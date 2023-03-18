Беттмэн об отказе игроков и клубов от ЛГБТ-джерси: «Надо уважать факт, что не все хотят принимать активное участие»

не видит проблемы в отказе игроков и команд от джерси в поддержку ЛГБТ.

Ранее The Athletic сообщал, что « » отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в играет Кирилл Капризов.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Подобная ситуация не вызывает беспокойства. Думаю, надо уважать тот факт, что не все хоккеисты хотят принимать активное участие [в этих акциях], и клубы должны решать, как лучше на это реагировать.

Эта ситуация не отличается от той, в которой ты жертвуешь в два-три важных для тебя благотворительных фонда, а кто-то говорит: «О, у меня есть благотворительный фонд, и я хотел бы, чтобы ты пожертвовал сюда», а та отвечаешь: «Нет, нет. Я жертвую другим», – сказал комиссионер НХЛ.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ