Гурьянов забил «Тампе». У него 4 шайбы в последних 5 играх за «Монреаль»

Теги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Денис Гурьянов Хоккей

Денис Гурьянов забил «Тампе», у него 4 шайбы за «Монреаль» в последних 5 играх.

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Канадиенс» и «Лайтнинг» (3:5). 

В 11 матчах после обмена из «Далласа» на счету форварда 6 (5+1) очков. Всего в сезоне – 15 (7+8) баллов в 54 играх. 

Сегодня Гурьянов (18:39, 2:13 – в большинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ и применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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