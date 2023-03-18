Холанд повторил лучший результат Роналду в Англии – 42 гола за сезон. Лишь ван Нистелрой и Салах забивали больше за клуб АПЛ – по 44

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Эрлинг Холанд стал шестым игроком в истории АПЛ с 40+ голами во всех турнирах сезона.

Форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик в матче с «Бернли» (6:0) в Кубке Англии. Всего на его счету 42 мяча на клубном уровне в этом сезоне.

Больше 40 голов во всех соревнованиях забивали лишь Харри Кейн (41, сезон-2017/18), Энди Коул (41, сезон-1993/94), Криштиану Роналду (42, сезон-2007/08), Мохамед Салах (44, сезон-2017/18) и Руд ван Нистелрой (44, сезон-2002/03).

Холанд забил 9 голов за 3 последних матча, сегодня – хет-трик «Бернли». У Эрлинга 42 мяча в 37 играх за «Сити»

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53 комментария

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Alar Asus
Ответ Ювенский Туринтус
Удивительно, конечно, как причудливо распределяется по планете футбольный дар. Норвегия не самая футбольная страна, а главный игрок поколения именно оттуда
Помимо причудливости, это ещё и прогресс системы спортивных школ в Норвегии и в скандинавских странах в общем. У них будет всё больше и больше хороших игроков, Холланд и Эдегор это только первые из многих я думаю.
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Alar Asus
Ответ Игорь Климов
Уже ясно, что Холанд в АПЛ станет самым лучшим иностранным футболистом за всю историю, тем самым обойдёт в этом звании бывшего лучшего игрока - Анри.
Было бы неправильно так считать. Всё таки влияние Анри на игру команды и на команду вообще заметно выше чем влияние Холланда. Понятное дело Холланд мегабомбардир, но сколько он забил важных мячей? Сколько очков принесли его голы ? Является ли он лидером команды? Без сомнения он будет самым результативных форвардом в АПЛ долгое время, но посмотрим сколько трофеев это принесёт.
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Aleksandr Dubovik
Ответ Игорь Климов
Уже ясно, что Холанд в АПЛ станет самым лучшим иностранным футболистом за всю историю, тем самым обойдёт в этом звании бывшего лучшего игрока - Анри.
Лол кривой наброс фанатки пешехода
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AnMe
Хоть он и забивает столько, но, честно говоря, на игру Криша не тянет. Не в плане что он плохой игрок, а именно стиль игры, именно как он забивает. По голам реальный киборг, но даже не знаю… Никакой красоты нет, сильно ограничен, гораздо больше, чем криш, который тоже как бы чисто форвард.
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brace
Если он не остановится и продолжит в том же темпе до конца сезона, не скоро у него появятся ближайшие конкуренты.)
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Michael Boldyrev
В такой лиге, где лучшие партнеры мира поддерживают тебя - каждый может. И лишь действительно лучший может забивать в пустынях. Таких двое - Лоуренс Аравийский и Криштиану Роналду" (твиттер Пирса Моргана)
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jxmazefan
Ответ Андрей Хенто
Да и Эдегор вполне может вырасти в большого топа. Он еще очень молод, а уже лидер команды и прекрасный плеймейкер, прибавит в стабильности и в будущем может встать в один ряд с легендами мирового футбола, но это пока только в перспективе, все в его ногах.
25 в этом году, он уже почти на пике
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Андрей Andrey
Холланд добивание 😂😂 Аномальность пройдет....и будет обычный средний игрок.
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Mega• Battman
Ответ Экспертное мнение
Я лично высоко ценю молодого Криша времен МЮ, поэтому я немного удивлен, что даже Салах лучше него. Видимо из-за ностальгии это, но надо уметь признавать свои ошибки и признаю, Салах всё-таки для АПЛ выше, чем Рон. Ну и Мо пришел в команду, которая 20 лет не брал АПЛ, а не на готовенькое САФа после требла, как Рон.
Рон играл когда молод был. будь он всю жизнь там эти 44 гола ван нистерроя ни что, он за 1 сезон в реале забил 61 гол. эти 44 гола так себе результат. вы просто посмотрите в каком возрасте это сделал салах или тот же Кейн. кроме холанда там все середняки.
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Саша Казенкинский
Ответ Игорь Климов
Уже ясно, что Холанд в АПЛ станет самым лучшим иностранным футболистом за всю историю, тем самым обойдёт в этом звании бывшего лучшего игрока - Анри.
Где ясно то? Когда обойдёт тогда и будет ясно. Уйдёт через два года в условный Реал и все, а может ведь. То что способен на такое да вопросов никаких.
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Khmc
Холланд топ, очень круто, что в АПЛ есть такой персонад.
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kotopandych
Ответ Иван Иванов
Кто сказал, что Холанд более 3-х лет будет играть в АПЛ?
Он и за три года успеет
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Иван Иванов
Ответ Игорь Климов
Уже ясно, что Холанд в АПЛ станет самым лучшим иностранным футболистом за всю историю, тем самым обойдёт в этом звании бывшего лучшего игрока - Анри.
Кто сказал, что Холанд более 3-х лет будет играть в АПЛ?
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David Becker
Ответ Экспертное мнение
Я лично высоко ценю молодого Криша времен МЮ, поэтому я немного удивлен, что даже Салах лучше него. Видимо из-за ностальгии это, но надо уметь признавать свои ошибки и признаю, Салах всё-таки для АПЛ выше, чем Рон. Ну и Мо пришел в команду, которая 20 лет не брал АПЛ, а не на готовенькое САФа после требла, как Рон.
Ага, на все готовенькое) Трбел был в 1999-ом году, а переход Роналду в 2003-ом😅
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1CEMAN
Ответ Экспертное мнение
Я лично высоко ценю молодого Криша времен МЮ, поэтому я немного удивлен, что даже Салах лучше него. Видимо из-за ностальгии это, но надо уметь признавать свои ошибки и признаю, Салах всё-таки для АПЛ выше, чем Рон. Ну и Мо пришел в команду, которая 20 лет не брал АПЛ, а не на готовенькое САФа после требла, как Рон.
то был его первый суперсезон за МЮ. Может обновил бы свой рекорд не перейди он в Реал
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Александр Белов
Ответ Игорь Климов
Уже ясно, что Холанд в АПЛ станет самым лучшим иностранным футболистом за всю историю, тем самым обойдёт в этом звании бывшего лучшего игрока - Анри.
А для меня лучший Суарес, что он творил это нечто, но игру Анри я плохо помню, молод был)
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Beliar
Он побьет все мыслимые и немыслимые рекорды! Машина!
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Новый тренер ФК Спартак
Роналду куда разноплановие чем дабиволонд
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Андрей Хенто
Ответ Ювенский Туринтус
Удивительно, конечно, как причудливо распределяется по планете футбольный дар. Норвегия не самая футбольная страна, а главный игрок поколения именно оттуда
Да и Эдегор вполне может вырасти в большого топа. Он еще очень молод, а уже лидер команды и прекрасный плеймейкер, прибавит в стабильности и в будущем может встать в один ряд с легендами мирового футбола, но это пока только в перспективе, все в его ногах.
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добрый грек
Этот викинг какой-то Тор.....
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Ненавидящий2.0
Ответ Ман Сити
Были времена (первый сезон в порту) когда Салах еще помнил чему учили его нормальные тренеры. Ведь и нырком он стал только под конец первого сезона. У физрука клоппа в полено превратился и в симулянта.
да что с тобой не так?
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Temp LC
Ответ Игорь Климов
Ну, по мнению фанатов одного португальца следует, что Пеп Гвардиола специально сегодня заменил Холанда, чтобы он не побил рекорд Кринжа7)))
Не балует норвежца рекордами
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Барсик Юрана
Холанд намного сильнее Кринжа
+3
-6
-3
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Ювенский Туринтус
Удивительно, конечно, как причудливо распределяется по планете футбольный дар. Норвегия не самая футбольная страна, а главный игрок поколения именно оттуда
+23
-1
+22
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DolJun
Ответ rigobersong
Привет, что с лицом?:)
все в порядке, а что не так?)
0
-2
-2
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