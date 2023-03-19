«Заменил Холанда, чтобы он не побил рекорд Месси в Кубке Англии». Гвардиола о хет-трике Эрлинга
Пеп Гвардиола упомянул Лионеля Месси, объясняя замену Эрлинга Холанда после хет-трика.
Во вторник главный тренер «Манчестер Сити» убрал форварда с поля на 63-й минуте матча с «Лейпцигом» (7:0) в Лиге чемпионов. В той игре Холанд забил 5 голов, повторив рекорд Лионеля Месси.
Сегодня норвежец оформил хет-трик и был заменен на той же минуте игры «горожан» с «Бернли» (6:0) в Кубке Англии.
«Я произвел эту замену потому, что не хотел, чтобы он побил рекорд Месси в Кубке Англии.
Я всегда стремлюсь наказывать своих игроков, именно это мне и нужно», – заявил Гвардиола.
Пента-трик Холанда – лишь третий в истории ЛЧ. После Месси и Луиса Адриано!
Смотрю перья уже летят.
Они то и обвинили Пепа и Месси в замене в ЛЧ.
Вот сейчас Пеп красиво макнул аль нарсят.
А то сейчас отлетит от Баварии и посмотрим на ваши тапки в переобувании.