3335 зрителей посетили 1-й домашний матч «Локо» с Fan ID – c «Краснодаром». «РЖД Арена» вмещает 27 тысяч

Теги Локомотив РЖД Арена премьер-лига Россия болельщики Краснодар стадионы Fan ID Футбол

Матч «Локомотива» с «Краснодаром» посетили 3335 зрителей.

Железнодорожники обыграли «Краснодар» (3:2) в 20-м туре Мир РПЛ.

Это был первый домашний матч «Локомотива» в РПЛ после введения Fan ID.

«РЖД Арена», домашний стадион москвичей, вмещает 27 320 человек.

Fan ID делает наш футбол заложником

Глава «Локо» Нагорных о Fan ID: «Не думаю, что его сложно сделать ради любви к команде. Есть закон, мы законопослушные граждане»

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27 комментариев

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Чётко_как_чечётка
Ответ Dexter Dallas
ну вот тебе и показатель действия фан айди. что те, кто его поддерживает 1-2 на сотню
Те кто его оформил и не поддерживают вовсе. Просто им плевать что о них подумают комментаторы спортс.ру. Есть лишь те кто против и те кто заинтересован в публичных высказываниях "за".
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За Путина, за родину
Все как миленькие оформят фан ай ди
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Dexter Dallas
Ответ Чётко_как_чечётка
1-2 на сотню?
ну вот тебе и показатель действия фан айди. что те, кто его поддерживает 1-2 на сотню
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Paolo77
Главное шоу фан уйди будет сегодня вечером)
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brig_Mercury
Ответ Can
процент детей срочно!
а ещё процент сотрудников одной компании, которые пришли по билетам от профсоюза...
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Максим Черкашин
Ответ atomio
от авторов "санкции нам только на пользу"
Я чувствую запах безопасности.😎
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Power Lifting
«3335 зрителей посетили 1-й домашний матч «Локо» с Fan ID – c «Краснодаром».»

На 3335 человек больше, чем ожидалось!
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Чётко_как_чечётка
Ответ Dexter Dallas
Есть тут те, кто говорит, в духе "я Кузьмич, всю жизнь ходил и буду ходить" и прочий бред для тех, кто может поверить. Что это настоящий Кузьмич пишет. Я с одним стал переписываться. Так вообще оказалось, что он на футболе ни разу не был. Однако за фан айди тут рассказывал, Кузьмичем себя называл. А по итогу под конец вот как вышло)
1-2 на сотню?
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За Путина, за родину
Нормальные цифры для начала, чуть позже больше людей оформят фан ай ди и будет как раньше. А гопники по домам сидите
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Dexter Dallas
Ответ Чётко_как_чечётка
Разве тут такое пишут? По-моему сплошь однотипные комментарии вроде твоего.
Есть тут те, кто говорит, в духе "я Кузьмич, всю жизнь ходил и буду ходить" и прочий бред для тех, кто может поверить. Что это настоящий Кузьмич пишет. Я с одним стал переписываться. Так вообще оказалось, что он на футболе ни разу не был. Однако за фан айди тут рассказывал, Кузьмичем себя называл. А по итогу под конец вот как вышло)
+2
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McGregor
Ответ Ярик01
Картошку вся Москва на эти выходные сажала
К следующему туру окучивать поедем, да
+6
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Can
процент детей срочно!
+2
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Чётко_как_чечётка
Ответ Dexter Dallas
Как понимаю от мамочек с детьми и Кузьмичей, которые тут в комментах говорят, что все равно нужно ходить не протолкнуться было?
Разве тут такое пишут? По-моему сплошь однотипные комментарии вроде твоего.
+3
-5
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Khmc
Ответ Khmc
У меня сын выводил Ненахова в матче Локо с Ростовом, когда Марадишвил забил невероятный гол. Было круто. Я думал я буду водить его и дальше на матчи, но эти фан айди - это тёмный лес, неудобно, непонятно. Сегодня мы прекрасно посмотрели футбол по ТВ
Всем советую. Это офигительное чувство, когда ваше ребёнок выводит игрока вашей команды на поле.
+1
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Denchik 1980 23
Для Вакуум лиги отличная посещаемость.А лентяй сделают позже все равно паспорт,только об этом будут молчать.
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AlexPaxare
толи ещё будет ой-ой-ой...
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Ярик01
Ответ Кирилл Сидеров
вы не понимаете,просто все на дачу уже засобирались,весна пришла=))))
Картошку вся Москва на эти выходные сажала
+8
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Геннадий Тимченко
забавно, что они зазывают на футбол чуваками,, которые раньше не ходили от слова совсем, мало того - которые оформили ФанУйди непосредственно перед матчем🤣🤣🤣т.е. хер до сего дня вообще не ходил, а пошел сегодня потому, что: - оформить просто; - надо поддержать любимую команду🤦🤦🤦какая любимая команда, если ты, ..ка, пришел сегодня первый раз на стадион🤬🤬🤬🤬🤬 и, скорее всего, последний
+7
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Khmc
У меня сын выводил Ненахова в матче Локо с Ростовом, когда Марадишвил забил невероятный гол. Было круто. Я думал я буду водить его и дальше на матчи, но эти фан айди - это тёмный лес, неудобно, непонятно. Сегодня мы прекрасно посмотрели футбол по ТВ
+5
0
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Pavel Tyazhev
Плохая посещаемость. Слишком много пришло.
+11
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nugoboss
И так полный ...... а они хотят вообще что бы перестали ходить.
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artpal
Если бы еще двое не пришли, было бы красивое число 3333
+2
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Кирилл Сидеров
вы не понимаете,просто все на дачу уже засобирались,весна пришла=))))
+16
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shahmur
режим сыпится как карточный домик
+10
-1
+9
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Dexter Dallas
Как понимаю от мамочек с детьми и Кузьмичей, которые тут в комментах говорят, что все равно нужно ходить не протолкнуться было?
+25
-3
+22
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