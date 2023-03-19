Алькарас станет №1 в мире, если прервет 19-матчевую серию побед Медведева

и разыграют титул «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В личных встречах россиянин ведет 1:0 – он победил на « »-2021.

Если Медведев окажется сильнее в финале, то выиграет 4-й титул и 20-й матч подряд. Это будет самая длинная беспроигрышная серия в карьере россиянина.

Если победит Алькарас, то испанец обойдет и станет первой ракеткой мира. Он второй раз поднимется на вершину рейтинга.

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