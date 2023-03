Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ. В конце программы она повторила эпизод с задранным платьем

Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ.

Сегодня олимпийская чемпионка исполнила номер под песни I Wanna Be Loved by You, а также Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

В конце программы Загитова сделала отсылку к знаменитому фото Монро, где та позирует с задранным платьем.

Скриншоты из трансляции Первого канала: