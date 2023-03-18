Алонсо стартует с первого ряда во 2-й раз за последние 10 лет, «Астон Мартин» – впервые с 1959 года
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал третьим по итогам квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.
Тем не менее, испанец начнет воскресную гонку с первого ряда вместе с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом, поскольку Шарль Леклер из «Феррари» потеряет десять позиций после замены блока электроники.
Двукратный чемпион «Формулы-1» во второй раз за последние десять лет стартует с первого ряда. Фернандо занял второе место в квалификации к Гран-при Канады-2022, а до этого оказывался на первом ряду стартовой решетки на Гран-при Германии-2012.
Для «Астон Мартин» достижение стало вторым в истории. Ранее гонщик британской марки Рой Сальвадори начал с первого ряда Гран-при Великобритании-1959.
Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й
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если бы не ошибка был бы 3-м впереди Фернандо.