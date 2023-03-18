«Спартак» проиграл в РПЛ впервые с сентября – было 7 побед и 3 ничьих
«Спартак» проиграл матч Мир РПЛ впервые с сентября.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля на выезде уступила «Оренбургу» в 20-м туре чемпионата России (0:2).
После поражения от «Ростова» 11 сентября (2:4) «Спартак» не проигрывал в рамках чемпионата 10 матчей. Красно-белые одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.
После сегодняшней игры «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблицы Мир РПЛ, набрав 40 очков и отставая от «Зенита» на 8 баллов. У петербуржской команды есть матч в запасе.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А с Оренбургом 1 в створ это конец