Луческу о том, почему остался на Украине: «Я никогда не был трусом»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Фенербахче высшая лига Турция Мирча Луческу Политика Футбол

Луческу о том, почему остался на Украине: «Я никогда не был трусом»

Мирча Луческу объяснил, что не уехал из Украины, потому что он не трус.

«Сирены продолжают звучать, сегодня во время тренировки были два раза. Конечно, этого нет на западе страны. Но здесь, в Киеве, мы ближе к границе с Россией, и если происходят какие-то движения, сирена сразу оповещает нас.

Вам может быть интересно, почему я все еще здесь? Я никогда не был трусом, и сейчас я не трус, даже когда все очень сложно.

Я мог бы перейти в «Фенербахе» летом из-за этой ситуации.

В «Динамо» я выиграл три трофея за первый год, а потом случилась эта катастрофа. Не хочу подводить клуб, тем более, что света в конце туннеля нет. Придет время, когда я скажу «стоп», но пока я на это не рассчитываю.

Я думаю о своих игроках – их трудно вывести на высокий ментальный уровень, потому что у них другие заботы, связанные с семьей, друзьями. Это непросто», – сказал румынский тренер киевского «Динамо» в интервью Sport Total FM.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

13 комментариев

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Иван Иванов
Его сын разван луческу вроде тренировал паок в Греции ,который выбивал Спартак с каррерой в квалификации лч несколько лет назад .
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Алекс Мелкумян
А по хорошему, чем дед рискует, ему почти 80, таких старых тренеров не припомню в европейских клубах и врядли разговор про Фенербахче был предметным. Деняк ему наверняка отсыпали чтоб остался. В чемпионате идут на 4 месте, в еврокубках отлетели от Бенфики в ЛЧ и заняли последнее место в ЛЕ с 1 очком (по понятным причинам в целом). Так что дергаться с места особого смысла нет.
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Birdman NBA
Ответ Сергей Орлов
У него денег - прапраправнукам можно не работать.
Денег много не бывает.
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Сергей Галынский
Ответ kunaguero
Динамо Киев вроде же в Кракове базируется
А что,Краков разве не польский город? 🤔
Динамо К это Краков,а не Киев 😀
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Sevuska
И в 77 жизнь полна яркими красками 👍
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Сергей Орлов
Ответ Arty K.
сто баксов есть сто баксов 👍
У него денег - прапраправнукам можно не работать.
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denis_denis
ну на самом деле уважение за позицию!
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до лампочки
А кто-то сидя в бункере полный трус
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+5
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MonkeyMeister
Киев оказывается близок к границе. Хотяяяяяяя, кто знает.
+2
-6
-4
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kunaguero
Динамо Киев вроде же в Кракове базируется
+2
-3
-1
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siragh@yandex.ru
Ой-ой-ой
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-1
-1
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Arty K.
сто баксов есть сто баксов 👍
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-4
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Anders_b
Или никому уже не нужен, а деньги любит.
+8
-10
-2
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