Папу Гомес попросил ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы попасть в состав Аргентины на ЧМ-2022 (Гонсало Кардосо)

прибегал к черной магии, чтобы попасть на чемпионат мира.

Об этом в своем видео рассказал бывший журналист ESPN Гонсало Кардосо.

По его словам, полузащитник «Севильи» и сборной Аргентины обратился к ведьме, чтобы та замедлила восстановление после травмы. Гомес считал, что это поможет ему завоевать место в составе сборной.

Гомес попал в заявку на победный для Аргентины и провел на турнире 2 матча.

Кардосо заявил, что в сборной узнали об обращении игрока к услугам ведьмы, и именно поэтому его вывели из состава на предстоящие товарищеские матчи против Панамы и Кюрасао.

Сам футболист заявил в соцсетях, что его исключение из состава связано с травмой.

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