упомянул Лионеля Месси, объясняя замену после хет-трика.

Во вторник главный тренер « » убрал форварда с поля на 63-й минуте матча с « » (7:0) в чемпионов. В той игре Холанд забил 5 голов, повторив рекорд Лионеля Месси.

Сегодня норвежец оформил хет-трик и был заменен на той же минуте игры «горожан» с «Бернли» (6:0) в Кубке Англии.

«Я произвел эту замену потому, что не хотел, чтобы он побил рекорд Месси в Кубке Англии.

Я всегда стремлюсь наказывать своих игроков, именно это мне и нужно», – заявил Гвардиола.

Пента-трик Холанда – лишь третий в истории ЛЧ. После Месси и Луиса Адриано!