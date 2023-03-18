Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ. В конце программы она повторила эпизод с задранным платьем

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова кино Фигурное катание

Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ.

Сегодня олимпийская чемпионка исполнила номер под песни I Wanna Be Loved by You, а также Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

В конце программы Загитова сделала отсылку к знаменитому фото Монро, где та позирует с задранным платьем.

Скриншоты из трансляции Первого канала:

 

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120 комментариев

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Stas Nadtochy
Кринжатина
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несахар
Ответ PerfectSvendsen
Загитова и сексуальность - это неорганично настолько, что вызывает смех
Сексуальность должна идти изнутри, а тут мы увидели деревянное подражание
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BolxoB
ой, а фаны Алиночки уже написали,что она в образе Монро лучше Монро
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miladoc1
Ответ несахар
а ведь Алина 100% была уверена, что щас как выйдет и все просто ахнут от восторга)
Промахнулись, бывает)
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Sat397
Ответ alexander bakulin
как будто зaгитова нормальный номер способна осилить. она за 15 лет так и не научилась кататься, не растопыривая ветки и не отклячивaя пятую точку. что ей ещё катать с её раскоряками? лирику что ли?
Лирику можно катать только женечке по кругу в позе солдатика с приоткрытым ртом.
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takoe chuvstvo
Я специально пошла посмотреть что там за ужас такой. Не супер, конечно, но ужасного уж точно ничего нет. Форма хороша, вращения загляденье.
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Nikosanta Esmany
Для сами знаете кого
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Андрей Красин
Ответ Kareglazaya
Ужас... Надо же было так изуродовать симпатичную девчонку. Превратили в бабищу 40+ Ну и идея слишком уж "избитая". Кто только не пародировал эту ситуацию с платьем и всё остальное.
Завидуете ? Какая бабища из цветущей и красивой Алины ? В номере и была секс-бомба как задумывалось, вне конкурса. Вот сама постановка не слишком понравилась.
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alexander bakulin
Ответ Sat397
У Этери со вкусом все в порядке, да и у Даниила тоже, странно зачем Алине ставят такой кринж. Они издеваются что ли, специально её позорят, чтобы Анна на её фоне смотрелась не так ужасно? Алине бежать надо от тех, кто к ней так относится.
как будто зaгитова нормальный номер способна осилить. она за 15 лет так и не научилась кататься, не растопыривая ветки и не отклячивaя пятую точку.
что ей ещё катать с её раскоряками? лирику что ли?
+3
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Jane Earlosofical
Ответ несахар
актриса из Алины просто никакая, деревянная, несуразная
Алина вытянула эту постановку очень даже здорово. номер не виноват в том, что с ним особо не возились.
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cheery
"задранным платьем" - что это ? Словарный запас маленький ? Или нелюбовь рулит?
+3
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Gemma157
Ответ alexander bakulin
про "стену" это загитовцы сами придумали? весьма точное название. за стеной живут одичалые. в юртах и пaлатках.
+100!)
🤣🤣🤣
да, некоторые из них часто так себя называют
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AlenaPayvina
Алина так себе артистка. Вообще образ не тянула. Только в конце неплохо получилось.
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несахар
ужасный макияж
это же надо так испортить лицо
на мика джаггера стала похожей, а не монро)
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bhbif77
Ответ Товарищ Майор.
ладно хоть трусы надела
Надеялись, что не оденет??
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Sat397
У Этери со вкусом все в порядке, да и у Даниила тоже, странно зачем Алине ставят такой кринж. Они издеваются что ли, специально её позорят, чтобы Анна на её фоне смотрелась не так ужасно? Алине бежать надо от тех, кто к ней так относится.
+5
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bhbif77
Алинка смелая и умная!
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alexander bakulin
Ответ Gemma157
мы, дамы и господа, сегодня наблюдаем крушение так называемой стены 😆 после такого номера, после увиденного я пересмотрела свое отношение к программам фигуристов и теперь многие проги, которые раньше мне казались плохими, сейчас стремительно поднимаются в глазах моих..
про "стену" это загитовцы сами придумали? весьма точное название. за стеной живут одичалые. в юртах и пaлатках.
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Кошка Матраскина
Алина постаралась, выжала максимум,но постановка неудачная
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Natalia Shkurina
Ответ Olga.t
Да, выглядела она в этом номере максимально пОшло...
Выглядела она в номере прекрасно, кому как ни ей этот образ катать
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Mad_Skates
А мне офигенно понравилось. Бомба к Олимпиаде и секс-бомба после Олимпиады. И главное, без нудлей и серьёзных щей.
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
не знаю. но если бы она увидела это выступление, то напилась бы чтобы забыть..
Видимо напилась, раз вас послала за паспортом
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Natalia Shkurina
Ответ Акселек давай
По лицу Цискаридзе все было понятно. Он, кстати, с восхищением всегда говорит о Монро, ее пластике и харизме. Видимо контраст был максимально не в Алинину пользу.
Ага, именно поэтому у него одни из самых высоких оценок))
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alexander bakulin
Ответ На Пекин
Алина в прекрасной форме, жаль тренеры не воспользовались этим.
формы, конечно, да, во все стороны выпирают. благодаря формам блистательно исполнила одинарный флипок. и это в 20 лет! туктамышева в шоке.
но тренеры не воспользовались. надо было на чемпионат россии оформившуюся загитову выпускать
+6
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Александр Зимин
Для полноты образа надо было еще спеть "Happy birthday, мистер Ягудин".
+3
-1
+2
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