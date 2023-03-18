Валиева, Кондратюк, Кагановская и Ангелопол выиграли приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ. Голосование началось еще до их выступления

Теги сборная России танцы на льду мужское катание женское катание Камила Валиева Марк Кондратюк Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Камила Валиева выиграла приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ.

Фигуристка победила в голосовании за лучший номер у женщин. Она набрала 29,28% голосов и опередила Евгению Медведеву (25,64%), Елизавету Туктамышеву (16,36%), Анну Щербакову (13,52%), Алину Загитову (9,65%), Софью Акатьеву (3,91%) и Елену Радионову (1,63%).

Также болельщикам предлагалось выбрать понравившийся номер еще в двух категориях. У мужчин приз получил Марк Кондратюк (36,09%), а среди дуэтов – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (24,89%).

Стоит отметить, что зрительское голосование было открыто еще до начала турнира. Оно проходило на официальной странице «Спорт на Первом» в VK. Валиева и Кондратюк уже лидировали в нем перед своими выступлениями.

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Софья Акатьева
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8%
Михаил Коляда
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1%
Екатерина Боброва
Елизавета Туктамышева
5%
Елизавета Туктамышева
Алина Загитова
10%
Алина Загитова
Камила Валиева
13%
Камила Валиева
Марк Кондратюк
2%
Марк Кондратюк
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
2%
Татьяна Волосожар
Евгений Семененко
1%
Евгений Семененко
Евгения Медведева
5%
Евгения Медведева
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
2%
Анастасия Мишина
Андрей Мозалев
0%
Андрей Мозалев
Елена Радионова
0%
Елена Радионова
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
1%
Евгения Тарасова
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
1%
Василиса Кагановская
Петр Гуменник
2%
Петр Гуменник
Матвей Ветлугин
9%
Матвей Ветлугин
Дмитрий Алиев
1%
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
0%
Макар Игнатов
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
1%
Елизавета Худайбердиева

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111 комментариев

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RLH
Ответ Latika S
Вряд ли Саша просила. Её фанаты любят её, ну и Марка за компанию
К сожалению, просила. В телеге
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Оз
Ответ Светлана Менова
Да бросьте, на шоу "Влюбленные в фигурное катание" Алина скрутила прекрасный тройной флип! А что же тогда про Мозалёва скажете, который две бабочки сегодня сделал?
Какие 2 бабочки у Андрея???
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Оз
Ответ vanessa2021
В чем блат, если это приз зрительских симпатий?
Только его девушка ещё до начала соревнований просила своих фанатов голосовать за него и те, не видя номер уже в 16.50 начали накручивать голоса. Что-то я не видела, чтобы например, муж Жени Тарасовой просил голосовать за неё, или муж Кати Бобровой упрашивал своих знакомых и друзей.
Дешёвая победа у Марка, не красит его.
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vanessa2021
Ответ Latika S
Вряд ли Саша просила. Её фанаты любят её, ну и Марка за компанию
Саша выложила кружочек в своем тг, где она сидит на шоу. И сказала, что она пришла болеть за Марка.

Оказывается по мнению хейтеров - даже это она не имеет право говорить)))
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vanessa2021
Ответ AllaS
Согласна с Вами. Петр очень понравился. Игра на рояле , это было лишнее. Но сам номер очень хороший! А вот Марк совсем не понравился с этим номером показательным!
Мои впечатления полностью противоположные. Как вышел Петр, я ждала чегото необычного, костюм красивый, он сам красивый. А потом это Болеро, фууу.. Ну и ничего интересного в номере не было. И к чему это пианино было, совсем не в тему. Он еще программировать начал бы или крестиком вышивать))

У Марка наоборот, вышел в этом зеленом. Странный вид. А как начался номер, просто глаз оторвать не могла. Современная хореография, все отточенно, завораживает своими движениями. Необычно, креативно, есть общая идея и смысл номера. Супер просто.
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Ирина Ларина
Зрительские симпатии - Камиле и Матвею .
Остальное - фанатские накрутки( Кондратюк вообще ни о чем номер(
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Latika S
Ответ Лека-Лека
Это ж надо было Трусовой так унизить Марка: просить своих фанатов поставить за него галочку. Выходит, что голосовали не за Кондратюка как спортсмена и артиста, а за Кондратюка как бесплатное приложение к Трусовой. Уверена, что осадочек у Марка будет капитальный.
Вряд ли Саша просила. Её фанаты любят её, ну и Марка за компанию
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B.Jones
Ответ Радик Рахимов
Ягудин вон в 43 года тройной сиганул, а девушки в 20 лет не могут стабильно хоть один тройной натренировать! Она ведь семь тройных прыгала во второй части ПП, что у них за техника такая, которую так быстро можно потерять
А чего только девчата. Думаете, тот же Квадратюк например, от льда в 43 оторвётся? Невероятный прогресс ФК, имени главного технического специалиста Лакерника.
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Прекрасная фурия
Ответ Sportsfan
У Марка сегодня была худшая программа. Просто кринж от выхода на лед до интервью. «У него была какая-то тактика и он ее придерживался»
Просто вы его не умеете понять.
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Alexandr Alexandrov
Ответ lepestok
может, жюри за Спартак болеют)))
Ну минимум один из Питера был.
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vanessa2021
Ответ Оз
А при чем здесь Щербакова? Речь о Кондратюке и его очередном блатном призе
В чем блат, если это приз зрительских симпатий?
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Люба Люба
Ответ NataliaB.3003
Рада за Камилу, но есть осадок. Её могли оценить выше, т.е. дать ей специальный приз от жюри, один из... Её программа лучше многих тех, которые вытянули благодаря договорённостям заранее. Хорошо что голосовалка дала ей приз. P.S. Но её номер из тех, про которые говорят, что их точно будут пересматривать. Вот это и есть любовь поклонников фигурного катания.
Соглашусь с вами+++!!
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AllaS
Ответ orlitza
Пётр накрутил в программу лишнего. Замечательно, что он играет, но здесь это было и не к месту. и не очень по качеству исполнения. Что неудивительно после откатанной программы. Как-то всё смешалось и осталось впечатление, что человек захотел показать: умею и это, и это ... Во всём нужна мера. А болела я за него. Самый красивый, пластичный, техничный.
Согласна с Вами. Петр очень понравился. Игра на рояле , это было лишнее. Но сам номер очень хороший!
А вот Марк совсем не понравился с этим номером показательным!
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Vladimir Arutin
Ответ фынский аксель
Зачем, есть адекватные журналисты
Как вы отличаете адекватных от неадекватных .Назовите адекватных пожалуста ?
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AllaS
Ветлугину не оцененному жюри приз надо было вручить.
Отличный номер, но жюри недопонят. Они же не смотрят ФК. Такому жюри лучше заходят номера, как у Коляды.
Ну, а голосовали заранее , поэтому речь не о номерах , а о симпатиях.
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Светлана Менова
Ответ Радик Рахимов
Ягудин вон в 43 года тройной сиганул, а девушки в 20 лет не могут стабильно хоть один тройной натренировать! Она ведь семь тройных прыгала во второй части ПП, что у них за техника такая, которую так быстро можно потерять
Да бросьте, на шоу "Влюбленные в фигурное катание" Алина скрутила прекрасный тройной флип! А что же тогда про Мозалёва скажете, который две бабочки сегодня сделал?
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Светлана Менова
Ответ orlitza
Пётр накрутил в программу лишнего. Замечательно, что он играет, но здесь это было и не к месту. и не очень по качеству исполнения. Что неудивительно после откатанной программы. Как-то всё смешалось и осталось впечатление, что человек захотел показать: умею и это, и это ... Во всём нужна мера. А болела я за него. Самый красивый, пластичный, техничный.
А что не так было с качеством исполнения? Не налажал же и с ритма не сбился.
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BeyPyrom
Ответ unknownman
Рад за Василису и Валеру, единственный заслуженный приз зрительских симпатий. За Кондратюка, Валиеву и Медведеву голоса накрутили еще задолго до их выступления, за что фанатам дизлайк. У парней в реальности приз должен был получить Ветлугин, про девушек судить не берусь, из-за накруток уже не поймешь.
Голосовали не за Медведеву, а против Загитовой, подразумевая незаслуженное присуждение победы в шоу. На самом деле её стало очень много везде.
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фынский аксель
Ответ Vladimir Arutin
А на кого, на вас надо ссылаться ?
Зачем, есть адекватные журналисты
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orlitza
Ответ Sportsfan
У Марка сегодня была худшая программа. Просто кринж от выхода на лед до интервью. «У него была какая-то тактика и он ее придерживался»
Да, программа не очень, было в ней что-то банальное, хотя мальчик вдрхновенный. И с его фигурой надо тщательнее относиться к костюму.
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orlitza
Ответ Светлана Менова
Что касается пар, то с КА склонна согласиться, очень здорово они отожгли. Но голосовала за ВТ. Соскучилась по ним. В женском я голосовала за Акатьеву, а в мужском - за Гуменника. Очень расстроена, что Петра совсем не оценили судьи.
Пётр накрутил в программу лишнего. Замечательно, что он играет, но здесь это было и не к месту. и не очень по качеству исполнения. Что неудивительно после откатанной программы. Как-то всё смешалось и осталось впечатление, что человек захотел показать: умею и это, и это ... Во всём нужна мера. А болела я за него. Самый красивый, пластичный, техничный.
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Оз
Ответ vanessa2021
У кто на зарплате у папыстаса, что у Щербаковой 3 место?
А при чем здесь Щербакова? Речь о Кондратюке и его очередном блатном призе
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Natalia Solomakha
Ветлугину могли бы приз жюри дать. Было же ясно, что его маленькая фанбаза голосовалку не вытянет, а номер отличный был. Но даже в этом был регламент и сценарий, видимо.
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vanessa2021
Ответ Оз
Нашли на кого ссылаться, на Лесика, который с Марком вместе в одной компании тусит. И на Лапидарность, который на зарплате у семейства Плю
У кто на зарплате у папыстаса, что у Щербаковой 3 место?
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Vladimir Arutin
Ответ Оз
Нашли на кого ссылаться, на Лесика, который с Марком вместе в одной компании тусит. И на Лапидарность, который на зарплате у семейства Плю
А Кузнецов ? Его тройка Ягудин -Кондратюк - Ветлугин .
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