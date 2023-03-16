Турнир по шоу-программам «Русский вызов». Валиева, Щербакова, Загитова, Медведева, Туктамышева выступят с показательными номерами
18 марта в Москве на турнире по шоу-программам «Русский вызов» фигуристы представят показательные номера.
Турнир по шоу-программам «Русский вызов»
Москва
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал.
Старт-лист
1. Макар Игнатов
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
3. Матвей Ветлугин
4. Елена Радионова
5. Андрей Мозалев
6. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
7. Елизавета Туктамышева
8. Дмитрий Алиев
9. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
10. Софья Акатьева
11. Петр Гуменник
12. Татьяна Волосожар – Максим Траньков
13. Михаил Коляда
14. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев
15. Евгения Медведева
16. Евгений Семененко
17. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
18. Анна Щербакова
19. Алексей Ягудин
20. Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин
21. Камила Валиева
22. Марк Кондратюк
23. Виктория Синицина – Никита Кацалапов
24. Алина Загитова
Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?
«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?
Может чаще как на соревнованиях, через 5 выступлений?