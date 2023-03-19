Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду отдал пенальти Талиске – это доказывает его величие»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Талиска Абха Футбол

Главный тренер «Аль-Насра» объяснил величие Криштиану Роналду его бескорыстием.

38-летний форвард забил «Абхе» (2:1) со штрафного на 78-й минуте игры лиги Саудовской Аравии, а пенальти на 86-й исполнять не стал – его реализовал полузащитник Талиска.

«Криштиану Роналду – великий игрок. Когда была ситуация с пенальти, он отдал мяч Талиске, чтобы тот забил. Это доказывает величие игрока.

Сегодняшний матч стал уроком для футболистов: надо к обоим таймам подходить со всей серьезностью», – заявил Руди Гарсия.

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40 комментариев

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Faulheit
Ответ Экспертное мнение
Пришел вчера в клуб и отдал пенальти тому, кто играет давно и тащит команду весь сезон будучи лучшим бомбардиром) Вот это уровень, а не наоборот должно быть?
ты скопировал этот комментарий из матча ПСЖ - Реал,правдоруб?
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Goofts
Талиска красивый?
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Экспертное мнение
Ответ Борис Моисеев
Максимальный пиар у обоих. Вот только медийная личность близка к реальному Роналду, а вот из Месси лепят добряка семьянина, хотя ои с роналду очень похожи как личности
А ничего что из Роналду лепили ровню Месси, хотя Криш никогда на его уровне именно в футбол не играл? Отсюда начни и закончи. Ты говоришь об имидже вне поля, только вот у Роналду максимальный пиар связан с раздуванием футбольных скиллов - а-ля сделал дугу, в то время как Месси в игровом компоненте не нуждается в излишнем раздувании. Под 1000 голов и под 400 ассистов - это феноменально априори. Обвести 5-6 игроков? Это феноменально априори. Вырезать любой пас? Феноменально, что всё это в одном игроке. Роналду как игрок близко не стоит, но близко его поставили путем пиара. Удивляюсь, что такие элементарные вещи приходится объяснять.
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нелюбитель футбола
Ответ Redmurza
Он доказал величие, когда отдал гол Фернандешу на ЧМ, хотя все видели, как он лично вогнал его 💪💪💪
Лучший коммент!!!... 👏👏👏👍👍👍...
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нелюбитель футбола
Ответ Artem Piatkov
✔️ Бензема отдавал ✔️ Бруну отдавал (2 раза) ✔️ Талиске отдавал Что ещё нужно?
А волосы на ЧМ?... А-ха-ха-ха...
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нелюбитель футбола
Ответ erabog@icloud.com
Я фан Криша, но тут явно показуха от пиарщиков самого Роналдо или клуба
👏👏👏👍👍👍..
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Goofts
Ответ Redmurza
Он доказал величие, когда отдал гол Фернандешу на ЧМ, хотя все видели, как он лично вогнал его 💪💪💪
Я первый раз видел блютуз гол...
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нелюбитель футбола
Не, лучше всего про "величие" эгоиста рассказывал Морган... Это вообще был "шедевр"... А-ха-ха-ха...🤪🐫💅🏻🐓🐪💋..
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jvs5t7gcrf
А в топе коментов все равно гадости
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Юрий Мамедов
GOAT
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Эрнандес Эрнандес
Слишком много разговоров о геях от кулесов)

Наверное не зря дали такое прозвище 🤣
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Эрнандес Эрнандес
Все о футболе, а кулесы о Бадре 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ aidos_1979
Кому только не давал Криш)
И тебе? 😁
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Эрнандес Эрнандес
Опять кулесы на ветке)

БЧК - больше чем комплексы/кабинет

😁
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aidos_1979
Ответ Artem Piatkov
✔️ Бензема отдавал ✔️ Бруну отдавал (2 раза) ✔️ Талиске отдавал Что ещё нужно?
Кому только не давал Криш)
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Борис Моисеев
Ответ Игорь Климов
Больше отличие между ними есть - Лео Месси натурал.
Натурал - это ориентация, на характер это никак не влияет.. Эмоциональным может быть и натурал, а гомосексуалист может быть прагматичным и хладнокровным.
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Борис Моисеев
Максимальный пиар у обоих. Вот только медийная личность близка к реальному Роналду, а вот из Месси лепят добряка семьянина, хотя ои с роналду очень похожи как личности
+++
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ДЖИН
Ответ Игорь Климов
Конечно же нет!
Боря Моисеев за Роналду по понятным причинам.
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Игорь Климов
Ответ ДЖИН
Боря не похожи они..
Конечно же нет!
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ДЖИН
Ответ Борис Моисеев
Максимальный пиар у обоих. Вот только медийная личность близка к реальному Роналду, а вот из Месси лепят добряка семьянина, хотя ои с роналду очень похожи как личности
Боря не похожи они..
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Игорь Климов
Ответ Борис Моисеев
Максимальный пиар у обоих. Вот только медийная личность близка к реальному Роналду, а вот из Месси лепят добряка семьянина, хотя ои с роналду очень похожи как личности
Больше отличие между ними есть - Лео Месси натурал.
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Борис Моисеев
Ответ Игорь Климов
Вся футбольная карьера этого Португальца7 - это максимальный пиар, и в данном случае когда он понял, что уже не станет лучшим бомбардиром этого чемпионата Саудовской Аравии, потому он и отдал пробивать пенальти Талиске, хотя до прихода Кринжа7 в команду Талиска и был штатным пенальтистом Аль-Наср.
Максимальный пиар у обоих. Вот только медийная личность близка к реальному Роналду, а вот из Месси лепят добряка семьянина, хотя ои с роналду очень похожи как личности
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Игорь Климов
Ответ Redmurza
Он доказал величие, когда отдал гол Фернандешу на ЧМ, хотя все видели, как он лично вогнал его 💪💪💪
Это про тот очень знаменитый "волосатый гол" на ЧМ который он хотел записать на себя? Очень хорошо помню эту ситуацию)
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Абдул Абакаев
Ответ ДЖИН
Бадру тоже он давал
и Марсело
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Игорь Климов
Ответ ДЖИН
Бадру тоже он давал
И также брал)
+6
-7
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