Дзюба забил 4 мяча в 3 матчах за «Локо» в Мир РПЛ. У Артема гол и ассист в игре с «Краснодаром»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Дмитрий Баринов Максим Глушенков Футбол

Гол Артема Дзюбы завершил камбэк «Локомотива» в матче с «Краснодаром».

Форвард забил на 65-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ, добив мяч в ворота после попадания хавбека Дмитрия Баринова в перекладину.

Всего у 34-летнего нападающего 4 гола за 3 игры в составе железнодорожников в чемпионате России. Ранее он отметился хет-триком в матче против «Ростова» (3:1).

Также в сегодняшней игре Дзюба ассистировал полузащитнику Максиму Глушенкову. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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Борис Потапкин
Ответ statistic5
по графику Холанда в Мансити идет пока что. Даешь 41 гол за 37 матчей!
42🦾😎
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Надоело париться в бане
Ответ Владислав88
Это топовый в 10 команде Турции не смог закоепиться. Молодец против овец это называется
Топовый Артемка был в 2018-2021 г.г. После уже начал сдавать.
Ну а касаемо Турции - не угадал с командой, так бывает. Тут скорее вопрос Монтелле и руководству, нахрена брали столба, если планировали играть в быстрый техничный футбол.
По уровню нынешняя Турции не шибко-то превосходит даже сегодняшнюю РПЛ.
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napoli_14
Ответ Hipper
Ой, как меня злостно минусует, когда я говорю что Соболеву до Дзюбы далеко.. А это ведь правда.
А теперь почитайте комменты в новости, где написано что Дзюба пенальти не забил))) Сюр ))
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statistic5
по графику Холанда в Мансити идет пока что. Даешь 41 гол за 37 матчей!
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Владислав88
Ответ Надоело париться в бане
причем Соболь даже нынешнего Дзюбу не догоняет. А про пикового Артема я уж вообще молчу. Артемка конечно как человек дурак, но для РПЛ футболист топовый, глупо это отрицать.
Это топовый в 10 команде Турции не смог закоепиться. Молодец против овец это называется
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Север 51
Снова хет-трик по нарастающей.Незабитый пеналь,ассист,гол с игры:))
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stastzar
Ну даёт!
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Андрей Утемов
Пенальти тоже хорошо бьëт.
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sega megabitovich
Дзюба должен побороться за золотой мяч ☝️
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Сергей Варламов
Ответ Саша Казанов
Мастер, хоть вы тресните, дурачье и интриганты
Дзюбу недолюбливают не из-за игровых качеств, а человеческих. Каким образом голы что-то докажут "хейтерам" интересно.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Hipper
Конечно, догонит. Дзюба футболист, а Соболев млекопитающее, нечестно получается
Ну это смотря где гонка будет, на суше или в воде🤓
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Спартак Уокер
Молодец не чего сказать
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Cash_flow
Дзюба молодой царь 👑
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тигр настоящий
дзюба уже , как холанд
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akmyradov
Дзюба siuuuu
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Вратарь Бага
золотой мяч этому господину)
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Hipper
Ответ Надоело париться в бане
причем Соболь даже нынешнего Дзюбу не догоняет. А про пикового Артема я уж вообще молчу. Артемка конечно как человек дурак, но для РПЛ футболист топовый, глупо это отрицать.
Полностью согласен. Соболев тоже не из программый самый умный )) Они футболисты, в первую очередь это надо оцениватт
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Hipper
Ответ Isa Babaev
Он шее переоцененного Соболева по Г+П догонит
Конечно, догонит. Дзюба футболист, а Соболев млекопитающее, нечестно получается
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Надоело париться в бане
Ответ Hipper
Ой, как меня злостно минусует, когда я говорю что Соболеву до Дзюбы далеко.. А это ведь правда.
причем Соболь даже нынешнего Дзюбу не догоняет. А про пикового Артема я уж вообще молчу.

Артемка конечно как человек дурак, но для РПЛ футболист топовый, глупо это отрицать.
+74
-2
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werowolf-gears
Хейтеры Рукамелу опять горят
+3
-3
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Старик Стариканов
Лучший воспитанник спартака в 21-ом веке
+19
-2
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Гамарджоба Генацвале
Дзюба в порядке, только пенальти пусть не бьет.
+17
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Hipper
Ой, как меня злостно минусует, когда я говорю что Соболеву до Дзюбы далеко.. А это ведь правда.
+98
-8
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Isa Babaev
Он шее переоцененного Соболева по Г+П догонит
Ничего, 🐬 посчитает все отменённые голы и добавит с тренировок, если что😏
+20
-6
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Российский Роналду силён, кто бы что не говорил. На ЧМ тоже 1+1 набрал в плей-офф, это больше чем у португальского Дзюбы.
Дзюба более великий игрок, чем наш кринжи, он примерно уровня Соланке!:))
+7
-8
-1
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