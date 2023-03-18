У «Урала» первое поражение за 17 матчей – от «Динамо». Команда Гончаренко не проигрывала с сентября

Прервалась серия матчей «Урала» без поражений.

Команда Виктора Гончаренко уступила « » в 20-м туре Мир (0:1). Клуб из Екатеринбурга проиграл впервые за 17 матчей.

Беспроигрышная серия «Урала» длилась с 17 сентября – команда выиграла 10 матчей и 6 раз сыграла вничью.

Следующий матч « » состоится 2 апреля – екатеринбуржцы встретятся с «Зенитом».

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