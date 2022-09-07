«Авангард» проиграл 3 матча подряд со старта сезона впервые в истории КХЛ

«Авангард» установил клубный антирекорд в КХЛ по поражениям на старте сезона.
Омский клуб проиграл СКА (1:4) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.
Это поражение стало третьим подряд со старта сезона для команды тренера Дмитрия Рябыкина. Ранее «ястребы» уступили «Витязю» (2:3) и минскому «Динамо» (3:6).
Никогда прежде «Авангард» не начинал сезон с трех поражений подряд в КХЛ.
Омичи были близки к тому результату только один раз: в самом первом сезоне лиги, в 2008 году, «Авангард» проиграл «Ак Барсу» и «Нефтехимику», но в третьей игре сезона обыграл «Ладу».
Следующий матч «Авангард» проведет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.