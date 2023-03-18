Холанд повторил лучший результат Роналду в Англии – 42 гола за сезон. Лишь ван Нистелрой и Салах забивали больше за клуб АПЛ – по 44
Эрлинг Холанд стал шестым игроком в истории АПЛ с 40+ голами во всех турнирах сезона.
Форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик в матче с «Бернли» (6:0) в Кубке Англии. Всего на его счету 42 мяча на клубном уровне в этом сезоне.
Больше 40 голов во всех соревнованиях забивали лишь Харри Кейн (41, сезон-2017/18), Энди Коул (41, сезон-1993/94), Криштиану Роналду (42, сезон-2007/08), Мохамед Салах (44, сезон-2017/18) и Руд ван Нистелрой (44, сезон-2002/03).
Холанд забил 9 голов за 3 последних матча, сегодня – хет-трик «Бернли». У Эрлинга 42 мяча в 37 играх за «Сити»
53 комментария