«Авангард» проиграл 3 матча подряд со старта сезона впервые в истории КХЛ

«Авангард» установил клубный антирекорд в по поражениям на старте сезона.

Омский клуб проиграл (1:4) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

Это поражение стало третьим подряд со старта сезона для команды тренера . Ранее «ястребы» уступили «Витязю» (2:3) и минскому (3:6).

Никогда прежде «Авангард» не начинал сезон с трех поражений подряд в КХЛ.

Омичи были близки к тому результату только один раз: в самом первом сезоне лиги, в 2008 году, проиграл «Ак Барсу» и «Нефтехимику», но в третьей игре сезона обыграл «Ладу».

Следующий матч «Авангард» проведет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.