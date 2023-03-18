Папу Гомес попросил ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы попасть в состав Аргентины на ЧМ-2022 (Гонсало Кардосо)
Папу Гомес прибегал к черной магии, чтобы попасть на чемпионат мира.
Об этом в своем видео рассказал бывший журналист ESPN Гонсало Кардосо.
По его словам, полузащитник «Севильи» и сборной Аргентины обратился к ведьме, чтобы та замедлила восстановление Джовани Ло Чельсо после травмы. Гомес считал, что это поможет ему завоевать место в составе сборной.
Гомес попал в заявку на победный для Аргентины ЧМ-2022 и провел на турнире 2 матча.
Кардосо заявил, что в сборной Аргентины узнали об обращении игрока к услугам ведьмы, и именно поэтому его вывели из состава на предстоящие товарищеские матчи против Панамы и Кюрасао.
Сам футболист заявил в соцсетях, что его исключение из состава связано с травмой.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
С Ло Чельсо на Якова, с Якова - на всякого..."
(с)
В чемпионский состав попадете за это
Сделать свой выбор должен ты сам,
Верь в свою судьбу быть
Шаманом Королем,
Всех
Шаманов Королем,
Если дух твой силен,
Шаманом Королем!
Я вижу мир, я верю в судьбу,
Врагам не сдамся, продолжу борьбу,
Я должен победить,и быть
Шаманом Королем!