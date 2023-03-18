Ройс установил рекорд «Боруссии», забив 160-й и 161-й голы за клуб. Он опередил Цорка

возглавил список лучших бомбардиров в истории дортмундской «Боруссии».

33-летний игрок отметился дублем в матче с « » (6:1) в 25-м туре Бундеслиги.

Первый из этих голов стал для полузащитника 160-м за «Боруссию». В этот момент Ройс побил рекорд . Всего у Марко теперь 161 гол за «Дортмунд».

При этом стоит отметить, что речь идет о профессиональном уровне. Считается, что форвард Альфред Прайслер забил за «Дортмунд» 177 голов на любительском уровне.

Ройс – воспитанник «Дортмунда». В 2012 году он вернулся в клуб из « » Менхенгладбах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас