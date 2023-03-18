Хави о деле Негрейры: «Если однажды я узнаю, что выигрываю благодаря судьям, я пойду домой. Но у меня никогда не было такого ощущения»
Хави высказался о коррупционном скандале с «Барселоной».
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Меня это не беспокоит. Пусть люди думают, что хотят, я знаю, что побеждал законно. Если однажды я узнаю, что выигрываю благодаря судьям, я пойду домой. Но у меня никогда не было такого ощущения».
О заявлениях Лапорты
«Он президент, он руководитель проекта. Все, что он говорит, идет в массы. Я не хочу говорить, я уже много раз это делал».
Я сосредоточен на футболе и победе в Ла Лиге, главной цели этого сезона. Завтра будет переходное класико, а не решающее», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Больше всего голов - Месси, 26
Больше всего сухих матчей - Вальдес, 7
Больше всего сыгранных матчей - Бускетс, 46
Больше всего ассистов - Месси, 14
Больше всего ассистов в 1 игре - Хави, 4
Больше всего голов со штрафного - Месси, Куман, 2
Рекорды риала:
Желтые карточки: Рамос, 22
Красные карточки : Рамос, 5
Вся суть противостояния:))
Эвребе,Айтекин, Штарк,Бенгоэчэа,Куйперс,Чакыр,Де блекере
На таких людях и строилась бчк,и это ещё не весь список легенд кабинета я вспомнил,короче Хава такое же позорище как и глоры середняка)
Капнуть под каждый клуб,везде вылезут интриги,спорт и политика неотделимая часть друг друга.