Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация начнется в 20:00

В 20:00 по московскому времени на городской трассе в Джидде стартует квалификация ко второму этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

«Феррари» скрывает скорость? Алонсо дотянется до первого ряда?

Джидда

18 марта 2023 года

Квалификация

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