Холанд забил 9 голов за 3 последних матча, сегодня – хет-трик «Бернли». У Эрлинга 42 мяча в 37 играх за «Сити»
Эрлинг Холанд забил 42 гола за 37 матчей в составе «Манчестер Сити».
Форвард оформил хет-трик в четвертьфинальной игре Кубка Англии против «Бернли». Он открыл счет на 32-й минуте, на 35-й отличился снова, а на 59-й забил третий.
За 3 последних матча норвежец забил 9 раз, включая пента-трик в ворота «Лейпцига» (7:0) в Лиге чемпионов.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
Он выходит на новый уровень!!!
И тут на тебе. Чистая девятка, которая кладет гооы пачками. В команде Пепа. Щас все остальные лысые шарлатаны подтянутся, и глядишь, вернутся времена великих девяток.
Сити играя без чистой 9 💯 голов в чемпе забивал