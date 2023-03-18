НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов.

Однако сообщил, что не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если к ней допустят сборные России и Беларуси.

«В последние несколько недель президиум НОК Германии интенсивно занимался вопросом о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, который обсуждается в мировом спорте после Олимпийского саммита в декабре 2022-го.

В процессе конструктивных консультаций НОК обменялся мнениями с организациями-членами, представителями спортсменов и деловыми партнерами и получил советы от экспертов в области политики и науки. Также НОК попросил доктора Патрицию Виатер из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге, чтобы она дала юридическое заключение в отношении аспекта прав человека в этом вопросе.

На своем заседании в пятницу 17 марта в Ганновере президиум заявил следующее.

Мы продолжаем выступать за исключение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из международных спортивных соревнований.

Мы просим МОК и международные спортивные федерации продолжать активно вовлекать НОК Украины в непрекращающийся процесс консультаций и продолжать активную поддержку украинских спортсменов. Нельзя давать России и Беларуси возможность злоупотреблять участием и успехами своих спортсменов в международных соревнованиях в целях пропаганды боевых действий

Независимо от решения МОК и международных спортивных федераций о допуске российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, мы отвергаем бойкот международных соревнований, в частности Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, по принципиальным причинам.

Единственными жертвами такого спортивного бойкота являются спортсмены, которые упустят, возможно, единственный шанс осуществить свою олимпийскую мечту», – говорится в заявлении. «Отзывы, которые мы получили в ходе обсуждения, укрепляют нашу прежнюю позицию в Президиуме: мы по-прежнему выступаем за исключение. Теперь мы делаем эти выводы, в частности на основе юридического заключения, отражающего многогранность соображений прав человека, доступными для МОК.

Что касается решений МОК и международных спортивных организаций, то в центре внимания НОК Германии находятся наши спортсмены. Мы серьезно относимся к опасениям, выраженным в призыве спортсменов, и будем решать предстоящие проблемы вместе с ними и нашими организациями-членами, а также другими заинтересованными сторонами. Даже в эти времена я верю в связующую силу спорта», – рассказал глава НОК Германии Томас Вейкерт.

Британцы давят на спонсоров МОК, чтобы не пустить россиян на Олимпиаду. Неужели их послушают?