Лига чемпионов. «Интер» против «Баварии», «Ливерпуль» в гостях у «Наполи», «Барселона» сыграет с «Викторией»

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«Интер» примет «Баварию» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Наполи», «Барселона» встретится дома с «Викторией» из Пльзени, «Атлетико» – с «Порту».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа А

Аякс Нидерланды – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
7 сентября, 19.45, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи Италия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Айнтрахт Ф Германия – Спортинг Португалия
Дата проведения
7 сентября, 19.45, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм Англия – Марсель Франция
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа B

Брюгге Бельгия – Байер Германия
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Ян Брейдель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико Испания – Порту Португалия
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа C

Интер Италия – Бавария Германия
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона Испания – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

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