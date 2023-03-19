Ибрагимович установил рекорд Серии А, в 41 год и 166 дней забив за «Милан»

стал самым возрастным автором гола в истории Серии А.

Форвард « » забил «Удинезе» (1:2, второй тайм) с пенальти в 27-м туре.

Швед отправил мяч в сетку в 41 год и 166 дней. Он превзошел достижение , отметившегося голом за «Милан» в 41 год и 25 дней в 2007 году.

Подробно со статистикой выступлений Ибрагимовича можно ознакомиться здесь.

Ибрагимович забил впервые с января 2022-го – с пенальти. Вратарь «Удинезе» парировал, но Златан перебил из-за рано вбежавшего в штрафную игрока

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