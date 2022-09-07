Евробаскет-2022. Литва сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф, Словения встретится с Францией и другие матчи

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Сегодня пройдут шесть матчей в рамках заключительного тура группового этапа Евробаскета-2022.

В Кельне Литва сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф. Действующий чемпион Европы Словения встретится с Францией.

В Тбилиси Турция сразится с Испанией. Грузия, еще не потерявшая шансы на выход в следующий этап, сыграет с Черногорией.

Евробаскет-2022 

Групповой этап

Группа А (Грузия)

Турция – Испания
Дата проведения
7 сентября, 14.30, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Болгария – Бельгия
Дата проведения
7 сентября, 17.15
Онлайн матча

Грузия – Черногория
Дата проведения
7 сентября, 20.00
Онлайн матча

Положение команд: Турция – 3-1, Испания – 3-1, Черногория – 2-2, Бельгия – 2-2, Грузия – 1-3, Болгария – 1-3.

Группа B (Германия)

Литва – Босния и Герцеговина
Дата проведения
7 сентября, 15.30, «Ланксесс-Арена»
Онлайн матча

Франция – Словения
Дата проведения
7 сентября, 18.15, «Ланксесс-Арена»
Онлайн матча

Венгрия – Германия
Дата проведения
7 сентября, 21.30
Онлайн матча

Положение команд: Словения – 3-1, Германия – 3-1, Франция – 3-1, Босния и Герцеговина – 2-2, Литва – 1-3, Венгрия – 0-4.

Группа C (Италия)

Положение команд: Греция – 4-0, Украина – 3-1, Италия – 2-2, Хорватия – 2-2, Эстония – 1-3, Великобритания – 0-4.

Группа D (Чехия)

Положение команд: Сербия – 4-0, Польша – 3-1, Израиль – 2-2, Финляндия – 2-2, Чехия – 1-3, Нидерланды – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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