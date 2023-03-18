Луческу о том, почему остался на Украине: «Я никогда не был трусом»
Луческу о том, почему остался на Украине: «Я никогда не был трусом»
Мирча Луческу объяснил, что не уехал из Украины, потому что он не трус.
«Сирены продолжают звучать, сегодня во время тренировки были два раза. Конечно, этого нет на западе страны. Но здесь, в Киеве, мы ближе к границе с Россией, и если происходят какие-то движения, сирена сразу оповещает нас.
Вам может быть интересно, почему я все еще здесь? Я никогда не был трусом, и сейчас я не трус, даже когда все очень сложно.
Я мог бы перейти в «Фенербахе» летом из-за этой ситуации.
В «Динамо» я выиграл три трофея за первый год, а потом случилась эта катастрофа. Не хочу подводить клуб, тем более, что света в конце туннеля нет. Придет время, когда я скажу «стоп», но пока я на это не рассчитываю.
Я думаю о своих игроках – их трудно вывести на высокий ментальный уровень, потому что у них другие заботы, связанные с семьей, друзьями. Это непросто», – сказал румынский тренер киевского «Динамо» в интервью Sport Total FM.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Динамо К это Краков,а не Киев 😀