Роналду забил за «Аль-Наср» впервые за 4 матча. У него 9 голов за 8 игр в лиге Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

Криштиану Роналду прервал серию матчей без голов, забив «Абхе».

Форвард «Аль-Насра» сравнял счет в игре 21-го тура лиги Саудовской Аравии на 78-й минуте.

До этого в последний раз 38-летний португалец отмечался голом 25 февраля – у него был хет-трик «Дамаку» (3:0) в чемпионате. Затем он не мог забить три матча: с «Аль-Батином» (3:1) и «Аль-Иттихадом» (0:1) в лиге и с «Абхой» (3:1) в Кубке Саудовской Аравии.

Всего за 8 матчей в чемпионате на счету Роналду 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Человек выбрал деньги и обеспечение семьи до конца веков Молодец, что сказать. А смотреть Аравию или нет уже вкусовщина
Ну его право что выбрал деньги, только ты почему то из этого пытаешься сделать событие.
Я про его пенсию и игру в 66 лиге.
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
ригоберЧMOнг: "Не впечатляет!!!" 👆Должен был в 38 лет тащить в соло МЮ в АПЛ 👎 а выбрал деньги 💸, семейное благополучие 👨‍👩‍👧‍👦 и жизнь в солнечном Эр-Рияде Ещё и пенальти отдал одноклубнику Ну кто он после этого? П. С.: ЧMO - человек морально опустившийся А ригоберыч и не поднимался никогда, так что это не мат и не оскорбление
Такие как ты годами говорили, что Месси в 29 уедет доигрывать, а Кришти до 48 будет тащить топ клуб)))))
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Temp LC
Берегитесь Лихтенштейн и Люксембург, король уже близко!
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Temp LC
Ответ Joel Campbell
Месяц назад Лиллю У гнома в этом сезоне столько же голов со штрафных,скок у Рона за последние года 4 ,наверно
Ошибаешься
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6tspey7tb5
Смотрю на комменты, оказывается есть такие больные которые смотрят игры этой лиги))))))
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TiGra
Ответ Artem Piatkov
ригоберЧMOнг: "Не впечатляет!!!" 👆Должен был в 38 лет тащить в соло МЮ в АПЛ 👎 а выбрал деньги 💸, семейное благополучие 👨‍👩‍👧‍👦 и жизнь в солнечном Эр-Рияде Ещё и пенальти отдал одноклубнику Ну кто он после этого? П. С.: ЧMO - человек морально опустившийся А ригоберыч и не поднимался никогда, так что это не мат и не оскорбление
Тащить МЮ в соло…
Вы пропустили «на дно»
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
ригоберЧMOнг: "Не впечатляет!!!" 👆Должен был в 38 лет тащить в соло МЮ в АПЛ 👎 а выбрал деньги 💸, семейное благополучие 👨‍👩‍👧‍👦 и жизнь в солнечном Эр-Рияде Ещё и пенальти отдал одноклубнику Ну кто он после этого? П. С.: ЧMO - человек морально опустившийся А ригоберыч и не поднимался никогда, так что это не мат и не оскорбление
Пришел в клуб буквально вчера и уже распоряжается пенальтями, как это мило)) В адекватных условиях это Талиска должен решать давать новичку или нет.
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Artem Piatkov
Ответ Oleg
Тебе не лень?))) Все равно серьезно это даже ты не воспринимаешь. Я про игру в 66 лиге.
Человек выбрал деньги и обеспечение семьи до конца веков
Молодец, что сказать. А смотреть Аравию или нет уже вкусовщина
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Joel Campbell
Ответ Aleksandr Dubovik
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Месяц назад Лиллю
У гнома в этом сезоне столько же голов со штрафных,скок у Рона за последние года 4 ,наверно
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VERBLYUD
Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Страдают из-за купленного штрафного в 157-й лиге?))))🤣🤣🤣
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Дри66линг Нейа
Ответ Artem Piatkov
ригоберЧMOнг: "Не впечатляет!!!" 👆Должен был в 38 лет тащить в соло МЮ в АПЛ 👎 а выбрал деньги 💸, семейное благополучие 👨‍👩‍👧‍👦 и жизнь в солнечном Эр-Рияде Ещё и пенальти отдал одноклубнику Ну кто он после этого? П. С.: ЧMO - человек морально опустившийся А ригоберыч и не поднимался никогда, так что это не мат и не оскорбление
А что бы ты выбрал в 38 тащить клуб в одиночку?
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
ригоберЧMOнг: "Не впечатляет!!!" 👆Должен был в 38 лет тащить в соло МЮ в АПЛ 👎 а выбрал деньги 💸, семейное благополучие 👨‍👩‍👧‍👦 и жизнь в солнечном Эр-Рияде Ещё и пенальти отдал одноклубнику Ну кто он после этого? П. С.: ЧMO - человек морально опустившийся А ригоберыч и не поднимался никогда, так что это не мат и не оскорбление
Тебе не лень?)))
Все равно серьезно это даже ты не воспринимаешь.
Я про игру в 66 лиге.
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Aleksandr Dubovik
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serhio_ramos_
Величайший
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rigobersong
Ответ Joel Campbell
1 из 80 залетела По графику следующий гол со штрафного от Рона мы должны увидеть в 2025-2026
Там просто смех, ты посмотри как вратарь сыграл, обычно такие рофлы в благотворительных матчах пристарелых звезд исполняют:)
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Aleksandr Dubovik
Ответ Hipper
Чисто зашел посмотреть как восхищаются человеком, который закончил с футболом)
Так человек закончивший с футболом вроде под 30 номером в псж пешеходит
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Aleksandr Dubovik
Ответ Joel Campbell
1 из 80 залетела По графику следующий гол со штрафного от Рона мы должны увидеть в 2025-2026
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Joel Campbell
1 из 80 залетела
По графику следующий гол со штрафного от Рона мы должны увидеть в 2025-2026
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rigobersong
🤮🤢🤮
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Игорь Александрович
причем как забил,такую красоту положил!
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Hipper
Чисто зашел посмотреть как восхищаются человеком, который закончил с футболом)
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Виьалий
Вай, маладес!
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Mr@k
остановите эту машину!...
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Aleksandr Dubovik
Причем гол со штрафного в 35 метрах от ворот. Во истину великий!
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Геннадий Тимченко
Ответ cektor
Эх еще и пенальти не дали пробить ….
ну там наверняка договорённость кто бьёт в каком случае
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