Алонсо стартует с первого ряда во 2-й раз за последние 10 лет, «Астон Мартин» – впервые с 1959 года

Гонщик « » стал третьим по итогам квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Тем не менее, испанец начнет воскресную гонку с первого ряда вместе с пилотом « » , поскольку Шарль Леклер из « » потеряет десять позиций после замены блока электроники.

Двукратный чемпион «Формулы-1» во второй раз за последние десять лет стартует с первого ряда. Фернандо занял второе место в квалификации к Гран-при Канады-2022, а до этого оказывался на первом ряду стартовой решетки на Гран-при Германии-2012.

Для «Астон Мартин» достижение стало вторым в истории. Ранее гонщик британской марки Рой Сальвадори начал с первого ряда Гран-при Великобритании-1959.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

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