Роналду забил за «Аль-Наср» впервые за 4 матча. У него 9 голов за 8 игр в лиге Саудовской Аравии
Криштиану Роналду прервал серию матчей без голов, забив «Абхе».
Форвард «Аль-Насра» сравнял счет в игре 21-го тура лиги Саудовской Аравии на 78-й минуте.
До этого в последний раз 38-летний португалец отмечался голом 25 февраля – у него был хет-трик «Дамаку» (3:0) в чемпионате. Затем он не мог забить три матча: с «Аль-Батином» (3:1) и «Аль-Иттихадом» (0:1) в лиге и с «Абхой» (3:1) в Кубке Саудовской Аравии.
Всего за 8 матчей в чемпионате на счету Роналду 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Я про его пенсию и игру в 66 лиге.
Вы пропустили «на дно»
Молодец, что сказать. А смотреть Аравию или нет уже вкусовщина
У гнома в этом сезоне столько же голов со штрафных,скок у Рона за последние года 4 ,наверно
Все равно серьезно это даже ты не воспринимаешь.
Я про игру в 66 лиге.
По графику следующий гол со штрафного от Рона мы должны увидеть в 2025-2026