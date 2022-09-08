Клопп про увольнение вслед за Тухелем: «У «Ливерпуля» спокойные владельцы, они ожидают, что я разберусь»

рассказал, боится ли он увольнения, как это произошло с его коллегой из .

В среду в отставку был отправлен , под руководством которого «синие» во вторник уступили загребскому «Динамо» (0:1). «Ливерпуль», который тренирует Клопп, в первом туре чемпионов также потерпел поражение – от (1:4).

«Не особо волнуюсь. У нас достаточно спокойные владельцы, они ожидают, что в этой ситуации разберусь я, а не кто-то другой», – ответил Клопп.

«Ливерпуль» постоянно страдает в Неаполе. Но эти 1:4 – настоящая катастрофа