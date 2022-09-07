Тухель сказал Боэли, что Роналду «уничтожит командный дух в раздевалке «Челси», если перейдет (Кристиан Фальк)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия Томас Тухель Тодд Боэли Футбол

Томас Тухель считал, что переход Криштиану Роналду негативно скажется на атмосфере в «Челси».

Журналист Bild Кристиан Фальк подтвердил информацию, что нежелание тренера «Челси» подписывать форварда плохо повлияло на его отношения с владельцем клуба Тоддом Боэли. Сообщалось, что позиция Томаса по этому вопросу стала одной из причин его отставки.

По информации Фалька, Тухель сказал Боэли, что Роналду «уничтожит командный дух в раздевалке «Челси».

Немец был уволен из лондонского клуба сегодня. Сообщалось, что его отставка не связана с последними результатами команды.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные