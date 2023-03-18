Беттмэн об отказе игроков и клубов от ЛГБТ-джерси: «Надо уважать факт, что не все хотят принимать активное участие»

Теги Филадельфия Миннесота Гэри Беттмэн НХЛ игровая форма Иван Проворов ЛГБТ стиль Хоккей

Гэри Беттмэн не видит проблемы в отказе игроков и команд от джерси в поддержку ЛГБТ.

Ранее The Athletic сообщал, что «Миннесота» отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Подобная ситуация не вызывает беспокойства. Думаю, надо уважать тот факт, что не все хоккеисты хотят принимать активное участие [в этих акциях], и клубы должны решать, как лучше на это реагировать.

Эта ситуация не отличается от той, в которой ты жертвуешь в два-три важных для тебя благотворительных фонда, а кто-то говорит: «О, у меня есть благотворительный фонд, и я хотел бы, чтобы ты пожертвовал сюда», а та отвечаешь: «Нет, нет. Я жертвую другим», – сказал комиссионер НХЛ.

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16 комментариев

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Zlodimir
NHL - лучшая лига, не только среди хоккейных!
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Crazy_ivan
Ответ Hivaga22
Это событие войдет в историю как революция Проворова)) и пошёл эффект домино.
Да, Иван знатно рашевелили это трусливое болото. Люди восхищались им, что он сделал то, что другие давно хотели, но боялись. Вот такая вот свобода и демократия, где люди боятся даже не участвовать в некоторых акциях. А если додумаешься покритиковать негров или геев-трансов, то всё, это конец всему, отменят моментально
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Вондроушова
Таким образом, глядишь, и фан-айди отменят на стадионах РПЛ. Молодец Проворов, настоящий пионер правильных ценностей!
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Dmitry Ptitsyn
Сегодня у Сан-Хосе будет
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gans.gans.73
адекватно
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Антон Якимцев
Согласен, не все в этом принимкют активное участие, есть и пассивы.
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Назар Игорь
НХЛ всегда стояла в стороне от политики, всех этих движений и кампаний в поддержку гомосексуалистов, лесбиянок, трансвеститов и прочих извращенцев. Только спорт для настоящих мужиков.
Но и Беттмен в своë время поддержал первого гея в НХЛ Прокопа, так что работает и нашим, и вашим.
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Антон Киселёв
Ответ Владимир Гришин
Ну там и требования запредельные были, как мне помнится. Если бы поадекватнее, то может и прогнулись бы
Всё так, просто посреди БЛМ-шумихи их требования, даже самый безумные, выполнялись хотя бы отчасти, а в НХЛ их тупо проигнорировали))))
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Карма такая карма
Рыцарь Готэма ерунды не скажет)
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Шлёма Презерман
некоторым медиа и ыкзпердам надо бы тогда извиниться перед Проворовым за травлю, не?
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Владимир Гришин
Ответ Антон Киселёв
Не факт, просто в НХЛ уровень сопротивления всегда был повыше, все-таки там основная фан-база "белая" и достаточно консервативная Например "гениальную" инициативу о покраске синих линий в чёрный цвет и добровольные отчисления в фонд чёрных хоккеистов (состоящий из Кейна и Алиу) просто проигнорировали, хотя это было в самый разгар БЛМ
Ну там и требования запредельные были, как мне помнится. Если бы поадекватнее, то может и прогнулись бы
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Melnikov1968
Все правильно. У человека должен быть выбор. А то чем занимаются активисты ЛБТГ это постоянное навязывание.
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Антон Киселёв
Ответ Владимир Гришин
Неужели потихоньку сходит на нет эта обязаловка по инклюзивности?
Не факт, просто в НХЛ уровень сопротивления всегда был повыше, все-таки там основная фан-база "белая" и достаточно консервативная
Например "гениальную" инициативу о покраске синих линий в чёрный цвет и добровольные отчисления в фонд чёрных хоккеистов (состоящий из Кейна и Алиу) просто проигнорировали, хотя это было в самый разгар БЛМ
+7
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+7
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Lahtenpohia
нужно уважать большинство )
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Владимир Гришин
Неужели потихоньку сходит на нет эта обязаловка по инклюзивности?
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Hivaga22
Это событие войдет в историю как революция Проворова)) и пошёл эффект домино.
+10
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