Гринвуд планирует жениться на девушке, обвинившей его в изнасиловании. Пара ждет ребенка
Мэйсон Гринвуд хочет жениться на девушке, обвинившей его в изнасиловании.
Как сообщает The Sun, форвард «Манчестер Юнайтед» и его девушка Хэрриет Робсон планируют свадьбу. Гринвуд уже рассказал семье об этих намерениях.
Ранее стало известно, что пара ждет ребенка. Недавно Гринвуда и его беременную спутницу заметили возле отеля Langham Hotel в Лондоне.
Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.
Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения.
Гринвуд все еще не играет за «Юнайтед» – он отстранен от команды на время проведения внутреннего расследования.
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(это п*здец на*уй я в а*уе ахахаха история достойна экранизации лютый кринж)