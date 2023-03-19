Гурьянов забил «Тампе». У него 4 шайбы в последних 5 играх за «Монреаль»

забил « », у него 4 шайбы за « » в последних 5 играх.

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата между «Канадиенс» и «Лайтнинг» (3:5).

В 11 матчах после обмена из «Далласа» на счету форварда 6 (5+1) очков. Всего в сезоне – 15 (7+8) баллов в 54 играх.

Сегодня Гурьянов (18:39, 2:13 – в большинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ и применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1.