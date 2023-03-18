Алина Загитова: «Считаю, что каждый из нас должен попробовать в жизни практически все»

Алина Загитова считает, что в жизни нужно попробовать практически все.

Олимпийская чемпионка представила показательный номер на турнире «Русский вызов». Она выступила в образе Мэрилин Монро.

– Где тебе комфортнее – на льду или с микрофоном в руке?

– Ну конечно же, на льду, но я пытаюсь изучать что-то новое, узнавать что-то новое. Считаю, что каждый из нас должен попробовать в жизни практически все.

Прическа? Это интересный опыт, надеюсь, что мне идет, – сказала Загитова в эфире Первого канала.

Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ. В конце программы она повторила эпизод с задранным платьем