3335 зрителей посетили 1-й домашний матч «Локо» с Fan ID – c «Краснодаром». «РЖД Арена» вмещает 27 тысяч

Матч « » с « » посетили 3335 зрителей.

Железнодорожники обыграли «Краснодар» (3:2) в 20-м туре Мир РПЛ.

Это был первый домашний матч «Локомотива» в после введения Fan ID.

«РЖД Арена», домашний стадион москвичей, вмещает 27 320 человек.

Fan ID делает наш футбол заложником

Глава «Локо» Нагорных о Fan ID: «Не думаю, что его сложно сделать ради любви к команде. Есть закон, мы законопослушные граждане»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас