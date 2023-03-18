НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Германии Легкая атлетика

НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов.

Однако сообщил, что не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если к ней допустят сборные России и Беларуси.

«В последние несколько недель президиум НОК Германии интенсивно занимался вопросом о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, который обсуждается в мировом спорте после Олимпийского саммита в декабре 2022-го.

В процессе конструктивных консультаций НОК обменялся мнениями с организациями-членами, представителями спортсменов и деловыми партнерами и получил советы от экспертов в области политики и науки. Также НОК попросил доктора Патрицию Виатер из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге, чтобы она дала юридическое заключение в отношении аспекта прав человека в этом вопросе.

На своем заседании в пятницу 17 марта в Ганновере президиум заявил следующее.

Мы продолжаем выступать за исключение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из международных спортивных соревнований.

Мы просим МОК и международные спортивные федерации продолжать активно вовлекать НОК Украины в непрекращающийся процесс консультаций и продолжать активную поддержку украинских спортсменов. Нельзя давать России и Беларуси возможность злоупотреблять участием и успехами своих спортсменов в международных соревнованиях в целях пропаганды боевых действий

Независимо от решения МОК и международных спортивных федераций о допуске российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, мы отвергаем бойкот международных соревнований, в частности Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, по принципиальным причинам.

Единственными жертвами такого спортивного бойкота являются спортсмены, которые упустят, возможно, единственный шанс осуществить свою олимпийскую мечту», – говорится в заявлении. «Отзывы, которые мы получили в ходе обсуждения, укрепляют нашу прежнюю позицию в Президиуме: мы по-прежнему выступаем за исключение. Теперь мы делаем эти выводы, в частности на основе юридического заключения, отражающего многогранность соображений прав человека, доступными для МОК.

Что касается решений МОК и международных спортивных организаций, то в центре внимания НОК Германии находятся наши спортсмены. Мы серьезно относимся к опасениям, выраженным в призыве спортсменов, и будем решать предстоящие проблемы вместе с ними и нашими организациями-членами, а также другими заинтересованными сторонами. Даже в эти времена я верю в связующую силу спорта», – рассказал глава НОК Германии Томас Вейкерт.

Британцы давят на спонсоров МОК, чтобы не пустить россиян на Олимпиаду. Неужели их послушают?

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35 комментариев

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Pankratoff
Немецкие фашики никуда не делись, ждали своего часа.
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Alexander2022
Ответ And-Rover
Туда рвутся чтоб соревноваться, а вот то что многие федерации и спортсмены нарушают правила честных соревнований это факт.
И в число этих федераций не входят российские?) Честные и невинные)
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And-Rover
Ответ Alexander2022
Тогда зачем рваться туда? Есть же галактическая спартакиада, где "аудитория превысила ОИ")
Туда рвутся чтоб соревноваться, а вот то что многие федерации и спортсмены нарушают правила честных соревнований это факт.
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filippa
Ответ Sat397
Когда сделают так, что настанет мир, начнут пускать потихоньку. А пока и правда рано.
настанет мир где? Йемене? или Ливии? афганистане? конго ? нигерии? ираке? может в Палестине или Сирии ? уточните пожалуйста.
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Alexander2022
Ответ And-Rover
Олимпийская мечта это выступить на олимпиаде, принимая допинг, что делает большинство стран. Олимпиада и WADA изжили себя как организации.
Тогда зачем рваться туда? Есть же галактическая спартакиада, где "аудитория превысила ОИ")
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Любовь Гончарова
Ответ Максим Новиков
Нанесу ответный удар и откажусь немецкого пива
Не мелочитесь уж и сразу отказывайтесь от всего вражеского , машин , компов , одежды ... Пересаживайтесь на Лады , обувайтесь и одевайтесь в китайское , лечитесь российским ...
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filippa
Ответ Кирковский Александр
Русские или россияне? Думаете буряты им нравятся? Они же не из-за национальности против, а из-за действий государства.
1 им что русский , что бурят что украинец с эстонцем и литовцем все русские. 2 а что не так с действиями государства именно в данном случае??? многие страны периодически вводят войска и че? я не заметил чтоб англия и сша с францией отстраняли ?
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Alexander2022
Ответ Валерий Петров
’’Нельзя давать России и Беларуси возможность злоупотреблять участием и успехами своих спортсменов в международных соревнованиях в целях пропаганды боевых действий" Походу там мало кто понимает, что Беларусь не воюет с Украиной
Зато вы понимаете, что там происходит
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Alexander2022
Ответ Аркаимец
Интересно понять. Каким таким образом, успех российского - белорусского (особенно) спортсмена, либо команд. Способствует пропаганде боевых действий. А вот кстати многочисленные заявления как раз таки германских политиков. Такой пропаганде, еще как содействуют.
Март 2022, Лужники. Спортсмены а олимпийской экипировке и с олимпийскими медалями. Есть вопросы ещё?
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filippa
Ответ tyuiop tyuiop
ну так не смотри
вопрос не в том что бы смотреть или не смотреть. а в справедливости и чести мок и вада сами себя десредитируют и допингом с исключениями и недопуском спортсменов неугодных стран. но при этом якобы борьбой за чистый спорт и независимость от политики...
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Bartez1986
Интересно, и что сказала эксперт по правам человека? Что отстранять спортсменов лишь из-за национальной принадлежности - это нормально?
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Alexander2022
Ответ Сергей Жарковский
Смешивать спорт и политику это конёк руководство запада, и для них страшно не будет ли допуск России и Белоруссии троянким конём для Олимпиады
А вот в России совсем не смешивают политику со спортом, улыбнуло)
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Nolimetangere
"Мы не можем позволить спортсменам упустить, возможно, единственный шанс в жизни выиграть олимпийскую медаль, поэтому мы против их допуска к соревнованиям". Хотела бы я посмотреть в лицо юристу, который считает такую формулировку адекватной.
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GibsonFlyingV
Беларусы то причем?
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Iuasamotu
НОК Германии -> НОК России: "Возвращаться - плохая примета"
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Bleffinho
Ответ Кирковский Александр
Русские или россияне? Думаете буряты им нравятся? Они же не из-за национальности против, а из-за действий государства.
а русские - не россияне? Почему буряту вдруг поплохеет, если его русским назовут? это оскорбление для тебя какое-то что ли? В России если что принято нормальным всех русскими называть, уточнение национальности используется в зависимости от специфики вопроса
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Залина Малина
Кто вас спрашивает? Страна потомков фашистов
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melmi
Все руководствуются политикой . Они смотрят на своих , мы ждём отмашки от Кремля. А страдают спортсмены . Спорт без политики давно в прошлом. Но забавно этот тезис любят приводить в пример когда ОСОБЕННО идет влияние государств на спорт
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Геннадий Тёкин
Дядя Сэм не разрешил?
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ГЕНПЛАН
Ответ Максим Новиков
Нанесу ответный удар и откажусь немецкого пива
Перейдешь на чешское?
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Сергей Жарковский
Смешивать спорт и политику это конёк руководство запада, и для них страшно не будет ли допуск России и Белоруссии троянким конём для Олимпиады
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Кирковский Александр
Ответ Bleffinho
тут такое ёрзание по всем стулам, что любая пропаганда обзавидуется. Сказали бы просто: нам русские не нравятся, но бойкотировать не будем и всё
Русские или россияне? Думаете буряты им нравятся?

Они же не из-за национальности против, а из-за действий государства.
+5
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Аркаимец
Интересно понять. Каким таким образом, успех российского - белорусского (особенно) спортсмена, либо команд. Способствует пропаганде боевых действий.

А вот кстати многочисленные заявления как раз таки германских политиков. Такой пропаганде, еще как содействуют.
+3
-4
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Седесим Куиндесимов
Если честно, не ожидал от Германии
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Максим Новиков
Нанесу ответный удар и откажусь немецкого пива
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