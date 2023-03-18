забил 42 гола за 37 матчей в составе « ».

Форвард оформил хет-трик в четвертьфинальной игре Кубка Англии против « ». Он открыл счет на 32-й минуте, на 35-й отличился снова, а на 59-й забил третий.

За 3 последних матча норвежец забил 9 раз, включая пента-трик в ворота «Лейпцига» (7:0) в чемпионов.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.