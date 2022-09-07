Лига чемпионов. «Интер» против «Баварии», «Ливерпуль» в гостях у «Наполи», «Барселона» сыграет с «Викторией»

примет «Баварию» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

сыграет на выезде с «Наполи», встретится дома с «Викторией» из Пльзени, – с «Порту».

1-й тур

Группа А

Группа D

Группа B

Группа C

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

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