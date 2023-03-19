Алина Загитова: «Очень рада – показала новый для себя образ. А по поводу того, что мне не идет номер... Доброжелателям всем привет!»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алина Загитова ответила людям, которые критически оценили ее показательный номер.

Фигуристка выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ.

«В общем, ребят, я собралась, успокоилась, собрала все свои мысли в кучу и готова ими с вами поделиться.

Я очень рада, потому что я показала совершенно новый для себя образ. Думаю, что многим было непривычно на меня такую смотреть, но нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше.

Сегодня я побыла блондинкой. Все нормально, я стала снова брюнеткой, так что не переживайте.

Также я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые сегодня меня поддерживали. Вы заряжаете энергией, даже не могу объяснить, насколько она мне важна. Очень рада была сегодня всех видеть.

А по поводу того, что мне не идет номер... Ну, доброжелателям всем привет! И спокойной ночи. Люблю», – сказала Загитова, отправив воздушный поцелуй.

Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ. В конце программы она повторила эпизод с задранным платьем

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fira
Ответ Sabbir
Хотя фигурное катание не скромный вид спорта , и девушки весь свой срам показывают там . Но у Алины взгляд был скромный , что то было в ее глазах. А щас в этом шоу бизнесе полностью испачкается . Такие заявления делает что ей нужно все попробовать в жизни. Какие-то дурацкие выступления , дурацкие песни поёт. По моему она пока полностью с дерьмом не смешается она не успокоится. Вся симпатия к ней пропала
Она уже так давно сделала..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Петрова
Ответ Sabbir
Хотя фигурное катание не скромный вид спорта , и девушки весь свой срам показывают там . Но у Алины взгляд был скромный , что то было в ее глазах. А щас в этом шоу бизнесе полностью испачкается . Такие заявления делает что ей нужно все попробовать в жизни. Какие-то дурацкие выступления , дурацкие песни поёт. По моему она пока полностью с дерьмом не смешается она не успокоится. Вся симпатия к ней пропала
И хорошо,что у вас пропала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ответ Андрей Рыбалко
Пересмотрел номер Алины. Второй просмотр оставил лучшее впечатление. Действительно мы привыкли к другим образам Алины и, кроме того, были завышенные ожидания на данный турнир. Номер далеко не шедевральный, но, на мой взгляд, соответствует ее физическим кондициям на данный момент, и Алина в нем ДРУГАЯ. Думаю, ей нужно пробовать разные стили, чтобы понять как развиваться дальше.
Да, кондиции то у нее прекрасные. Уж точно не хуже Ягудина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dashulya05
Алине, похоже, самой очень нравится этот образ. Это для всех, кто тут с пеной у рта доказывает, что она не имеет в 20 лет права голоса на постановку показалки))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Петрова
Ответ Sincere
Алин, только ты не брюнетка, а шатенка))
Вы и тут лучше ее знаете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NTLY
Ответ Екатерина Рубченко
Сегодня была в шоке от комментариев на этом сайте о выступлениях Жени, Алины, Ани и других спортсменов. Зачем писать гадости, если вам не нравится, смотрите, то что нравится. Поражает количество неадекватов, надеюсь, спортсмены это не читают.
Если Женя, Алина, Аня и другие спортсмены боятся критики и обсуждения номера, то они могут просто не участвовать в шоу, которое показывают в прайм-тайм на главном канале страны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ Ariadnochka
Вульгарна, слов нет. А пытается быть той самой девочкой , которую так все обижали.
Милая, у Вас две противоречивые мысли в одном предложение. Формулируйте четче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Leonova
Монро Алине идёт, ее тягучая пластика очень точно соответствует роковой красоте Мерилин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Петрова
Ответ Gemma157
а что, надо писать исключительно хвалебные отзывы с придыханием и закатыванием глаз от восторга в порыве благоговейного трепета? комментарии тут на то и открыты, чтобы писать свои мнения
А Алинка сказала вам- люьлю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelageya_20
Сейчас пересмотрела номер. Понравился. Да, необычный образ, неожиданный, сбивает с толку не очень удачный парик, но сама Алина с образом справилась хорошо. Откатала легко, артистично, номер для шоу. Алина не боится экспериментов, не эксплуатирует один и тот же образ, всегда в поиске, это радует. Молодчина.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Ответ закрыт по беспределу
Каждому по факту Надо критику принять. Но бывает так, что Не дано тебе понять...
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Не знаю, как насчет номера, на мой взгляд, он местами тоже получился не очень, но вот уж, что точно пародийно в худшем смысле, так это сам образ, в смысле работы стилистов. Так испортить красавицу - это надо уметь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Петрова
Ответ Александр Шульгин
Очень жаль что она уходит в защитную позу. Номер откровенно плохой. Надо это признать и идти дальше
Для вас откровенно плохой,кому- то нейтрально,кто- то в восторге,у людей разные вкусы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Каждому по факту
Надо критику принять.
Но бывает так, что
Не дано тебе понять...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fira
Ответ Екатерина Рубченко
Дело не в конструктивной критике, там сплошные оскорбления.
"Несущие добро" тёти из "Пляшущих человечков" и из ОПГ "Печеньки " скорблениями в отношении всех фигуристок занимаются ежедневно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pashkka
Лучше бы сказала "Привет" Глейху за эту откровенную халтуру!
В российском ФК достаточно хореографов и без сомнения многие посчитали бы за счастье поработать с Алиной!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
А мне номер понравился. Не шедевр. Но главное, что нет обилия реквизита. Поэтому не очень понимаю набросы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Загитава апять все сделала ни так.
Ждем камментарии Аны де Армас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Очень жаль что она уходит в защитную позу. Номер откровенно плохой. Надо это признать и идти дальше
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
да нормальный номер в общем-то. миленько.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Ответ Екатерина Рубченко
Сегодня была в шоке от комментариев на этом сайте о выступлениях Жени, Алины, Ани и других спортсменов. Зачем писать гадости, если вам не нравится, смотрите, то что нравится. Поражает количество неадекватов, надеюсь, спортсмены это не читают.
а что, надо писать исключительно хвалебные отзывы с придыханием и закатыванием глаз от восторга в порыве благоговейного трепета?
комментарии тут на то и открыты, чтобы писать свои мнения
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Алин, только ты не брюнетка, а шатенка))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sne$hinka
Ответ Екатерина Рубченко
Дело не в конструктивной критике, там сплошные оскорбления.
А, ну оскорбления на спортсе дело привычное)) я такое просто пролистываю и блокирую комментаторов, чтобы не видеть в будущем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jane Earlosofical
Алине, номер идёт и она прекрасно его откатала. Образ тоже нормальный. Уж она то точно с этим образом запомниться. Просто ей настольно недоброжелатели испортили репутацию для сми, что даже если Алина что-то достойное делает, они автоматом пишут, что ужас. Вот Алине об этом задуматься нужно.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sabbir
Хотя фигурное катание не скромный вид спорта , и девушки весь свой срам показывают там . Но у Алины взгляд был скромный , что то было в ее глазах. А щас в этом шоу бизнесе полностью испачкается . Такие заявления делает что ей нужно все попробовать в жизни. Какие-то дурацкие выступления , дурацкие песни поёт. По моему она пока полностью с дерьмом не смешается она не успокоится. Вся симпатия к ней пропала
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий