У Билялетдинова 80 побед в плей-офф КХЛ, это рекорд среди тренеров. Он обошел Знарка

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Квартальнов Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Зинэтула Билялетдинов одержал рекордную 80-ю победу в плей-офф КХЛ среди тренеров.

«Ак Барс» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина был сильнее «Адмирала» (2:1, 2-0).

Билялетдинов стал самым побеждающим тренером в плей-офф КХЛ.

68-летний специалист обошел по победам Олега Знарка (79), на третьем месте – Дмитрий Квартальнов (68).

Напомним, под руководством Билялетдинова «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).

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10 комментариев

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Ленар Сафиуллин
Ответ jonikmus
Что за тенденция считать только статистику КХЛ ,а до 2008 года у нас не было чемпионата?
Ну там ещё один плей-офф Биллу приплюсуй тогда. Раз что-то не устраивает👍
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ jonikmus
Что за тенденция считать только статистику КХЛ ,а до 2008 года у нас не было чемпионата?
Потому что есть великий Валерий Константинович Белоусов, который навсегда топ 1 отечественных плей-офф. С тремя командами доходил до финала, с двумя брал золото. Это недосягаемый отныне результат.
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HockeyMan
Ответ Алекс Я
Осенью начался ПО?
Да я в общем))
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Алекс Я
Ответ HockeyMan
Бил обошел значка еще осенью 22 года))) когда с пенсии пришел тренировать вместо Валерьича😊
Осенью начался ПО?
+1
-1
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Алекс Я
Ответ jonikmus
Что за тенденция считать только статистику КХЛ ,а до 2008 года у нас не было чемпионата?
У нас и хоккея до 2008г не было.они додумались даже голы Мозякина в КХЛ считать отдельно.
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Tina
Ответ jonikmus
Что за тенденция считать только статистику КХЛ ,а до 2008 года у нас не было чемпионата?
Вот именно
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Tina
Бил это сила!!! Спасибо Вам Хайдярович!!!
+1
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Жесткий Костас
После этой новости Знарок накатил и обошёл Знарка.
+1
-1
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jonikmus
Что за тенденция считать только статистику КХЛ ,а до 2008 года у нас не было чемпионата?
+8
-1
+7
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HockeyMan
Бил обошел значка еще осенью 22 года))) когда с пенсии пришел тренировать вместо Валерьича😊
+1
-2
-1
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