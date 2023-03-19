Алькарас вышел в 11-й финал в карьере и второй раз сыграет с Медведевым
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Янника Синнера – 7:6(4), 6:3.
19-летний испанец вышел в 11-й финал в карьере и поборется за восьмой титул. На «Мастерсах» он третий раз сыграет за трофей.
Алькарас начал сезон в феврале и с тех пор проводит третий турнир – на всех дошел минимум до финала.
За титул Индиан-Уэллс испанец поборется с Даниилом Медведевым, который на «Уимблдоне»-2021 выиграл их единственный предыдущий матч.
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