НБА. «Нью-Йорк» против «Денвера», «Мемфис» встретится с «Голден Стэйт» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

В 20:00 по московскому времени начнется встреча между набравшим ход «Нью-Йорком» и лидером Запада «Денвером» Николы Йокича.

В Теннесси состоится игра принципиальных соперников – дерзкий «Мемфис» примет действующего чемпиона «Голден Стэйт», который уступил в 10 последних гостевых матчах.

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Денвер
Дата проведения
18 марта, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Клипперс – Орландо
Дата проведения
18 марта, 22.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Индиана – Филадельфия
Дата проведения
19 марта, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Торонто – Миннесота
Дата проведения
19 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Вашингтон – Сакраменто
Дата проведения
19 марта, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Майами
Дата проведения
19 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Мемфис – Голден Стэйт
Дата проведения
19 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Юта – Бостон
Дата проведения
19 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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dev0
Мемфис - ГСВ. 3 серия сериала.
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Serge Mikz
Брaнсон у нй играет?
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Nightyork97
Ответ Nightblackwolf
Б2Б для Филы и ГСВ. Надеюсь на доминацию от Эмбиида и Карри!
Там сегодня ночью подъехал 29 луз в гостях, ждем доминации дальше (всем селом)
+1
-2
-1
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lecter666999
Ответ Nightblackwolf
Б2Б для Филы и ГСВ. Надеюсь на доминацию от Эмбиида и Карри!
Я конечно могу ошибаться, но шансов у ГСВ маловато, учитывая их легендарную игру на выезде и то, что Мемфис против них всегда играет как в плей офф
+2
-1
+1
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Nightblackwolf
Б2Б для Филы и ГСВ. Надеюсь на доминацию от Эмбиида и Карри!
0
-2
-2
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