Гринвуд планирует жениться на девушке, обвинившей его в изнасиловании. Пара ждет ребенка

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника девушки и спорт Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд хочет жениться на девушке, обвинившей его в изнасиловании.

Как сообщает The Sun, форвард «Манчестер Юнайтед» и его девушка Хэрриет Робсон планируют свадьбу. Гринвуд уже рассказал семье об этих намерениях.

Ранее стало известно, что пара ждет ребенка. Недавно Гринвуда и его беременную спутницу заметили возле отеля Langham Hotel в Лондоне. 

Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения. 

Гринвуд все еще не играет за «Юнайтед» – он отстранен от команды на время проведения внутреннего расследования.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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110 комментариев

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Растиньяк
классика
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rewind
Ребенок подрастет и спросит у родителей:
Мам, пап, а как вы полюбили друг друга?
- Ну, сынок, это был чудесный день! светило яркое солнце, по радио играла песня Сюткина, мне очень захотелось вареников, но твоя мама отказывалась их готовить...
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Nick Powell
Грамотно развела молодого на свадьбу
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Пинающий Достоинства
Ответ mekafff
История Гринвуда - это иллюстрация человеческого общества во все времена. Из-за отказа в сексе получить двоечку, выложить сторис и обратиться в полицию, но когда перед тобой маячит будущее содержанки богатого футболиста, то все резко сходит на нет. Человека можно побить, обоссать, унизить, затравить и тд, но ради денежек он готов потерпеть. И даже если за него начнут заступаться, человек откажется от помощи и продолжит терпеть.
Ну так выбор человека, она могла и не давать заднюю, ее чехославаками на вряд ли запугивали
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Адам Альмурзаев
Ответ ArdaTuran
Свечку держал?
А зачем свечку держать если все материалы слили в интернет, и ты мог их прослушать и увидеть даже тут на спортсе?
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Пинающий Достоинства
Ответ hannibal ante portas
Гринвуд : либо я её веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору(c)
Спасибо за классику!!!! 👏🏻
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Misha Ivankov
Ответ ЭлектроВеник
круче Икарди вряд ли кто будет
Да не говори, есть каблуки адекватные, знают меру. Но этот каблук прям аж мерзок уже.
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Arty K.
Какой же одарённый малым умом человек 👍
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Loko
Ответ Алексей Соколов
Алвес там не собирается после отсидки жениться))))
Вероятность есть, ведь жена его бросила.
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Bavarec-Art
Ответ Илья Деньгин
Неправильно говорят. Не должно такого быть
Ты походу самый весельчак в любой компнии. Идеально умеешь в сарказм.
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PUNHILL
Отличная новость!Счастья молодожёнам!!!Да и ребёночек будет расти в браке)))
(это п*здец на*уй я в а*уе ахахаха история достойна экранизации лютый кринж)
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ЭлектроВеник
Ответ Misha Ivankov
А может она змеюка вертит им как хочет? Возможно он хотел ее бросить, она на него заяву в ментовку. Потом когда дело дошло сказала ему, если не женишься я тебя посажу! итог чел женится.
круче Икарди вряд ли кто будет
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ЭлектроВеник
О - ответственность
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Умид Мусаев
Ответ Илья Деньгин
Неправильно говорят. Не должно такого быть
да но не всегда. тебе наверно стервы ещё не попадались.
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maxpant1996
Фуу чернильница
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-3
-3
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Манул Манулов
Видно хочет в МЮ играть
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Misha Ivankov
А может она змеюка вертит им как хочет? Возможно он хотел ее бросить, она на него заяву в ментовку. Потом когда дело дошло сказала ему, если не женишься я тебя посажу! итог чел женится.
+1
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Зубы Дзюбы
Ответ molot p
в деле шурыгиной чел ещё и на бутылку сел, потом как оказалось ни за что
Я про её дело не особо знаком
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molot p
Ответ Зубы Дзюбы
Я про то что есть обвинение, решение. А они живут как ни в чем. Тут логика покинула чат
в деле шурыгиной чел ещё и на бутылку сел, потом как оказалось ни за что
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алексей Учамбрин
🤦‍♂️🤮
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XoM9lK
Она ему карьеру чуть не сломала, а он на ней планирует жениться. 👍
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Зубы Дзюбы
Ответ molot p
пфф ты думаешь в России по другому? шурыгину помнишь?
Я про то что есть обвинение, решение. А они живут как ни в чем. Тут логика покинула чат
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Rustam Abdullayev
Манчестер Юнайтед велл внутренней расследование и решил Гринвуда лучше жениться чтобы вернуться
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DAVID19-91
Попал чувак из-за того что не мозгами думал, а тем что ниже. И заметьте как много известных людей попадают в эти ситуации. Мужчине важно научится определенно дисциплине, чтобы управлять своими инстинктами, чтобы они не уничтожили его жизнь
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Sergio666
Алвес, твой выход!
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