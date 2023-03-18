Холанд забил 9 голов за 3 последних матча, сегодня – хет-трик «Бернли». У Эрлинга 42 мяча в 37 играх за «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Бернли Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 42 гола за 37 матчей в составе «Манчестер Сити».

Форвард оформил хет-трик в четвертьфинальной игре Кубка Англии против «Бернли». Он открыл счет на 32-й минуте, на 35-й отличился снова, а на 59-й забил третий.

За 3 последних матча норвежец забил 9 раз, включая пента-трик в ворота «Лейпцига» (7:0) в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

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102 комментария

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Vinnipukh Vinni
Ответ В сердце только Челси
Очень жаль что он все равно не получит зм 23
Не жаль. Он получит ЗБ-23.
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Роман Кудрявцев
Ответ Олег Иваницкий
Это он еще по часу только каждую игру играет. Сколько забьет когда будет весь матч играть?🤷‍♂️
ГВАРДИОЛА УБРАЛ ЕГО ЧТОБ ВСЕ ПОДУМАЛИ: ДА ОН БЫ ЕЩЕ ЗАБИЛ...НО ОН БЫ НЕ ЗАБИЛ)
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Алексей Власов
Ответ MrWillSee
Его получит Лионель Месси
Будет очередной липовый ЗМ аргентинского кринжа
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Sergeev55
Норвежского робота "перепрошили"!!!
Он выходит на новый уровень!!!
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Pink Man
Ответ rigobersong
Мудрик развод века объективно, после Погбы и Азара, а Цыганков за 5 лямов тащит на уровне мировой звезды:) Думаю скоро на повышение должен уйти:)
Так Погба и Азар уже суперзвёздами переходили в свои команды,в то время как Мурдик не показывал мегауровня на уровне УПЛ);
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March Hare
да что ты такое???
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VIDEO JOB
Слабенько. Месси бы уже 50 наколотить мог в АПЛ за это время, жаль не подошел по манере игры ни одному клубу в Англии.
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deadjoker
Пеп его специально походу на 60й минуте меняет чтобы не наколотил еще 3
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Михаил Лихачёв
машина конечно
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Дима Ермаков
Ответ Ярик01
Хет-трик. Сколько ему до рекорда АПЛ осталось?
Это кубок сейчас.
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Олег Иваницкий
Это он еще по часу только каждую игру играет. Сколько забьет когда будет весь матч играть?🤷‍♂️
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hwttm264n2
Че так мало то?
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шампион
Столько лет все носились с ложными девятками, центрфорварды практически исчезли как класс, во что было бы невозможно поверить во времена Роналдо, Вьери, Бирхоффа и Батистуты.
И тут на тебе. Чистая девятка, которая кладет гооы пачками. В команде Пепа. Щас все остальные лысые шарлатаны подтянутся, и глядишь, вернутся времена великих девяток.
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hwttm264n2
Викинг!!!
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Winbreaker
Ответ Rad0
Уже сожрали) чекай его стату за последние 5 матчей в АПЛ, где Бёрнли к слову говоря не играет
За 5 матчей 3+1, не чуди малой))
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Саша Сашкович
Псих...
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Alibi Tasbau
Холанд - шупо мотинг фаворит очевиден
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YOKODZUMA
Ответ Arman Markosyan 25
Месси и Роналду играли также более 10 лет и у них есть трофеи со сборной, а об этом Эрлингу только и мечтать
Какие у месси трофеи со сборной? Ежегодный копа Америка? Чемпион мира по пенальти?
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Коэн Варвар
Ответ Arman Markosyan 25
Месси и Роналду играли также более 10 лет и у них есть трофеи со сборной, а об этом Эрлингу только и мечтать
А при чём здесь трофеи со сборной?
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zzzeeerrrooo
Ответ vallabaza
Думаю, это он назабивал впрок, перед матчами с баварией, т.к. в них он так себя вряд ли проявит...
Ему и не обязательно забивать, он будет на себя стягивать соперников, а партнёры по команде знают что делать
Сити играя без чистой 9 💯 голов в чемпе забивал
+4
-1
+3
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Rad0
Ответ Контрольный выстрел
Да в АПЛ его сожрут )))
Уже сожрали) чекай его стату за последние 5 матчей в АПЛ, где Бёрнли к слову говоря не играет
+2
-1
+1
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statistic5
Ответ Алексей Зиновьев
Лейпциг знаком с манерой игры Холанда, кстати
очень хорошо знаком))
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statistic5
я уж чуть было не испугался, думаю, что до сих пор Холанда не меняют
+3
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+3
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vallabaza
Думаю, это он назабивал впрок, перед матчами с баварией, т.к. в них он так себя вряд ли проявит...
+2
-5
-3
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boalx
Ответ Chris Alpachino
всего лишь хет-трик ? Пэп правильно сделал что заменил его, сдулся уже Викинг не смог 5 забить
Да, не вписался в игру...)))
+5
0
+5
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