Евробаскет-2022. Литва сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф, Словения встретится с Францией и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей в рамках заключительного тура группового этапа Евробаскета-2022.

В Кельне Литва сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф. Действующий чемпион Европы Словения встретится с Францией.

В Тбилиси Турция сразится с Испанией. Грузия, еще не потерявшая шансы на выход в следующий этап, сыграет с Черногорией.

Групповой этап

Группа А (Грузия)

Положение команд: Турция – 3-1, Испания – 3-1, Черногория – 2-2, Бельгия – 2-2, Грузия – 1-3, Болгария – 1-3.

Группа B (Германия)

Положение команд: Словения – 3-1, Германия – 3-1, Франция – 3-1, Босния и Герцеговина – 2-2, Литва – 1-3, Венгрия – 0-4.

Группа C (Италия)

Положение команд: Греция – 4-0, Украина – 3-1, Италия – 2-2, Хорватия – 2-2, Эстония – 1-3, Великобритания – 0-4.

Группа D (Чехия)

Положение команд: Сербия – 4-0, Польша – 3-1, Израиль – 2-2, Финляндия – 2-2, Чехия – 1-3, Нидерланды – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами

На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира

Евробаскет. История в эмблемах