Алькарас вышел в 11-й финал в карьере и второй раз сыграет с Медведевым

Вторая ракетка мира в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл – 7:6(4), 6:3.

19-летний испанец вышел в 11-й финал в карьере и поборется за восьмой титул. На «Мастерсах» он третий раз сыграет за трофей.

Алькарас начал сезон в феврале и с тех пор проводит третий турнир – на всех дошел минимум до финала.

За титул Индиан-Уэллс испанец поборется с , который на « »-2021 выиграл их единственный предыдущий матч.

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