Ибрагимович установил рекорд Серии А, в 41 год и 166 дней забив за «Милан»
Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории Серии А.
Форвард «Милана» забил «Удинезе» (1:2, второй тайм) с пенальти в 27-м туре.
Швед отправил мяч в сетку в 41 год и 166 дней. Он превзошел достижение Алессандро Костакурты, отметившегося голом за «Милан» в 41 год и 25 дней в 2007 году.
Подробно со статистикой выступлений Ибрагимовича можно ознакомиться здесь.
Ибрагимович забил впервые с января 2022-го – с пенальти. Вратарь «Удинезе» парировал, но Златан перебил из-за рано вбежавшего в штрафную игрока
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Очень много непонятной суеты , в его действиях на поле . Милан с Удинезе в целом , отвратителен , но Ибра не помогает
А Златана поздравляю
Ибра гений!!!
Он и в 51 забьет)