Кубок Гагарина. СКА против «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом»

Теги Ак Барс СКА Торпедо результаты КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

СКА примет «Торпедо» во втором матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом».

Кубок Гагарина

Второй раунд

СКА – Торпедо
Дата проведения
18 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-0

Ак Барс – Адмирал
Дата проведения
18 марта, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

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12 комментариев

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mack
Ответ Руслан Х
Победы Ак Барсу!✊🏻
И не только!)
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Rodgeras
Удачи Торпедо и Адмиралу!
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Diymon
За СКА!!!
0
-2
-2
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jzfc4dmhxv
Болеем за Торпедо и Алмирал !!! Дальний восток с вами !!!
+1
-1
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guizzy
Ответ Александр Невский
Адмирал сегодня победит , Адмирал за тобой вся Россия ,выигрывай у бусурман.
Это разве не разжигание?
Тут не просто коммент потереть надо бы, а вообще запретить такому пользователю писать комменты на сайте
+1
0
+1
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40in555
почему нельзя развести по времени???? скажем 14 и 17... во владике точно бы оценили,да и вообще
+2
0
+2
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Гражданин, товарищ, барин.
За Адмирал и за Торпедо. В четверг уже была бе-да. Вперёд, вперёд теперь пора. За Победу, только ДА!!!
+2
-2
0
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Александр Невский
финал востока будет Авангард Адмирал
0
-3
-3
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Александр Невский
Адмирал сегодня победит , Адмирал за тобой вся Россия ,выигрывай у бусурман.
0
-4
-4
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Рузалия Лакербая
Ответ Руслан Х
Победы Ак Барсу!✊🏻
++++
+1
0
+1
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Руслан Х
Победы Ак Барсу!✊🏻
+1
0
+1
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Кеша
За Торпедо ! Надо брать один матч в Питере . Иначе , потом будет еще труднее.
+5
-1
+4
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