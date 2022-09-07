Чалов, Захарян, Бакаев, Соболев и Тюкавин – в расширенном составе сборной России на матч с Киргизией

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Стал известен расширенный состав сборной России на сентябрьские сборы.

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Киргизией. В расширенный состав команды вошли 35 футболистов.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат»), Артем Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян (все – «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

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