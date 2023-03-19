Алина Загитова: «Очень рада – показала новый для себя образ. А по поводу того, что мне не идет номер... Доброжелателям всем привет!»

Алина Загитова ответила людям, которые критически оценили ее показательный номер.

Фигуристка выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ.

«В общем, ребят, я собралась, успокоилась, собрала все свои мысли в кучу и готова ими с вами поделиться.

Я очень рада, потому что я показала совершенно новый для себя образ. Думаю, что многим было непривычно на меня такую смотреть, но нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше.

Сегодня я побыла блондинкой. Все нормально, я стала снова брюнеткой, так что не переживайте.

Также я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые сегодня меня поддерживали. Вы заряжаете энергией, даже не могу объяснить, насколько она мне важна. Очень рада была сегодня всех видеть.

А по поводу того, что мне не идет номер... Ну, доброжелателям всем привет! И спокойной ночи. Люблю», – сказала Загитова, отправив воздушный поцелуй.

Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ. В конце программы она повторила эпизод с задранным платьем