Ройс установил рекорд «Боруссии», забив 160-й и 161-й голы за клуб. Он опередил Цорка
Марко Ройс возглавил список лучших бомбардиров в истории дортмундской «Боруссии».
33-летний игрок отметился дублем в матче с «Кельном» (6:1) в 25-м туре Бундеслиги.
Первый из этих голов стал для полузащитника 160-м за «Боруссию». В этот момент Ройс побил рекорд Михаэля Цорка. Всего у Марко теперь 161 гол за «Дортмунд».
При этом стоит отметить, что речь идет о профессиональном уровне. Считается, что форвард Альфред Прайслер забил за «Дортмунд» 177 голов на любительском уровне.
Ройс – воспитанник «Дортмунда». В 2012 году он вернулся в клуб из «Боруссии» Менхенгладбах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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