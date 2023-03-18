Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ. В конце программы она повторила эпизод с задранным платьем
Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ.
Сегодня олимпийская чемпионка исполнила номер под песни I Wanna Be Loved by You, а также Diamonds Are a Girl’s Best Friend.
В конце программы Загитова сделала отсылку к знаменитому фото Монро, где та позирует с задранным платьем.
Скриншоты из трансляции Первого канала:
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что ей ещё катать с её раскоряками? лирику что ли?
🤣🤣🤣
да, некоторые из них часто так себя называют
это же надо так испортить лицо
на мика джаггера стала похожей, а не монро)
но тренеры не воспользовались. надо было на чемпионат россии оформившуюся загитову выпускать