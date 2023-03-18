Хави о деле Негрейры: «Если однажды я узнаю, что выигрываю благодаря судьям, я пойду домой. Но у меня никогда не было такого ощущения»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хави высказался о коррупционном скандале с «Барселоной». 

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета  Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Меня это не беспокоит. Пусть люди думают, что хотят, я знаю, что побеждал законно. Если однажды я узнаю, что выигрываю благодаря судьям, я пойду домой. Но у меня никогда не было такого ощущения». 

О заявлениях Лапорты 

«Он президент, он руководитель проекта. Все, что он говорит, идет в массы. Я не хочу говорить, я уже много раз это делал». 

Я сосредоточен на футболе и победе в Ла Лиге, главной цели этого сезона. Завтра будет переходное класико, а не решающее», – сказал главный тренер «Барселоны». 

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

«Барселона» платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kx9vs4qvvm
Ответ rigobersong
Рекорды Эль Классико за всю историю:) Больше всего голов - Месси, 26 Больше всего сухих матчей - Вальдес, 7 Больше всего сыгранных матчей - Бускетс, 46 Больше всего ассистов - Месси, 14 Больше всего ассистов в 1 игре - Хави, 4 Больше всего голов со штрафного - Месси, Куман, 2 Рекорды риала: Желтые карточки: Рамос, 22 Красные карточки : Рамос, 5 Вся суть противостояния:))
А количество побед в чью пользу?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А. Мостовой
так он разве не ходит домой после каждой игры?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Адепты Эвребе по вылезали из норок, делая вид будто в пользу Челси ошибок не было...)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рахил Тагиев
Ответ SCHOKKKK
6 мая 2009 года почему не ушел домой, Чави?🤣
У него не было ощущения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Мог бы вообще из дома не вылазить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рахил Тагиев
Ты тогда давно должен быть дома
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Читаем статью:))

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/1656743.html
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Рекорды Эль Классико за всю историю:)

Больше всего голов - Месси, 26

Больше всего сухих матчей - Вальдес, 7

Больше всего сыгранных матчей - Бускетс, 46

Больше всего ассистов - Месси, 14

Больше всего ассистов в 1 игре - Хави, 4

Больше всего голов со штрафного - Месси, Куман, 2

Рекорды риала:

Желтые карточки: Рамос, 22

Красные карточки : Рамос, 5

Вся суть противостояния:))
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
obid
Если кто не знал, прощвище Хави среди футболистов - радио, т.к. он весь матч спорил с судьями.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Мало того что бездарный физрук так ещё и нагло врет на весь мир
Эвребе,Айтекин, Штарк,Бенгоэчэа,Куйперс,Чакыр,Де блекере
На таких людях и строилась бчк,и это ещё не весь список легенд кабинета я вспомнил,короче Хава такое же позорище как и глоры середняка)
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Подсосы Роналду и Кабинетные мыши,оставьте да свои шутки или держите при себе !
Капнуть под каждый клуб,везде вылезут интриги,спорт и политика неотделимая часть друг друга.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SCHOKKKK
6 мая 2009 года почему не ушел домой, Чави?🤣
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
simplehumble
Ответ Kyancey
В 2009 г после «Челси» ещё должен был уйти )))
Мог даже после красной ван перси валить домой, когда тот не услышал свистка
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ответ Kyancey
В 2009 г после «Челси» ещё должен был уйти )))
Да, левейшее удаление Абидаля когда барсе надо было отыгрываться сильно усложнило задачу
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
...пойду домой и хорошенько высплюсь..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
simplehumble
А в 2009 после Челси почему не ушел? Лицемер
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Эвребе: "можешь идти домой"
+24
-8
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Magmi
Где-то в Норвегии широко улыбнулся один судья
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
С 2009го тогда должен был дома сидеть, лицемер
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токосо Томимо
Ответ Пепси пеналдувич
Это перевод такой корявый? Или как понять пойду домой?
Домой, в тюрьму
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
В 2009 г после «Челси» ещё должен был уйти )))
+39
-18
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Volgogradets
у Хави просто нет стыда и совести
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Это перевод такой корявый? Или как понять пойду домой?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий