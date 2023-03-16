Турнир по шоу-программам «Русский вызов». Валиева, Щербакова, Загитова, Медведева, Туктамышева выступят с показательными номерами

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина Максим Маринин сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Тарасова Михаил Коляда Егор Базин Елена Радионова Владимир Морозов Евгения Медведева Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Алина Загитова Макар Игнатов Евгений Семененко Анна Щербакова Елизавета Худайбердиева Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Камила Валиева Софья Акатьева Марк Кондратюк Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

18 марта в Москве на турнире по шоу-программам «Русский вызов» фигуристы представят показательные номера.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Москва

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал.

Старт-лист

1. Макар Игнатов

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

3. Матвей Ветлугин

4. Елена Радионова

5. Андрей Мозалев

6. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

7. Елизавета Туктамышева

8. Дмитрий Алиев

9. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

10. Софья Акатьева

11. Петр Гуменник

12. Татьяна Волосожар – Максим Траньков

13. Михаил Коляда

14. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев

15. Евгения Медведева

16. Евгений Семененко

17. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

18. Анна Щербакова

19. Алексей Ягудин

20. Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин

21. Камила Валиева

22. Марк Кондратюк

23. Виктория Синицина – Никита Кацалапов

24. Алина Загитова

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?

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71 комментарий

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Дружба11
Ответ Оз
А каким образом вдруг Акатьева оказалась позже Туктамышевой, Лиза так-то чемпионка мира! А Первый в правилах указал, что более поздние номера у Чемпионов мира. Опять регламент никто не соблюдает! Цирк!
Если у Лизы топ номер-одно,если у Акатьевой другое.Меня интересует смог ли Глейх высечь из неартистичной Сони искру,а Авер убить и растоптать Лизин дар? вот в чем вопрос.очередность по барабану.
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Vasily Ivanov
Ответ Syndycate
Ну всех чемпионов во вторую половину не уместишь, кем то пожертвовали, а в мужском у нас в принципе нет чемпионов практически кроме Ягудина и Марка
Марк то да , чемпион ....Плющенко и Бобрин и рядом не стояли
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Viks
Ответ Этери горячая
Щ выпадает на парном разряде и почти случайно выиграл золото. Камила - леди совершенство.
"почти случайно выиграл золото" - на Олимпиаде?
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Vasily Ivanov
Ответ Лакс
напомню для "писателей" регламент (читатели сами прочитали): "Жеребьевка порядкового номера выступления каждого Участника проводится внутри каждого соответствующего вида (мужское одиночное, спортивная пара или танцевальный дуэт, женское одиночное). При этом, олимпийские чемпионы и чемпионы мира имеют приоритет жеребьевки в более поздние порядковые номера."
Вот оно что . А я например не догадался , почему Валиева опередила ЧМ Медведеву и Туктамышеву и ОЧ/ЧМ Щербакову ....
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Rush
Ответ Пользователь Гугла
Алина хедлайнер шоу всегда, где участвует, поэтому она и закрывает шоу, во всем мире так, хедлайнер всегда закрывает шоу, ну кого вообще можно поставить закрывать шоу, по титулам маринины, траньковы, ягудин, но по популярности далеко позади, тут без вариантов, на сегодня самая влстребованная и популярная и самая востребованная у бизнеса, с самыми крутыми контрактами, лицо первого канала страны
Лед когда будут шлифовать неужели только один раз в перерыв?
Может чаще как на соревнованиях, через 5 выступлений?
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fillette
Ответ Lotte Fischbach
Туктамышева ОЧ и ЧМ почему она 1вая а буквы ноу неймы за ней?
Как самая популярная. Чтобы внимание держать с самого начала ;).
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fillette
Ответ Lotte Fischbach
Туктамышева ЧМ и ОЧ. Выступает вначале. О каком регламенте реч?😡
Уже и она ОЧ? )) Норм.
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Этери горячая
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина, как всегда, будет держать накал ожидания. Состав участников роскошный!
Скачков не будет. Может один дубль.
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Vasily Ivanov
Ответ Пользователь Гугла
Алина хедлайнер шоу всегда, где участвует, поэтому она и закрывает шоу, во всем мире так, хедлайнер всегда закрывает шоу, ну кого вообще можно поставить закрывать шоу, по титулам маринины, траньковы, ягудин, но по популярности далеко позади, тут без вариантов, на сегодня самая влстребованная и популярная и самая востребованная у бизнеса, с самыми крутыми контрактами, лицо первого канала страны
Ясное дело. Девица , которая назойливо крутится возле ВВП , Эрнста , Йозе марино .....
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Этери горячая
Ответ Viks
Почему олимпийская чемпионка Щербакова раньше Валиевой, которая никто ?
Щ выпадает на парном разряде и почти случайно выиграл золото. Камила - леди совершенство.
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Rush
Ответ Vasily Ivanov
Самые статусные( и титулованные) Волосожар -Траньков. Макс даже знаменосцем сборной был на ОИ в Сочи.
Роднину почему не позвали?
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Анна Беляева
Ответ Lana-shu
Будет лед заливать в перерыве.
Заливка льда - дело ответственное, кто его допустит?!
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Маргарита В Сафронова
Алина, как всегда, будет держать накал ожидания. Состав участников роскошный!
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Lotte Fischbach
Ответ Kon Shem
Кстати, соглашусь. Тут прям видно, что настоящей жеребьевки никакой не было и победители уже определены.
Конечно небыло. Составили список поблату.🤬
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Анна Беляева
Ответ Ольга Калугина
А тут ещё после каждого номера судьи поговорят, ведущие ( их будет много. традиция, такая,)
Да почитайе вы регламент уже, чтобы не выдавать в эфир хотя бы то, что им опровергнуто прямо!
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Viks
Почему олимпийская чемпионка Щербакова раньше Валиевой, которая никто ?
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Lotte Fischbach
Ответ imaxim
По регламенту ЧМ и ОИ имели приоритет выступать в конце
Туктамышева ЧМ и ОЧ. Выступает вначале. О каком регламенте реч?😡
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imaxim
Ответ Лакс
напомню для "писателей" регламент (читатели сами прочитали): "Жеребьевка порядкового номера выступления каждого Участника проводится внутри каждого соответствующего вида (мужское одиночное, спортивная пара или танцевальный дуэт, женское одиночное). При этом, олимпийские чемпионы и чемпионы мира имеют приоритет жеребьевки в более поздние порядковые номера."
Как Акатьева оказалась позже чемпионки мира Туктамышевой, как тут справедливо спрашивают?
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Ольга Калугина
Ответ spboksana
Столько участников! Когда с десяток посмотришь, на 11-м уже забудешь, что катали первые) Я обычно на соревнованиях 1-2 последних разминки смотрю)
А тут ещё после каждого номера судьи поговорят, ведущие ( их будет много. традиция, такая,)
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Lana-shu
Ответ Kon Shem
Кстати, соглашусь. Тут прям видно, что настоящей жеребьевки никакой не было и победители уже определены.
Ну и кто же?
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Viks
Ягудина интересно было бы посмотреть.
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Оз
Ответ Лакс
это было так давно, что уже забыли видимо про чемпионство Лизы.) А если без шуток, то не ЧМ/ОЧ только Радя и Соня, и если было две корзины, то видимо в 1-ю попали не участвовавшие в ОИ.
Так пусть тогда Первый канал и объяснил, почему уже с жеребьёвки регламент нарушен.
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Lotte Fischbach
Ответ Лакс
напомню для "писателей" регламент (читатели сами прочитали): "Жеребьевка порядкового номера выступления каждого Участника проводится внутри каждого соответствующего вида (мужское одиночное, спортивная пара или танцевальный дуэт, женское одиночное). При этом, олимпийские чемпионы и чемпионы мира имеют приоритет жеребьевки в более поздние порядковые номера."
Туктамышева ОЧ и ЧМ почему она 1вая а буквы ноу неймы за ней?
+1
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Оз
Ответ Адриана
Обалдеть, только жеребьёвка, а среди болельщиков опять недовольных много, что не так то? Не всё ли равно, лишь бы повозмущаться.
Ну так если регламент уже с жеребьёвки не соблюдается. Чемпионка мира Туктамышева оказалась раньше Акатьевой.
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Vasily Ivanov
" Русский вызов " и в заголовке две татарки ,удмуртка , армянка , марийка ....хоть бы Радионову вписали для приличия....
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-8
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