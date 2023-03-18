Роналду забил за «Аль-Наср» впервые за 4 матча. У него 9 голов за 8 игр в лиге Саудовской Аравии

прервал серию матчей без голов, забив «Абхе».

Форвард « » сравнял счет в игре 21-го тура лиги Саудовской Аравии на 78-й минуте.

До этого в последний раз 38-летний португалец отмечался голом 25 февраля – у него был хет-трик «Дамаку» (3:0) в чемпионате. Затем он не мог забить три матча: с «Аль-Батином» (3:1) и «Аль-Иттихадом» (0:1) в лиге и с «Абхой» (3:1) в Кубке Саудовской Аравии.

Всего за 8 матчей в чемпионате на счету Роналду 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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