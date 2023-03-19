Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду отдал пенальти Талиске – это доказывает его величие»

Главный тренер « » объяснил величие Криштиану Роналду его бескорыстием.

38-летний форвард забил «Абхе» (2:1) со штрафного на 78-й минуте игры лиги Саудовской Аравии, а пенальти на 86-й исполнять не стал – его реализовал полузащитник .

« – великий игрок. Когда была ситуация с пенальти, он отдал мяч Талиске, чтобы тот забил. Это доказывает величие игрока.

Сегодняшний матч стал уроком для футболистов: надо к обоим таймам подходить со всей серьезностью», – заявил .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас