Кубок Гагарина. СКА против «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом»
СКА примет «Торпедо» во втором матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом».
Второй раунд
- Дата проведения
- 18 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Счет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 18 марта, 17.00, «Татнефть-Арена»
Счет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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