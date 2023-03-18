Валиева, Кондратюк, Кагановская и Ангелопол выиграли приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ. Голосование началось еще до их выступления

Камила Валиева выиграла приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ.

Фигуристка победила в голосовании за лучший номер у женщин. Она набрала 29,28% голосов и опередила Евгению Медведеву (25,64%), Елизавету Туктамышеву (16,36%), Анну Щербакову (13,52%), Алину Загитову (9,65%), Софью Акатьеву (3,91%) и Елену Радионову (1,63%).

Также болельщикам предлагалось выбрать понравившийся номер еще в двух категориях. У мужчин приз получил Марк Кондратюк (36,09%), а среди дуэтов – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (24,89%).

Стоит отметить, что зрительское голосование было открыто еще до начала турнира. Оно проходило на официальной странице «Спорт на Первом» в VK. Валиева и Кондратюк уже лидировали в нем перед своими выступлениями.