Алькарас станет №1 в мире, если прервет 19-матчевую серию побед Медведева

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев и Карлос Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В личных встречах россиянин ведет 1:0 – он победил на «Уимблдоне»-2021.

Если Медведев окажется сильнее в финале, то выиграет 4-й титул и 20-й матч подряд. Это будет самая длинная беспроигрышная серия в карьере россиянина.

Если победит Алькарас, то испанец обойдет Новака Джоковича и станет первой ракеткой мира. Он второй раз поднимется на вершину рейтинга.

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3 комментария

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nick-basil
Писать-говорить про "первые ракетки" при живом Джоковиче - нелепость
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Ivan Ivanych
Думаю, прервёт он данькину серию.
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evgeniiios
Станет на неделю, не потянет Майами
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