Тухель сказал Боэли, что Роналду «уничтожит командный дух в раздевалке «Челси», если перейдет (Кристиан Фальк)

считал, что переход негативно скажется на атмосфере в .

Журналист Bild Кристиан Фальк подтвердил информацию, что нежелание тренера «Челси» подписывать форварда плохо повлияло на его отношения с владельцем клуба . Сообщалось, что позиция Томаса по этому вопросу стала одной из причин его отставки.

По информации Фалька, Тухель сказал Боэли, что Роналду «уничтожит командный дух в раздевалке «Челси».

Немец был уволен из лондонского клуба сегодня. Сообщалось, что его отставка не связана с последними результатами команды.