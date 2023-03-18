Хави о деле Негрейры: «Если однажды я узнаю, что выигрываю благодаря судьям, я пойду домой. Но у меня никогда не было такого ощущения»

высказался о коррупционном скандале с «Барселоной».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

«Меня это не беспокоит. Пусть люди думают, что хотят, я знаю, что побеждал законно. Если однажды я узнаю, что выигрываю благодаря судьям, я пойду домой. Но у меня никогда не было такого ощущения».

О заявлениях

«Он президент, он руководитель проекта. Все, что он говорит, идет в массы. Я не хочу говорить, я уже много раз это делал».

Я сосредоточен на футболе и победе в , главной цели этого сезона. Завтра будет переходное класико, а не решающее», – сказал главный тренер «Барселоны».

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