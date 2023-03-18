Алина Загитова: «Считаю, что каждый из нас должен попробовать в жизни практически все»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алина Загитова считает, что в жизни нужно попробовать практически все. 

Олимпийская чемпионка представила показательный номер на турнире «Русский вызов». Она выступила в образе Мэрилин Монро.

– Где тебе комфортнее – на льду или с микрофоном в руке?

– Ну конечно же, на льду, но я пытаюсь изучать что-то новое, узнавать что-то новое. Считаю, что каждый из нас должен попробовать в жизни практически все.

Прическа? Это интересный опыт, надеюсь, что мне идет, – сказала Загитова в эфире Первого канала.

Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ. В конце программы она повторила эпизод с задранным платьем

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74 комментария

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Lapo Elkann
Ответ Toba Door
Ничего ужаснее Алина за всю жизнь не катала, выглядела так же, а шарашкина контора под названием глейх хореограф пора закрыть, сегодня были очень хорошие номера, но только не у Авербуха и глейха, ягудину сделали подарок, судьи преклонного возраста не должны, судить
Почему, " ЯЯЯ " самая ужасная. Здесь хотя бы образ отличный . Конечно на те баллы , которые получила, не тянула, но ТШТ ее выручили. В общем подали ее с лучшей стороны.
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vallabaza
очередной раз убеждаюсь, что умом она никогда не повзрослеет, так и будет дичь всякую говорить и делать...
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Мишаня Кашников
Тройничек?
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Маргарита В Сафронова
Образ Монро Алина сделала прекрасно. Но мне бы хотелось увидеть в её исполнении более глубокую, серьёзную тему, вроде Крофт. Она может.
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bolelschiza
Думала, что только Алина сможет побороться с Радей за звание самой красивой фигуристки вечера, но Алине совершенно не пошёл этот образ.
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карабашка
Но не людях же.Надо их как-то щадить.
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Девочка с севера
Алина, как там изучение галактики, продвигается? 🤣
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Ильназ Гимаев
А потом появляются торчки и свингеры
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milena.staheeva
Ответ vallabaza
пусть попробует выучить английский язык..... а, для начала, хотя бы русский
Знаки препинания повторите, хотя бы по русскому, советчица повторяшка
+1
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hazowsky
Ответ Э М
речь наверняка о ядерной физике и изуяении бозона Хиггса
Главное, чтобы не о соли речь шла
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AllaS
Ответ Альфира Смирнова
А где Алина? До сих пор на 1-ом не выставили её прокат для голосования....Она замечательная актриса и фигуристка--исполнение и вхождение в образ "в яблочко. Надо иметь большую смелость сыграть рейтинговую актрису мирового масштаба--у Алины получилось на все 100%. Мерлин Монро понравился бы прокат.
На такое жюри , как раз бы отличнейшим образом зашли буквально все предыдущие образы из показательных Алины и Я и Эсмеральда ..... Это было видно сразу с первых номеров!
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Даня Чебыкин
Ответ Alexander Zelenin
Сифак, винт и хмурый замерли в очереди на пробы.
Чебурашка, почему у тебя гнилые ноги?
Потому что мой друг - крокодил!
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BillShen
А я считаю, что спортсу надо заканчивать выкладывать в разделе «новости» посты об уже давно закончившей карьеру фигуристке, которая изъясняется цитатами из статусов вк.
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Советский Комиссар
с такими мыслями обычно начинают практиковать анал
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Alex1893
Второй Бузовой с ее «жизнь одна - кайфуйте» мы не выдержим. Не дай Бог, если Загитова захочет попробовать себя в политике
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Даня Чебыкин
Ответ Евгений Качалков
Пусть попробует правописание.
И красноречие?
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-1
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Альфира Смирнова
У злобных негативщиков жизнь -печаль, ведь, никак не могут угомониться --каждый раз Алина лучше всех)
+3
-3
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Igor Vladimirov
Нет ли здесь пропаганды ЛГБТ?)
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Мистер Блин
срочно ее домой к дзюбе отправьте)))
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Dmitry Koway
Ответ Альфира Смирнова
у вас ничего нет --ни в душе , ни в жизни.
а это как Вы определили?
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Элла Бурс
Ответ закрыт по беспределу
"Каждому по факту Надо всë попробовать. Но бывает так, что Лучше б и не пробовать"
😂😂😂
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-2
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Люблю Женьку
Спортс только слова Алины цитирует и выносит отдельным постом. 😂
Что говорят остальные и как вообще не интересно.
+6
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Альфира Смирнова
Ответ vallabaza
незаметно что она получает высшее образование, да даже незаметно что и среднее-то у неё есть...
у вас ничего нет --ни в душе , ни в жизни.
+2
-5
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Альфира Смирнова
Ответ Anatiana
Комментарий удален модератором
Проверьте ---мои минусы превратились на глазах в плюсы...так что не надо тут заливать ,что Спортс за Алину.
Алина не покупает себе рейтингв отличие от других.
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Андрей Красин
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Почему, когда люди говорят, что в жизни надо попробовать всё, то имеют ввиду наркотики, секс втроём или демонстрацию трусов на телевидении, а не релятивистскую квантовую механику или дифференциальные уравнения на графах?..
Алина сказала про наркотики или нет ? Не надо свои мысли ей приписывать.
+4
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