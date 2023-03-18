У «Урала» первое поражение за 17 матчей – от «Динамо». Команда Гончаренко не проигрывала с сентября
Прервалась серия матчей «Урала» без поражений.
Команда Виктора Гончаренко уступила «Динамо» в 20-м туре Мир РПЛ (0:1). Клуб из Екатеринбурга проиграл впервые за 17 матчей.
Беспроигрышная серия «Урала» длилась с 17 сентября – команда выиграла 10 матчей и 6 раз сыграла вничью.
Следующий матч «Урала» состоится 2 апреля – екатеринбуржцы встретятся с «Зенитом».
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ДИНАМО радует характером!!!
Впрочем, серия от этого менее выдающейся быть не перестала.