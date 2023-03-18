У «Урала» первое поражение за 17 матчей – от «Динамо». Команда Гончаренко не проигрывала с сентября

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Виктор Гончаренко Футбол

Прервалась серия матчей «Урала» без поражений.

Команда Виктора Гончаренко уступила «Динамо» в 20-м туре Мир РПЛ (0:1). Клуб из Екатеринбурга проиграл впервые за 17 матчей.

Беспроигрышная серия «Урала» длилась с 17 сентября – команда выиграла 10 матчей и 6 раз сыграла вничью.

Следующий матч «Урала» состоится 2 апреля – екатеринбуржцы встретятся с «Зенитом». 

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17 комментариев

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валя_стакан
Лещук само спокойствие. Если вернуть в раму Шунина - это предать футбол.
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skorpy55
Ответ ECB
Согласен, с Игорем, как-то спокойней... И, вообще, несмотря на невнятное начало, была уверенность, что сегодня Динамо победит, что-то в игре нашей команды появилось новое, надеюсь, уверенность и желание побеждать...
Не знаю пока. посмотрим что дальше будет, но вот сегодня я просто был уверен что выиграем.не знаю почему. но у меня ещё перед игрой эта уверенность была. ЯЧ писал ещё коммент перед игрой...
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инок
Динамовцев с трудной, но победой! Снова в концовке, что радует - с физикой в порядке. Тем более в матче с таким Уралом у них дома...
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Amalfitano
Матч не смотрел, но заметил одну закономерность. Как только убрали с поля(травма) Смолова и выпустили Тюкавина - Динамо начало выигрывать. Совпадение? Не думаю.
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ECB
Ответ skorpy55
Лещук вообще играл сегодня спокойно. и даже выручил. Играл со спокойными глазами, и холодной головой. не то что Шуня. вечный мандраж.....
Согласен, с Игорем, как-то спокойней... И, вообще, несмотря на невнятное начало, была уверенность, что сегодня Динамо победит, что-то в игре нашей команды появилось новое, надеюсь, уверенность и желание побеждать...
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Позитивный
Все серии когда - нибудь заканчиваются. Хорошо, что эту серию прервало именно Динамо. 👍🏻
+3
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skorpy55
Ответ ECB
Костя-молодец !!! Лещук неплохо сыграл, на защиту страшно смотреть...
Лещук вообще играл сегодня спокойно. и даже выручил. Играл со спокойными глазами, и холодной головой. не то что Шуня. вечный мандраж.....
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skorpy55
Ответ Игорь Моргунов
Да молоДцы старались,бились,играли за себя и "того парня" ДИНАМО радует характером!!!
Сегодня действительно порадовали и борьбой, и характером. Давно так здорово не играли....
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ECB
У Динамо снова появились шансы побороться за медали... Удачи в Динамо в следующих матчах !!!
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Игорь Моргунов
Да молоДцы старались,бились,играли за себя и "того парня"
ДИНАМО радует характером!!!
+5
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alexman1996
Ответ Александр Попов
С победой Динамо! Втройне ценней против беспроигрышного Урала, в гостях и с усеченным составом!
Справедливости ради, у Урала тоже не все сильнейшие в строю.)
+5
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ECB
Костя-молодец !!! Лещук неплохо сыграл, на защиту страшно смотреть...
+7
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alexman1996
Так и сегодня должна была быть ничья, но Эмерсон проспал Гладышева.)

Впрочем, серия от этого менее выдающейся быть не перестала.
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Aleksandr Danilov
И сегодня не заслуживали поражения.
+1
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ECB
Всех болельщиков Динамо с победой !!!
+11
-2
+9
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Тиджани Бабангида
В любом случае Гончаренко выжимает из состава максимум. Эффективность «Урала» на высоте
+19
0
+19
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Александр Попов
С победой Динамо! Втройне ценней против беспроигрышного Урала, в гостях и с усеченным составом!
+18
-4
+14
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