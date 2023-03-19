3335 зрителей посетили 1-й домашний матч «Локо» с Fan ID – c «Краснодаром». «РЖД Арена» вмещает 27 тысяч
Матч «Локомотива» с «Краснодаром» посетили 3335 зрителей.
Железнодорожники обыграли «Краснодар» (3:2) в 20-м туре Мир РПЛ.
Это был первый домашний матч «Локомотива» в РПЛ после введения Fan ID.
«РЖД Арена», домашний стадион москвичей, вмещает 27 320 человек.
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