«Спартак» проиграл в РПЛ впервые с сентября – было 7 побед и 3 ничьих

«Спартак» проиграл матч Мир РПЛ впервые с сентября.

Сегодня команда на выезде уступила « » в 20-м туре чемпионата России (0:2).

После поражения от «Ростова» 11 сентября (2:4) «Спартак» не проигрывал в рамках чемпионата 10 матчей. Красно-белые одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.

После сегодняшней игры « » занимает 2-е место в турнирной таблицы Мир , набрав 40 очков и отставая от «Зенита» на 8 баллов. У петербуржской команды есть матч в запасе.

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