошли что адекватное судейство считается чудом каким-то которым восхищаешься, это должно быть нормой.
уважаемый пользователь, спасибо тебе искренне за адекватный комментарий:)
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Нейтральный критик
Картинка радует количеством настоящих болельщиков. Ну давайте, расскажите, что это бюджетников нагнали в чОрных воронках.
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GromwuD
правый фланг защиты у мяса топ))))
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aleksei08
Джикия закончил с футболом, бегать западло.
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Нейтральный критик
Ответ Overkiller
Кукуянит)
Кукуянит мониторы.
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Emirhan Amirov
Только начнёш верить в Спартак...... ан нет ☠️☠️☠️☠️
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ЗЕНИТ65
Ответ Сергей Анисимов
Комментарий удален модератором
А что Динамо? Динамо в Москве нагнули 2:0.
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bushmen
Оренбург!!! Держитесь парни,а лучше добейте их...Качественно и неотвратимо...Забыл: Коментёр это нечто..Идёт атака,у штрафной битва,а он статистику,байки рассказывает..Матч! Вы хоть конкурс начните на коментёров..Просто скандал..
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Victor Pavlovuch
Сейчас выслушаю от сектантов кучу негатива! Уже проходил это, да ладно! Я писал перед перерывом , что все Спартак сдулся и никакой тренер его не вытащить! Состав Спартака может короткую дистанцию пройти типа кубка , но на марафоне это не катит! Соболев стал таким каким был всегда - полный ноль! Распиаренный Литвинов постоянно ошибается в каждом матче и привозит голы! Весь состав Спартака играет нестабильно - одну могу сыграть , а две провалить ! Так что место 4-5 займут! И мне будет интересно послушать спартачей и всех тех, кто поют диферамбы Абаскалю ( я лично полностью его поддерживаю, он из этого дно выжимает максимум) , они начнут его ругать и тупо отводить глаза, как было с суперднои Ларссоном, которого все звали и кричали , что это они его привели в Спартак, а когда он кинул спартачей, дружно кричали. Что они его никогда не ценили!
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юра георгиевский
Ответ Виталий Желтоусов
все заявки Спартака на чемпионство выглядят смешно после первого тайма в Оренбурге. (((
А кто слушает их бред ?! Они каждый год несут ахинею. Одно слово - сектанты.
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brig_Mercury
Ответ seMen_SM
Всё понимаю, но предпочесть Денисова Хлусевичу.. Главное, что оба сами себе привезли на ровном месте. Но Оренбург заслуженно ведёт абсолютно - сегодня Спартак не знает что делать, надеюсь пока.
По расстановке всё было понятно, Денисов переделанный крайний, Тавареш - атакующий защитник, Маслов только в тройке может играть. Пара Соболев - Зиньковский - значит будут навесы на столба. Абаскаль не хочет признать и решать проблему в защите и неготовность атаки в таком сочетание.
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CHooMER
Те, кто забивают Спартаку это часть заговора против народной команды.
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rus1973
Тихонов все правильно сказал про Джикию
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zlovred31
Ответ ЭлектроВеник
есть комментарии болельщиков-экспертов Спартака насчёт судейства ?
за первый тайм прекрасное судейство, вопросов нет. Приятно когда судьи не влияют на результат, не смотря на то что твоя любимая команда проигрывает. Боже до чего мы дошли что адекватное судейство считается чудом каким-то которым восхищаешься, это должно быть нормой.
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