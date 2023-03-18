Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация начнется в 20:00

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В 20:00 по московскому времени на городской трассе в Джидде стартует квалификация ко второму этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

«Феррари» скрывает скорость? Алонсо дотянется до первого ряда?

Джидда
18 марта 2023 года
Квалификация
 

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2 комментария

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maximus388
Гонщикам не позавидуешь. Мало того что из-за расположения на трассе появляется песок, так еще и 41-летний Алонсо добавляет.
Если данные невзгоды обойдут стороной, быки должны уверенно забирать стартовую линию. Разрывы будут меньше, чем в практиках, и тот же Перес наверняка подтянется. Стролл должен опережать пенсионера.
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Birdman
Мне почему-то кажется что первая гонка была очень обманчива для Феррари и они будут скатываться все ниже и ниже и бороться с альпин за 7-8 места
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