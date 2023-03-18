Беттмэн об отказе игроков и клубов от ЛГБТ-джерси: «Надо уважать факт, что не все хотят принимать активное участие»
Гэри Беттмэн не видит проблемы в отказе игроков и команд от джерси в поддержку ЛГБТ.
Ранее The Athletic сообщал, что «Миннесота» отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.
Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Подобная ситуация не вызывает беспокойства. Думаю, надо уважать тот факт, что не все хоккеисты хотят принимать активное участие [в этих акциях], и клубы должны решать, как лучше на это реагировать.
Эта ситуация не отличается от той, в которой ты жертвуешь в два-три важных для тебя благотворительных фонда, а кто-то говорит: «О, у меня есть благотворительный фонд, и я хотел бы, чтобы ты пожертвовал сюда», а та отвечаешь: «Нет, нет. Я жертвую другим», – сказал комиссионер НХЛ.
В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ
Но и Беттмен в своë время поддержал первого гея в НХЛ Прокопа, так что работает и нашим, и вашим.
Например "гениальную" инициативу о покраске синих линий в чёрный цвет и добровольные отчисления в фонд чёрных хоккеистов (состоящий из Кейна и Алиу) просто проигнорировали, хотя это было в самый разгар БЛМ