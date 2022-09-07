Тухель сказал Боэли, что Роналду «уничтожит командный дух в раздевалке «Челси», если перейдет (Кристиан Фальк)

Томас Тухель считал, что переход Криштиану Роналду негативно скажется на атмосфере в «Челси».
Журналист Bild Кристиан Фальк подтвердил информацию, что нежелание тренера «Челси» подписывать форварда плохо повлияло на его отношения с владельцем клуба Тоддом Боэли. Сообщалось, что позиция Томаса по этому вопросу стала одной из причин его отставки.
По информации Фалька, Тухель сказал Боэли, что Роналду «уничтожит командный дух в раздевалке «Челси».
Немец был уволен из лондонского клуба сегодня. Сообщалось, что его отставка не связана с последними результатами команды.