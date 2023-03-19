Алькарас вышел в 11-й финал в карьере и второй раз сыграет с Медведевым

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Янника Синнера – 7:6(4), 6:3.

19-летний испанец вышел в 11-й финал в карьере и поборется за восьмой титул. На «Мастерсах» он третий раз сыграет за трофей.

Алькарас начал сезон в феврале и с тех пор проводит третий турнир – на всех дошел минимум до финала.

За титул Индиан-Уэллс испанец поборется с Даниилом Медведевым, который на «Уимблдоне»-2021 выиграл их единственный предыдущий матч.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Кто навяжет игру - того победа. Финал идеальный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий