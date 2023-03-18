«Факел» выиграл впервые за 16 матчей. Победа над «Сочи» – 2-я для воронежцев в 26 играх сезона

Теги премьер-лига Россия Факел Дмитрий Пятибратов Сочи Футбол

«Факел» победил впервые за 16 матчей.

Сегодня команда Дмитрия Пятибратова обыграла «Сочи» (3:0) в 20-м туре Мир РПЛ.

Эта победа стала второй для воронежского клуба в 26 играх сезона. В последний раз «Факел» побеждал 11 сентября 2022 года – в матче с «Локомотивом» (2:0) в 9-м туре чемпионата России.

«Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 17 очков после 20 матчей. В следующем туре «Факел» примет ЦСКА. Матч состоится 2 апреля.

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18 комментариев

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GaasJT
«И мы пройдем весь этот путь, через туман» (с).
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BenWade
Ответ ВладимирНеПутин
И как ЦСКА умудрился проиграть этому Сочи, ещё и 3:0
2:0. Счет не отражает сути игры. По моментам там могло быть спокойно 2:2 или 3:3
0
-1
-1
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nikolai 75
кстати ,поражений только у шести команд меньше ,чем у Факела
+5
0
+5
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Олег Именов
а факел жжет 👍👍👍
+4
-1
+3
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kokakoka
Ответ Антон Кузнецов
Они там и были
Хорошо, углубил Химки)
+7
0
+7
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Антон Кузнецов
Ответ kokakoka
Факел опустил Химки в зону вылета. Это замечательно
Они там и были
+9
0
+9
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Извилина Заремы
Ответ artpal
Удивительный день сегодня Спартак проиграл впервые с сентября Урал проиграл впервые с сентября Факел выиграл впервые за 16 матчей
"Факел" тоже выиграл впервые с сентября.
+15
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+15
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Лучшие хоккейные видео
профессор был отшлепан
+2
-1
+1
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Александр Акулов
Ответ ВладимирНеПутин
И как ЦСКА умудрился проиграть этому Сочи, ещё и 3:0
2:0
+6
0
+6
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kokakoka
Факел опустил Химки в зону вылета. Это замечательно
+7
-1
+6
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dreamstep
Факелу желаю остаться в РПЛ чисто из-за болельщиков, поддержка у них мощная, сам ходил на 2 матча Факела в Москве ))
+16
-1
+15
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fil_spb
Молодцы, «Наглецы из Воронежа». Надо убегать от зоны вылета.
+4
-2
+2
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инок
Браво Факел! Воронеж и его болел с долгожданной победой!
+3
-1
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Кирилл Голивец
Мало того, у Сочи единственный удар по воротам - на 89й минуте. Понятно, что в Воронеже особая атмосфера из-за болельщиков, но последние три тайма у сочинцев реально на уровне Химок и Торпедо. Старая команда, нет идей в атаке. Без Нобоа не работает ничего. А птенцы Гаранина, которые выходили в основе в отдельных матчах первого круга и даже забивали, не смогут развиваться в такой ставке на прошедший век.
+6
-1
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cektor
Бердыев аут
0
-1
-1
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artpal
Удивительный день сегодня
Спартак проиграл впервые с сентября
Урал проиграл впервые с сентября
Факел выиграл впервые за 16 матчей
+35
0
+35
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Дмитрий9779
Факел с победой,молодцы!
+13
-2
+11
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ВладимирНеПутин
И как ЦСКА умудрился проиграть этому Сочи, ещё и 3:0
+7
-5
+2
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