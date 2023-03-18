У Билялетдинова 80 побед в плей-офф КХЛ, это рекорд среди тренеров. Он обошел Знарка
Зинэтула Билялетдинов одержал рекордную 80-ю победу в плей-офф КХЛ среди тренеров.
«Ак Барс» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина был сильнее «Адмирала» (2:1, 2-0).
Билялетдинов стал самым побеждающим тренером в плей-офф КХЛ.
68-летний специалист обошел по победам Олега Знарка (79), на третьем месте – Дмитрий Квартальнов (68).
Напомним, под руководством Билялетдинова «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).
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