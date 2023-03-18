НБА. «Нью-Йорк» против «Денвера», «Мемфис» встретится с «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
В 20:00 по московскому времени начнется встреча между набравшим ход «Нью-Йорком» и лидером Запада «Денвером» Николы Йокича.
В Теннесси состоится игра принципиальных соперников – дерзкий «Мемфис» примет действующего чемпиона «Голден Стэйт», который уступил в 10 последних гостевых матчах.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 марта, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 18 марта, 22.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 19 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 19 марта, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 19 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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