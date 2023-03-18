Дзюба забил 4 мяча в 3 матчах за «Локо» в Мир РПЛ. У Артема гол и ассист в игре с «Краснодаром»

Гол Артема Дзюбы завершил камбэк « » в матче с « ».

Форвард забил на 65-й минуте матча 20-го тура Мир , добив мяч в ворота после попадания хавбека в перекладину.

Всего у 34-летнего нападающего 4 гола за 3 игры в составе железнодорожников в чемпионате России. Ранее он отметился хет-триком в матче против «Ростова» (3:1).

Также в сегодняшней игре Дзюба ассистировал полузащитнику . Подробно со статистикой бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.

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