Позиция Тухеля по Роналду – одна из причин его отставки из «Челси». Боэли не понравился категорический отказ тренера от португальца

Одной из причин увольнения из «Челси» стала его позиция по .

По данным The Telegraph, при обсуждении возможного трансфера Роналду из стало ясно, как сильно разнятся взгляды Тухеля и совладельца клуба .

Боэли не устроил тот факт, что Тухель категорическим отказом встретил его предложение подписать Роналду. Немец был раздражен тем, что ему пришлось объяснять, по каким причинам он не хочет видеть португальца в команде.

Кроме того, Тухель дал понять, что ему не нравится дополнительная ответственность, которую на него возложил клуб в ходе трансферного окна. Боэли и инвесткомпания Clearlake, являющиеся совладельцами «Челси», дали тренеру большую свободу при принятии трансферных решений.

Когда из клуба ушел Петр Чех, Тухель был разочарован, а в субботу тренер сообщил боссам , что не будет участвовать в выборе спортивного директора.

Ранее стало известно, что причиной увольнения Тухеля из «Челси» стали не результаты команды.