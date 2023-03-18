Алонсо стартует с первого ряда во 2-й раз за последние 10 лет, «Астон Мартин» – впервые с 1959 года

Теги Гран-при Канады Гран-при Великобритании Гран-при Германии Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал третьим по итогам квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Тем не менее, испанец начнет воскресную гонку с первого ряда вместе с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом, поскольку Шарль Леклер из «Феррари» потеряет десять позиций после замены блока электроники.

Двукратный чемпион «Формулы-1» во второй раз за последние десять лет стартует с первого ряда. Фернандо занял второе место в квалификации к Гран-при Канады-2022, а до этого оказывался на первом ряду стартовой решетки на Гран-при Германии-2012.

Для «Астон Мартин» достижение стало вторым в истории. Ранее гонщик британской марки Рой Сальвадори начал с первого ряда Гран-при Великобритании-1959.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

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9 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Алекс Клиторман
🤡
Приятно познакомиться, отстал от своих? 🎪 ))))
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Алекс Клиторман
Ответ Антон Якимцев
Была ошибка у Стролла, досадно. Иначе бы как и в Мерседесе, в Астоне объективно более быстрый напарник был выше в квалификации.
🤡
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Великий Алонсо
Алонсо пишет историю прямо сейчас. Невероятно, какой гениальный спортсмен.
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AgipTm
Ответ voroninboris
А где Стролл так растерял на своем быстром круге? Ошибка была, или он и до этого так 3 сектор сливал?
так алонсо тоже все на 3 секторе слил.. астоны там сливают
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WINWOLF
Чувствую, что АМ в этом году как минимум одну победу возьмут, причем не особо важно кто, потому как в обоих случаях это будет эпично)
+5
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sir_shir
Ответ voroninboris
А где Стролл так растерял на своем быстром круге? Ошибка была, или он и до этого так 3 сектор сливал?
АМ на 3 секторе слабее. И + свои ошибки
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Фанат спорта01
Ответ voroninboris
А где Стролл так растерял на своем быстром круге? Ошибка была, или он и до этого так 3 сектор сливал?
после первых двух секторов он проигрывал 0,080 секунд а в третьем после ошибки проиграл 0,5секунды.
если бы не ошибка был бы 3-м впереди Фернандо.
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Антон Якимцев
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voroninboris
А где Стролл так растерял на своем быстром круге? Ошибка была, или он и до этого так 3 сектор сливал?
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