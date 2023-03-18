Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

В 20:00 по московскому времени начнется встреча между набравшим ход « » и лидером Запада « » Николы Йокича.

В Теннесси состоится игра принципиальных соперников – дерзкий « » примет действующего чемпиона « », который уступил в 10 последних гостевых матчах.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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