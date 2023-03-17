Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Понсилуома – 2-м, Расторгуев – 4-м, Лагрейд – 5-м, Фийон-Майе – 7-м

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18 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене пройдет мужской пасьют.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sports.

Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

Дата проведения
18 марта, 14.45
Онлайн гонки

Этап 9, Осло-Холменколлен, Норвегия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Мартин Понсилуома
3  Бенедикт Долль
4  Андрей Расторгуев
5  Стурла Хольм Лагрейд
6  Йоханнес Кюн
7  Кентен Фийон-Майе
8  Ветле Шостад Кристиансен
9  Филипп Наврат
10  Михал Крчмарж
11  Симон Эдер
12  Отто Инвениус
13  Антонин Гигонна
14  Томмазо Джакомель
15  Антон Видмар
16  Йоханнес Дале
17  Яков Фак
18  Роман Реес
19  Фабьен Клод
20  Тарьей Бо
21  Давид Коматц
22  Теро Сеппяля
23  Вебьорн Сорум
24  Филипп Хорн
25  Адам Раннелс
26  Давид Цобель
27  Лукас Фрацшер
28  Эйнар Хедегарт
29  Шон Доэрти
30  Георг Мариан Колтеа
31  Себастьян Штальдер
32  Никлас Хартвег
33  Джейк Браун
34  Владимир Илиев
35  Кристиан Гоу
36  Юстус Штрелов
37  Олли Хииденсало
38  Томаш Микишка
39  Адам Вацлавик
40  Павел Магазеев
41  Серафин Вистнер
42  Кристо Сиймер
43  Эндре Стремсхайм
44  Богдан Цымбал
45  Пеппе Фемлинг
46  Тьерри Ланже
47  Максим Жермен
48  Якко Олави Ранта
49  Витаутас Строля
50  Эрик Перро
51  Артем Прима
52  Йеспер Нелин
53  Якуб Штвртецки
54  Йонаш Маречек
55  Даниэле Каппеллари
56  Дмитрий Шамаев
57  Оскар Брандт
58  Антон Дудченко
59  Ренарс Биркенталс
60  Тимофей Лапшин

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1 комментарий

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Cube Litening C:68X
Коля Расторгуев вторым придёт,Кюн победит.. Первые трое сольются..😁
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-1
0
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