Гринвуд планирует жениться на девушке, обвинившей его в изнасиловании. Пара ждет ребенка

Мэйсон Гринвуд хочет жениться на девушке, обвинившей его в изнасиловании.

Как сообщает The Sun, форвард « » и его девушка Хэрриет Робсон планируют свадьбу. Гринвуд уже рассказал семье об этих намерениях.

Ранее стало известно, что пара ждет ребенка. Недавно Гринвуда и его беременную спутницу заметили возле отеля Langham Hotel в Лондоне.

Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения.

Гринвуд все еще не играет за «Юнайтед» – он отстранен от команды на время проведения внутреннего расследования.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас