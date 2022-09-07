Евробаскет-2022. Литва сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф, Словения встретится с Францией и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей в рамках заключительного тура группового этапа Евробаскета-2022.
В Кельне Литва сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход в плей-офф. Действующий чемпион Европы Словения встретится с Францией.
В Тбилиси Турция сразится с Испанией. Грузия, еще не потерявшая шансы на выход в следующий этап, сыграет с Черногорией.
Групповой этап
Группа А (Грузия)
- Дата проведения
- 7 сентября, 14.30, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 7 сентября, 17.15
- Дата проведения
- 7 сентября, 20.00
Положение команд: Турция – 3-1, Испания – 3-1, Черногория – 2-2, Бельгия – 2-2, Грузия – 1-3, Болгария – 1-3.
Группа B (Германия)
- Дата проведения
- 7 сентября, 15.30, «Ланксесс-Арена»
- Дата проведения
- 7 сентября, 18.15, «Ланксесс-Арена»
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.30
Положение команд: Словения – 3-1, Германия – 3-1, Франция – 3-1, Босния и Герцеговина – 2-2, Литва – 1-3, Венгрия – 0-4.
Группа C (Италия)
Положение команд: Греция – 4-0, Украина – 3-1, Италия – 2-2, Хорватия – 2-2, Эстония – 1-3, Великобритания – 0-4.
Группа D (Чехия)
Положение команд: Сербия – 4-0, Польша – 3-1, Израиль – 2-2, Финляндия – 2-2, Чехия – 1-3, Нидерланды – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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