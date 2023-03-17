Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Понсилуома – 2-м, Расторгуев – 4-м, Лагрейд – 5-м, Фийон-Майе – 7-м
18 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене пройдет мужской пасьют.
Кубок мира по биатлону-2022/23
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sports.
Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
- Дата проведения
- 18 марта, 14.45
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