Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» против «Ньюкасла», «Тоттенхэм» и «Челси» проведут свои матчи завтра
«Ноттингем Форест» примет «Ньюкасл» в стартовом матче 28-го тура АПЛ.
В субботу «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном» в гостях, «Челси» примет «Эвертон».
В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Кристал Пэлас».
Матчи «Ливерпуль» – «Фулхэм», «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» были перенесены из-за 1/4 финала Кубка Англии.
28-й тур
- Дата проведения
- 17 марта, 23.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 18 марта, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 18 марта, 18.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 марта, 18.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 18 марта, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 18 марта, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 19 марта, 17.00, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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