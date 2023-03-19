«Заменил Холанда, чтобы он не побил рекорд Месси в Кубке Англии». Гвардиола о хет-трике Эрлинга

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Бернли РБ Лейпциг Эрлинг Холанд ахахаха Футбол

Пеп Гвардиола упомянул Лионеля Месси, объясняя замену Эрлинга Холанда после хет-трика.

Во вторник главный тренер «Манчестер Сити» убрал форварда с поля на 63-й минуте матча с «Лейпцигом» (7:0) в Лиге чемпионов. В той игре Холанд забил 5 голов, повторив рекорд Лионеля Месси.

Сегодня норвежец оформил хет-трик и был заменен на той же минуте игры «горожан» с «Бернли» (6:0) в Кубке Англии.

«Я произвел эту замену потому, что не хотел, чтобы он побил рекорд Месси в Кубке Англии.

Я всегда стремлюсь наказывать своих игроков, именно это мне и нужно», – заявил Гвардиола.

Пента-трик Холанда – лишь третий в истории ЛЧ. После Месси и Луиса Адриано!

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90 комментариев

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Arrahmano Matcyev
Ответ U. M. A. Muhammad
Напомнило видеоряд: Что ты знаешь о даркнете. Я не просто знаю даркнете я им управляю. Тоже самое можно сказать и про тебя ты не просто Кулес. Ты возможно создатель всех кулес.
Смени ник,пожалуйста.
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Самый адовый Крикун
Ответ Антон1310
Вот Вы Гвардиола. Холанд сделал хет-трик. Вас спрашивают, почему заменили Холанда. Ваш вариант ответа? У Вас было время подумать
Если было время подумать и подготовиться, то Гвардиола ответил, заменил его, чтоб он не побил рекорд Теда Макдугалла, а никак не Месси.
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Vir_Cotto
Ответ lampard4ever
Юмор юмором, но Холланд какой-то андроид. Ничего подобного не видел раньше. Тот же Рон, когда играл в Англии, и близко не был так хорош, как Холланд.
Можно сравнить с Агуэро. Если бы он попал в качестве наконечника в такую команду Гвардьолы - ещё больше бы забивал. А он и так забил немало, при сильной конкуренции в команде в некоторые сезоны.
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Lifelines_3:59
Ответ Under
а Масляков это нынче оплот юмора считается?
вероятно как и то, что Дагестан-курорт
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Иван Иванов
Ответ AnMe
Ахахаххаха Он по-моему сидит тут на спорстс. Пеп, а ну, покажись!
Sí, el noruec és molt bo!
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Самый адовый Крикун
Выиграй уже ЛЧ с командой уровня Порту Жозе в 2003 и продолжай каламбурить дальше. Хотя, нет, выиграй ЛЧ без Хави и Иньесты.
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Chamberlain
Рекорд Месси в Кубке Англии... Гений! Я о журналисте, как вы понимаете. Установить рекорд, не проведя ни матча, согласитесь, может только GOAT!
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Иван Иванов
Ребята, вы не шарите! Просто Пеп не хочет, чтобы Холанд потерял мотивацию развиваться. Вот забил бы он 6 голов тогда Лейпцигу, а потом болт забил бы на всё, потому что считал бы себя королём футбола, недосягаемым, и сдулся бы, а оно Пепу надо?! Так что Пеп шарит, он наперёд думает. Не зря его шарлатаном назвали! 😎
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DolJun
Ответ Oleg
Чего прищемили красный гребешок, не вырваться?) Смотрю перья уже летят.
о, олежка. мне кажется, ты как раз ему подойдешь) все же вы плоть от плоти блауграны)
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Антон1310
Ответ Joey Ramone
По-тупому шутит.
Вот Вы Гвардиола. Холанд сделал хет-трик. Вас спрашивают, почему заменили Холанда. Ваш вариант ответа? У Вас было время подумать
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Иван Иванов
Ответ hORnOR
там и Пепа также называют : bald sharlotan
Сириесли? 🤨
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Oleg
Ответ DolJun
ты имел ввиду от ответов на вопросы?) не понимаю почему у тебя такая фиксация на моей скромной персоне) хочешь во всем быть похожим на гвардиолу?)
Чего прищемили красный гребешок, не вырваться?)
Смотрю перья уже летят.
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Иван Иванов
Ответ barca13
Пеп читает комменты sports?😄
Видимо у него есть личный переводчик русского языка, чтобы переводить комменты на спортсе. 🤔
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Wladuha.13
Традиционный английский юмор..
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City!
Ответ barca13
Пеп читает комменты sports?😄
хейтеры во всем мире неоригинальны
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QWertY
Ответ U. M. A. Muhammad
Напомнило видеоряд: Что ты знаешь о даркнете. Я не просто знаю даркнете я им управляю. Тоже самое можно сказать и про тебя ты не просто Кулес. Ты возможно создатель всех кулес.
Ты высокого мнения обо мне, Мухаммад
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Игорь Климов
Ответ Muhammad Juraev
Ахахахах) Ответ фанаткам фрукта, которым везде мерещится Месси 🤣
Да, хорошо Гвардиола ответил на эти нелепые обвинения, очень тонко Пеп ответил!)
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U. M. A. Muhammad
Ответ QWertY
Я хоть и не из числа местных кулес, но отличный панч от Гвардиолы)
Напомнило видеоряд: Что ты знаешь о даркнете. Я не просто знаю даркнете я им управляю. Тоже самое можно сказать и про тебя ты не просто Кулес. Ты возможно создатель всех кулес.
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Никита Давыдкин
Ответ lampard4ever
Юмор юмором, но Холланд какой-то андроид. Ничего подобного не видел раньше. Тот же Рон, когда играл в Англии, и близко не был так хорош, как Холланд.
Роналду более разнопланово играл. Скорость, техника, дриблинг, пушечный дальний удар, неплохая игра головой. Да и играл он хоть и в атаке, но не в центре нападения
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Абдул Абакаев
Ответ Arthur Jacob
🇦🇷 Эми Мартинес установил рекорд АПЛ по сухим матчам за первые 100 игр. Когда будет новость об этом ?
про Мартинеса будут только негативные новости
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Oleg
Ответ AnMe
Ахахаххаха Он по-моему сидит тут на спорстс. Пеп, а ну, покажись!
Скорее твиттер читает, там больных на голову фанатов аль насры полно.
Они то и обвинили Пепа и Месси в замене в ЛЧ.
Вот сейчас Пеп красиво макнул аль нарсят.
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Joey Ramone
По-тупому шутит.
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Oleg
Ответ lampard4ever
Юмор юмором, но Холланд какой-то андроид. Ничего подобного не видел раньше. Тот же Рон, когда играл в Англии, и близко не был так хорош, как Холланд.
Давайте серьезных соперников дождемся, потом будем говорить про андроиды.
А то сейчас отлетит от Баварии и посмотрим на ваши тапки в переобувании.
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Oleg
Ответ Arthur Jacob
🇦🇷 Эми Мартинес установил рекорд АПЛ по сухим матчам за первые 100 игр. Когда будет новость об этом ?
Тут уже психдисрансер решил что он средний вратарь и их маня - мир не изменить, там все слишком печально.
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тигр настоящий
Ответ Макс Кидалов
В Англии те же самые шутки у людей как и тут на спортсе. Никаких отличий нет на самом деле
потому что это не шутки ...
+1
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