Сергачев – 2-я звезда матча с «Монреалем»: 0+2 (пас на победный гол). У него 53 очка в 68 играх
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче с «Монреалем» (5:3) и был признан второй звездой.
На 46-й минуте россиянин ассистировал Брэндону Хэйглу, забросившему победную шайбу.
Сергачев продлил результативную серию (0+5) до 3 игр.
Всего в 68 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 53 (7+46) очка.
Сегодня за 21:56 (2:05 – в большинстве, 0:45 – в меньшинстве) у Сергачева 3 броска в створ ворот, 2 хита, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
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