Лига чемпионов. «Интер» против «Баварии», «Ливерпуль» в гостях у «Наполи», «Барселона» сыграет с «Викторией»

«Интер» примет «Баварию» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Наполи», «Барселона» встретится дома с «Викторией» из Пльзени, «Атлетико» – с «Порту».
1-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 7 сентября, 19.45, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 7 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
Группа D
- Дата проведения
- 7 сентября, 19.45, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 7 сентября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Группа B
- Дата проведения
- 7 сентября, 22.00, «Ян Брейдель»
- Дата проведения
- 7 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
Группа C
- Дата проведения
- 7 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 7 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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