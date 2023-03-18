«Спартак» проиграл в РПЛ впервые с сентября – было 7 побед и 3 ничьих

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» проиграл матч Мир РПЛ впервые с сентября. 

Сегодня команда Гильермо Абаскаля на выезде уступила «Оренбургу» в 20-м туре чемпионата России (0:2). 

После поражения от «Ростова» 11 сентября (2:4) «Спартак» не проигрывал в рамках чемпионата 10 матчей. Красно-белые одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.

После сегодняшней игры «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблицы Мир РПЛ, набрав 40 очков и отставая от «Зенита» на 8 баллов. У петербуржской команды есть матч в запасе. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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139 комментариев

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GMF
🐽
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proshka
Ответ ball347
Произвол, это когда чистую пенку не ставят и гол засчитывают в матче с Локомотивом.
Ну так пусть Локо и говорит
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ПупсикАмфилд
Ждем эскортное... простите экспертное мнение о поражении
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Дрю2
че там с пеналем)))?
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ball347
Ответ proshka
Налетели коршуны. Один этот матч не отменяет судейских ошибок в предыдущих. Или надо молчать, если произвол происходит?
Произвол, это когда чистую пенку не ставят и гол засчитывают в матче с Локомотивом.
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Tempest FM
Опять фарм-клуб Зенита специально обыграл Спартак
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alvet
Ответ Goldstream
Ждем в твиттере и телеграме: "В то время, как "лазурная команда" играет с ЦСКА в воскресенье, хорошо отдохнув после поражения с "Динамо", "Спартак" вынужден бороться с соперником в полдень по московскому времени, когда тело еще не обрело энергию, еще и на искусственном газоне".
Ждем статью "Спартак не проигрывал с декобря по март"
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Jetter
Ответ Александр Карастелин
Я вот не понимаю что вы сдесь делаете, это приложение для Спартака а не для вас....
Ахахахахахаха. Интеллект спартаковского болельщика на высоте!
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ball347
Ответ Мовсар Германия
Оренбургу нужно писать жалобу, две грубейшие ошибки в пользу Спартака. 1) не удаление Селихова(игра рукой вне штрафной), свистнули офсайд, после игры рукой вратаря (повтор показал что не было офсайда. 2) фол последней надежды от Литвинова (до штрафной)- не понятно почему нет красной карточки
Они же с судьями встречались, понимать надо.
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Дмитрий Калашников
1 матч в чемпионате в котором спартак не забил!
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Russ Ivan
Личка тактически переиграл Абаскаля, так что увы, всё по делу...
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LAOWAI
........а с судьями наверное надо еще работать и работать Играют -то оне норм )))
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Fyl
Наверное худшая игра Спартака за весь сезон. Позорно проиграли и по делу. Не двигались, фланги толком не нагружали ну и в пустые ворота не забивали. Итог справедливый
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vattanen
Опять засудили?!
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LifeSpartak
Ответ Arty K.
дальше что? один удар в створ всего, семь у соперника - о каком втором месте они ноют?!
Ноете вы на нашей ветке!
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Контрольный выстрел
И да, запитерских после Кубка норм бомбит 😂
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Контрольный выстрел
Так то к 7-0 был близко. Жаль 😞
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Carlos
1 в створ это беда.....
А с Оренбургом 1 в створ это конец
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melmi
Ответ Artem Piatkov
Прямое 18 ударов, 7 в створ и 2 гола свидетельствует об осознанности и грамотности атак 15 ударов и только 1 в створ - вообще не понимали, как и что делать
Садись пять. Твоя статистика в отрыве от матча ничего не говорит. Проиграли по делу, но ты решил козырнуть ей сам не понимая для чего. Абсолютно заслуженное поражение. Но статистика лишь говорит что одни били в сторону ворот и попадали в створ, а другие нет. Умей ей пользоваться а не копипастить не понимая для чего ты ее приводишь.
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eyeballerswow
лицо заремы имадженировали?
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Isa Babaev
И эти позорники хотели еще за чемпионство с Зенитом тягаться
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Max Zhomkov
день остроумных комментариев про судейство и Кукуляка :) забавно так смотреть как болельщики срутся как дети маленькие
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Анатолий Николаев
Ответ amadeus_amadeus
Запомните - Спартак не станет чемпионом, потому что в ворота Зенита в матче кубка России с Динамо не поставили пенальти
Я , так думаю и согласен , что Спартак не будет чемпионом даже если Спартак займёт 5 место это будет прогресс , команда молодая , спешить некуда, года 3 в запасе пусть молодежь учится играть, благо тренер молодец и не надо варягов , надо своих воспитывать, с Оренбургом лично мне понравился Спартак, были моменты но нет голов ,.и думаю надо некоторых игроков встряхнуть а так скажу, вперёд Спартак.
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Alex_msk
Больше поражает, что с сентября сыграно всего лишь 11 игр
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Карл_Иваныч
Ответ Konstantin Zorin
При всём уважении к Абаскалю, это чисто тренеское поражение. Имея Дуарте, Мартинса и Бальде, он держит их на скамейке. Игра только началась, когда вышли эти ребята посде 70 минуты. Вся защита во главе с самим капитаном касячила не приведи Гоподь. Может и хорошо, что Джикия получил травму, будет время подумать над своей игрой. Бедного Литвинова у которого ничего не получалось с самого начала, после ухода Пруцева, загрузили так, что он еле ноги таскал в конце. Почему леги сидят на скамейке? Почему Спартак не играет в два напа сразу? К тренеру начинают накапливаться вопросы. Так, как играли последние 15 минут, можно было играть с самого начала. А в результате, то чего опасались, то и произошло, Оренбург использовал все козыри, в том числе поле. Так об этом было известно заранее, Сочи не даст соврать.
Дык, они ж "основа сборной" - вот и пусть поиграют без легионеров. Заодно увидим какие перспективы ожидают очередную версию сборной.
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