Турнир по шоу-программам «Русский вызов». Валиева, Щербакова, Загитова, Медведева, Туктамышева выступят с показательными номерами

18 марта в Москве на турнире по шоу-программам «Русский вызов» фигуристы представят показательные номера.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Москва

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал.

Старт-лист

1. Макар Игнатов

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

3. Матвей Ветлугин

4. Елена Радионова

5. Андрей Мозалев

6. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

7. Елизавета Туктамышева

8. Дмитрий Алиев

9. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

10. Софья Акатьева

11. Петр Гуменник

12. Татьяна Волосожар – Максим Траньков

13. Михаил Коляда

14. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев

15. Евгения Медведева

16. Евгений Семененко

17. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

18. Анна Щербакова

19. Алексей Ягудин

20. Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин

21. Камила Валиева

22. Марк Кондратюк

23. Виктория Синицина – Никита Кацалапов

24. Алина Загитова

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?