Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» против «Ньюкасла», «Тоттенхэм» и «Челси» проведут свои матчи завтра

« » примет « » в стартовом матче 28-го тура АПЛ.

В субботу « » сыграет с « » в гостях, « » примет «Эвертон».

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Кристал Пэлас».

Матчи «Ливерпуль» – «Фулхэм», «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» были перенесены из-за 1/4 финала Кубка Англии.

Чемпионат Англии

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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