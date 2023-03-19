Алина Загитова: «Очень рада – показала новый для себя образ. А по поводу того, что мне не идет номер... Доброжелателям всем привет!»
Алина Загитова ответила людям, которые критически оценили ее показательный номер.
Фигуристка выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ.
«В общем, ребят, я собралась, успокоилась, собрала все свои мысли в кучу и готова ими с вами поделиться.
Я очень рада, потому что я показала совершенно новый для себя образ. Думаю, что многим было непривычно на меня такую смотреть, но нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше.
Сегодня я побыла блондинкой. Все нормально, я стала снова брюнеткой, так что не переживайте.
Также я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые сегодня меня поддерживали. Вы заряжаете энергией, даже не могу объяснить, насколько она мне важна. Очень рада была сегодня всех видеть.
А по поводу того, что мне не идет номер... Ну, доброжелателям всем привет! И спокойной ночи. Люблю», – сказала Загитова, отправив воздушный поцелуй.
Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ. В конце программы она повторила эпизод с задранным платьем
Надо критику принять.
Но бывает так, что
Не дано тебе понять...
В российском ФК достаточно хореографов и без сомнения многие посчитали бы за счастье поработать с Алиной!
Ждем камментарии Аны де Армас.
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