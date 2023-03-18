Йоханнес Бо обновил рекорд по количеству побед за сезон. Он выиграл 18 гонок
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо обновил рекорд по количеству побед за сезон.
Сегодня норвежец выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене – это его 18-я победа в сезоне.
В четверг Бо установил рекорд, победив в спринте и побив собственный рекорд, установленный в сезоне-2018/19: тогда он выиграл 16 гонок.
Йоханнес не был на подиуме только в первой гонке сезона. В дальнейшем он попал на пьедестал в 19 гонках подряд, затем пропустил две гонки из-за ковида, после чего одержал две победы.
В воскресенье в Холменколлене пройдет заключительная гонка сезона – спортсмены пробегут масс-старт.
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
Йосик чертовски хорош! Просто монстр!
Так вот у Йоси она своя, лига.
Соревнуется лишь с собой..