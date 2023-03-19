Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду отдал пенальти Талиске – это доказывает его величие»
Главный тренер «Аль-Насра» объяснил величие Криштиану Роналду его бескорыстием.
38-летний форвард забил «Абхе» (2:1) со штрафного на 78-й минуте игры лиги Саудовской Аравии, а пенальти на 86-й исполнять не стал – его реализовал полузащитник Талиска.
«Криштиану Роналду – великий игрок. Когда была ситуация с пенальти, он отдал мяч Талиске, чтобы тот забил. Это доказывает величие игрока.
Сегодняшний матч стал уроком для футболистов: надо к обоим таймам подходить со всей серьезностью», – заявил Руди Гарсия.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Наверное не зря дали такое прозвище 🤣
БЧК - больше чем комплексы/кабинет
😁