Йоханнес Бо обновил рекорд по количеству побед за сезон. Он выиграл 18 гонок

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии рекорды Йоханнес Бо Холменколлен Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо обновил рекорд по количеству побед за сезон.

Сегодня норвежец выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене – это его 18-я победа в сезоне.

В четверг Бо установил рекорд, победив в спринте и побив собственный рекорд, установленный в сезоне-2018/19: тогда он выиграл 16 гонок.

Йоханнес не был на подиуме только в первой гонке сезона. В дальнейшем он попал на пьедестал в 19 гонках подряд, затем пропустил две гонки из-за ковида, после чего одержал две победы.

В воскресенье в Холменколлене пройдет заключительная гонка сезона – спортсмены пробегут масс-старт.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

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19 комментариев

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Egor Egor
Вот как отсутствие Логинова и Халили сказывается :-)
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regnengeist
Ответ Xell
Завтра будет 19)Величайший!
не факт. но болеем)
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Красно - Синий КОНЬ
Очень ынтересно, или до фонаря.
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Nikita Skorodumov
Молодец астматик !
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Russ Ivan
Химик с детства, как и все норги...
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Сэйлор Мун
главное чтобы ингалятор не сломал от частых пыханий, а так все рекорды еще впереди.
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Жанна Калгина
Наши бы по всякому одну забрали бы
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Игор Ткачук
Ответ Великий Алонсо
Победы норвежцев в лыжах/биатлоне уже никак не воспринимаются. Плевать на астматиков
А ОН КСТАТИ НЕ АСМАТИК ТАК ЖЕ КАК ВЕЛИКИЙ БЬЕРНДАЛЕН И СВЕНСЕН. ОНИ ДАЖЕ НИКОГДА НЕ БОЛЕЛИ АСТМОЙ. ЕТО ТАК К СЛОВУ.
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Xell
Йосе можно открывать шоу с братом))
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ARAMIS777
Ответ Xell
Завтра будет 19)Величайший!
Мои поздравления.
Йосик чертовски хорош! Просто монстр!
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ARAMIS777
Йосик Каков! Каков шоумен! Хорош чертяка! Я даже статус не поленился с его фото перед последним выстрелом на стойке опубликовать. :)
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Viks
Йосик сегодня работал на публику. А поклон Королю перед финишной чертой - это круто!
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кот с дивана
Это называется "больше выигрывал только никто".
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melmi
Есть такой хороший фильм( о бейсболе с Хэнксом) "Их собственная лига"
Так вот у Йоси она своя, лига.
Соревнуется лишь с собой..
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Геннадий Тёкин
Да и пофиг.
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Великий Алонсо
Победы норвежцев в лыжах/биатлоне уже никак не воспринимаются. Плевать на астматиков
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Max9999
Мы хотим всем рекордам, наши звонкие дать имена!
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fewral
Ну, что сказать, гений. После бьорндалена и фуркада по хронологии. По победам выше поди уже.
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Xell
Завтра будет 19)Величайший!
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