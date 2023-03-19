Ибрагимович установил рекорд Серии А, в 41 год и 166 дней забив за «Милан»

Теги Милан Удинезе Златан Ибрагимович Алессандро Костакурта серия А Италия рекорды Футбол

Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории Серии А.

Форвард «Милана» забил «Удинезе» (1:2, второй тайм) с пенальти в 27-м туре.

Швед отправил мяч в сетку в 41 год и 166 дней. Он превзошел достижение Алессандро Костакурты, отметившегося голом за «Милан» в 41 год и 25 дней в 2007 году.

Подробно со статистикой выступлений Ибрагимовича можно ознакомиться здесь.

Ибрагимович забил впервые с января 2022-го – с пенальти. Вратарь «Удинезе» парировал, но Златан перебил из-за рано вбежавшего в штрафную игрока

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16 комментариев

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Кокич
Ну а толку? Милан 1:3 горит...
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Злой Руся
Сколько хотите минусуйте , но Ибра , при всем уважении к нему , этому Милану больше мешает , чем пользы приносит .
Очень много непонятной суеты , в его действиях на поле . Милан с Удинезе в целом , отвратителен , но Ибра не помогает
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Специальный выпуск
Ответ Водяра
Олег, как рыбалка?
Уже с субботы начал?))))
+1
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Водяра
Ответ Специальный выпуск
Ты наш хороший 👍
Олег, как рыбалка?
+1
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Jovid Mirzoev
ИБРАКАДАБРА🦾💪
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Специальный выпуск
Ты наш хороший 👍
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Asteriskk
Славный малый.
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Lazizbek Gulyamov
Он в свои 50 лет играть будет
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U. M. A. Muhammad
Ибра мужик. В 41 год я в 29 лет уже еле бегаю по полю . Вот что значит профессионал
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Юлиана Шамбаева
Ответ Эрнандес Эрнандес
Сейчас прибегут кулесы из Каталонии и будут доказывать, что пенальти - это не гол 😁 Ибра гений!!!
Главный клоун пришел, извини , но цирка тут нет уходи!
А Златана поздравляю
+5
-2
+3
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Direct free kick
Ответ Эрнандес Эрнандес
Месси ведь тоже доверяют, хотя у него больше всего не забитых пенальти в истории футбола)
Месси это не про футбол, а шоубизнес, коррупция, криминал
+4
-7
-3
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Direct free kick
Ибрагимович запорол кучу пенальти в Милане, не нужно ему их доверять, даже из благородных целей
Месси ведь тоже доверяют, хотя у него больше всего не забитых пенальти в истории футбола)
+5
-9
-4
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Direct free kick
Ответ Эрнандес Эрнандес
Сейчас прибегут кулесы из Каталонии и будут доказывать, что пенальти - это не гол 😁 Ибра гений!!!
Ибрагимович запорол кучу пенальти в Милане, не нужно ему их доверять, даже из благородных целей
+6
-4
+2
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Игорь Новиков
Легенда. Но давно пора на покой.
+4
-3
+1
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Эрнандес Эрнандес
Сейчас прибегут кулесы из Каталонии и будут доказывать, что пенальти - это не гол 😁

Ибра гений!!!
+21
-14
+7
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Vićtor Diaź
Легенда!
Он и в 51 забьет)
+25
-2
+23
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