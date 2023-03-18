Луческу о том, почему остался на Украине: «Я никогда не был трусом»

объяснил, что не уехал из , потому что он не трус.

«Сирены продолжают звучать, сегодня во время тренировки были два раза. Конечно, этого нет на западе страны. Но здесь, в , мы ближе к границе с Россией, и если происходят какие-то движения, сирена сразу оповещает нас.

Вам может быть интересно, почему я все еще здесь? Я никогда не был трусом, и сейчас я не трус, даже когда все очень сложно.

Я мог бы перейти в «Фенербахе» летом из-за этой ситуации.

В «Динамо» я выиграл три трофея за первый год, а потом случилась эта катастрофа. Не хочу подводить клуб, тем более, что света в конце туннеля нет. Придет время, когда я скажу «стоп», но пока я на это не рассчитываю.

Я думаю о своих игроках – их трудно вывести на высокий ментальный уровень, потому что у них другие заботы, связанные с семьей, друзьями. Это непросто», – сказал румынский тренер киевского «Динамо» в интервью Sport Total FM.

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