«Факел» выиграл впервые за 16 матчей. Победа над «Сочи» – 2-я для воронежцев в 26 играх сезона

«Факел» победил впервые за 16 матчей.

Сегодня команда Дмитрия Пятибратова обыграла « » (3:0) в 20-м туре Мир РПЛ.

Эта победа стала второй для воронежского клуба в 26 играх сезона. В последний раз «Факел» побеждал 11 сентября 2022 года – в матче с «Локомотивом» (2:0) в 9-м туре чемпионата России.

« » занимает 14-е место в таблице , набрав 17 очков после 20 матчей. В следующем туре «Факел» примет ЦСКА. Матч состоится 2 апреля.

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