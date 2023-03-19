Алькарас станет №1 в мире, если прервет 19-матчевую серию побед Медведева
Даниил Медведев и Карлос Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
В личных встречах россиянин ведет 1:0 – он победил на «Уимблдоне»-2021.
Если Медведев окажется сильнее в финале, то выиграет 4-й титул и 20-й матч подряд. Это будет самая длинная беспроигрышная серия в карьере россиянина.
Если победит Алькарас, то испанец обойдет Новака Джоковича и станет первой ракеткой мира. Он второй раз поднимется на вершину рейтинга.
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