Ройс установил рекорд «Боруссии», забив 160-й и 161-й голы за клуб. Он опередил Цорка

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Михаэль Цорк Кельн рекорды Марко Ройс Футбол

Марко Ройс возглавил список лучших бомбардиров в истории дортмундской «Боруссии».

33-летний игрок отметился дублем в матче с «Кельном» (6:1) в 25-м туре Бундеслиги.

Первый из этих голов стал для полузащитника 160-м за «Боруссию». В этот момент Ройс побил рекорд Михаэля Цорка. Всего у Марко теперь 161 гол за «Дортмунд».

При этом стоит отметить, что речь идет о профессиональном уровне. Считается, что форвард Альфред Прайслер забил за «Дортмунд» 177 голов на любительском уровне.

Ройс – воспитанник «Дортмунда». В 2012 году он вернулся в клуб из «Боруссии» Менхенгладбах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Бислан Наврузов
Ответ Bayern777
Ройс,легенда своего клуба,Боруссия гордиться им
Думаю обе Боруссии гордятся
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f0rmoceft
Еще бы меньше травм, мог бы под 200 наколотить
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Rio de Janeiro
При этом в сборной из-за травм толком себя не проявил на крупных турнирах
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Рафик Маркес
Удивительный игрок. С его мастерством мог спокойно играть за топ типа Сити или Реала, тем более что его многие хотели. Но выбрал верность клубу за который болеет с детства. Да, в титулах потерял, зато стал легендой клуба и города. Этакий немецкий Тотти. Редкая история. Я такими восхищаюсь
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Бислан Наврузов
Ответ Коробкин
так вроде две имеет или вы про этот сезон?
Ройс пришёл летом 2012го. Не застал два триумфа
+6
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Bayern777
Ройс,легенда своего клуба,Боруссия гордиться им
+5
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+5
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QWertY
Ответ Андрей Хенто
А если бы не травмы, которые всю карьеру преследуют Марко, уверен, что у него уже было бы гораздо больше, чем 200 голов.
Капитан
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Коробкин
Ответ Бислан Наврузов
Легендарная легенда! Ну вот заслужил он салатницу. Именно он заслужил
так вроде две имеет или вы про этот сезон?
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Roman
Один из самых любимых игроков! Марко один из последних романтиков современного футбола
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Андрей Хенто
А если бы не травмы, которые всю карьеру преследуют Марко, уверен, что у него уже было бы гораздо больше, чем 200 голов.
+3
-1
+2
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Ruslan Drake
Ещё 16 мячей до Прейслера
0
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Майкл Джордан
Легенда BVB 🐝
+2
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Бислан Наврузов
Легендарная легенда! Ну вот заслужил он салатницу. Именно он заслужил
+23
0
+23
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Fata1ny
Ройс легенда Дортмунда!
+45
0
+45
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