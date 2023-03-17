Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» против «Ньюкасла», «Тоттенхэм» и «Челси» проведут свои матчи завтра

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«Ноттингем Форест» примет «Ньюкасл» в стартовом матче 28-го тура АПЛ.

В субботу «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном» в гостях, «Челси» примет «Эвертон». 

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Кристал Пэлас». 

Матчи «Ливерпуль» – «Фулхэм», «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» были перенесены из-за 1/4 финала Кубка Англии. 

Чемпионат Англии

28-й тур

Ноттингем Форест – Ньюкасл
Дата проведения
17 марта, 23.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Лестер
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Лидс
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Борнмут
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Тоттенхэм
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Сент-Мэрис»
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Челси – Эвертон
Дата проведения
18 марта, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
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Арсенал – Кристал Пэлас
Дата проведения
19 марта, 17.00, «Эмирейтс»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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2 комментария

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Vezdexodof
Победы лесникам!!!
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S.Mane10
Удачи Ньюкаслу, Ливеру, Арсеналу, Тоттенхэму и Эвертону!
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