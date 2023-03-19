Сергачев – 2-я звезда матча с «Монреалем»: 0+2 (пас на победный гол). У него 53 очка в 68 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче с «Монреалем» (5:3) и был признан второй звездой.

На 46-й минуте россиянин ассистировал Брэндону Хэйглу, забросившему победную шайбу.

Сергачев продлил результативную серию (0+5) до 3 игр.

Всего в 68 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 53 (7+46) очка.

Сегодня за 21:56 (2:05 – в большинстве, 0:45 – в меньшинстве) у Сергачева 3 броска в створ ворот, 2 хита, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

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2 комментария

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daninator
В своё время был обменян из Монреаля на хайпового Друэна. Время всё раставило по местам. Отличный защитник
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Потихоньку Мишаня залез на 2 место в команде по ассистам. И лучший сезон в карьере по очкам (ну это уже давно)
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