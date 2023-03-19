Тарасенко набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 13 очков в 18 играх за «Рейнджерс»

Теги Питтсбург Рейнджерс НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом».

Россиянин внес вклад в крупную победу клуба из Нью-Йорка над «Пингвинс» (6:0) в регулярном чемпионате НХЛ

В 18 матчах за клуб у нападающего стало 13 (5+8) очков. Всего в сезоне – 42 (15+27) балла в 56 играх. 

Сегодня Тарасенко (13:26, 1:41 – в большинстве, «+3») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок, допустил 1 потерю. 

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