Дзюба забил 4 мяча в 3 матчах за «Локо» в Мир РПЛ. У Артема гол и ассист в игре с «Краснодаром»
Гол Артема Дзюбы завершил камбэк «Локомотива» в матче с «Краснодаром».
Форвард забил на 65-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ, добив мяч в ворота после попадания хавбека Дмитрия Баринова в перекладину.
Всего у 34-летнего нападающего 4 гола за 3 игры в составе железнодорожников в чемпионате России. Ранее он отметился хет-триком в матче против «Ростова» (3:1).
Также в сегодняшней игре Дзюба ассистировал полузащитнику Максиму Глушенкову. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.
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Ну а касаемо Турции - не угадал с командой, так бывает. Тут скорее вопрос Монтелле и руководству, нахрена брали столба, если планировали играть в быстрый техничный футбол.
По уровню нынешняя Турции не шибко-то превосходит даже сегодняшнюю РПЛ.
Артемка конечно как человек дурак, но для РПЛ футболист топовый, глупо это отрицать.