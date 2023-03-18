Валиева, Кондратюк, Кагановская и Ангелопол выиграли приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ. Голосование началось еще до их выступления
Камила Валиева выиграла приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ.
Фигуристка победила в голосовании за лучший номер у женщин. Она набрала 29,28% голосов и опередила Евгению Медведеву (25,64%), Елизавету Туктамышеву (16,36%), Анну Щербакову (13,52%), Алину Загитову (9,65%), Софью Акатьеву (3,91%) и Елену Радионову (1,63%).
Также болельщикам предлагалось выбрать понравившийся номер еще в двух категориях. У мужчин приз получил Марк Кондратюк (36,09%), а среди дуэтов – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (24,89%).
Стоит отметить, что зрительское голосование было открыто еще до начала турнира. Оно проходило на официальной странице «Спорт на Первом» в VK. Валиева и Кондратюк уже лидировали в нем перед своими выступлениями.
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Дешёвая победа у Марка, не красит его.
Оказывается по мнению хейтеров - даже это она не имеет право говорить)))
У Марка наоборот, вышел в этом зеленом. Странный вид. А как начался номер, просто глаз оторвать не могла. Современная хореография, все отточенно, завораживает своими движениями. Необычно, креативно, есть общая идея и смысл номера. Супер просто.
Остальное - фанатские накрутки( Кондратюк вообще ни о чем номер(
А вот Марк совсем не понравился с этим номером показательным!
Отличный номер, но жюри недопонят. Они же не смотрят ФК. Такому жюри лучше заходят номера, как у Коляды.
Ну, а голосовали заранее , поэтому речь не о номерах , а о симпатиях.