Клопп про увольнение вслед за Тухелем: «У «Ливерпуля» спокойные владельцы, они ожидают, что я разберусь»

Юрген Клопп рассказал, боится ли он увольнения, как это произошло с его коллегой из «Челси».
В среду в отставку был отправлен Томас Тухель, под руководством которого «синие» во вторник уступили загребскому «Динамо» (0:1). «Ливерпуль», который тренирует Клопп, в первом туре Лиги чемпионов также потерпел поражение – от «Наполи» (1:4).
«Не особо волнуюсь. У нас достаточно спокойные владельцы, они ожидают, что в этой ситуации разберусь я, а не кто-то другой», – ответил Клопп.
«Ливерпуль» постоянно страдает в Неаполе. Но эти 1:4 – настоящая катастрофа