Папу Гомес попросил ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы попасть в состав Аргентины на ЧМ-2022 (Гонсало Кардосо)

Теги Севилья Вильярреал Ла Лига Сборная Аргентины по футболу травмы Папу Гомес ЧМ-2022 товарищеские матчи (сборные) Джовани Ло Чельсо Здоровье Футбол

Папу Гомес прибегал к черной магии, чтобы попасть на чемпионат мира. 

Об этом в своем видео рассказал бывший журналист ESPN Гонсало Кардосо.

По его словам, полузащитник «Севильи» и сборной Аргентины обратился к ведьме, чтобы та замедлила восстановление Джовани Ло Чельсо после травмы. Гомес считал, что это поможет ему завоевать место в составе сборной. 

Гомес попал в заявку на победный для Аргентины ЧМ-2022 и провел на турнире 2 матча.

Кардосо заявил, что в сборной Аргентины узнали об обращении игрока к услугам ведьмы, и именно поэтому его вывели из состава на предстоящие товарищеские матчи против Панамы и Кюрасао.

Сам футболист заявил в соцсетях, что его исключение из состава связано с травмой. 

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61 комментарий

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Александр Мурадов
Ответ ЭлектроВеник
что может быть фантастичней этой новости?
Новость про то, что Гринвуд женится на девке, из за которой его чуть не закрыли)))
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Афанасий Дирихле
Ответ Андрей Михайлюк
Кличка Ведьмак))) поколение Z не в теме
Про поколение поржал, спасибо )
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Direct free kick
Ответ Arthur Jacob
Верону
Гомес ужасен. Банега из СА до сих пор лучше него. Заменить его в Севилье он так и не смог, зачем вообще скалони зовёт его в сбродную?
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Антон Ивонов
"Рельса-рельса, упади на Ло Чельсо
С Ло Чельсо на Якова, с Якова - на всякого..."
(с)
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ФК Пушкино
Ответ Афанасий Дирихле
Да, можно пояснительную бригаду?
Посмотри в педивикии его прозвище
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Maturmalai
Ведьмаку заплатите чеканной монетой
В чемпионский состав попадете за это
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гилберт
Ванду Нару.
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Lana Rhoades
Всегда казался он мерзковатым
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Кино Музыка
Ведьму с битой?
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нелюбитель футбола
Это коррупция..
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ЭлектроВеник
что может быть фантастичней этой новости?
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Rumata22
Как скучно я живу))
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Ramin Mamedov
ну очевидно, Месси виноват, он как капитан должен был за всем этим следить!! и ещё ему золотой мяч за это дайте!!!
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menhausen
Вот вам смешно, а он чемпионом мира стал благодаря ведьме)
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astatnik
скоро узнаем что кто то наложил колвские чары накриштиану роналду на чкемпионате мира - поэтму он непопадал в состав
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Александр Тихонов
Новости 21-ого века)
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Андрей Михайлюк
Ответ Афанасий Дирихле
Да, можно пояснительную бригаду?
Кличка Ведьмак))) поколение Z не в теме
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Dmitry Vladimirovich
Ответ The Viewer
Не все поймут тебя, бро)
или в журнале наклеек или в обзоре от СЭ перед чемпионатом мира 98 была как раз заметка про "Бруху" и "Брухиту" о Вероне)
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Misha Ivankov
Че то попахивает очередной бредом
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Artem Gavrishov
Бред какой-то….
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Афанасий Дирихле
Ответ The Viewer
Не все поймут тебя, бро)
Да, можно пояснительную бригаду?
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cektor
Ответ vdm23
и он стал чемпионом мира.Думай дальше.
Сидя на банке
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cektor
Ответ vdm23
и он стал чемпионом мира.Думай дальше.
Благодаря Месси
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red hikkikomori
Ответ Redmurza
Взгляни вокруг, оглянись назад, Духи с тобой связаться хотят, Мир не такой, каким кажется он, Чудесами каждый окружён
Не все вокруг подвластно глазам,
Сделать свой выбор должен ты сам,
Верь в свою судьбу быть
Шаманом Королем,
Всех
Шаманов Королем,
Если дух твой силен,
Шаманом Королем!
Я вижу мир, я верю в судьбу,
Врагам не сдамся, продолжу борьбу,
Я должен победить,и быть
Шаманом Королем!
+5
0
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Дядя Гор
Да,интеллектом не блещут
0
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