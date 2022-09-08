Клопп про 1:4: «Наполи» играл хорошо, «Ливерпуль» – нет. Пока не могу сказать, почему так произошло» 

прокомментировал крупное поражение «Ливерпуля» от «Наполи» (1:4) в Лиге чемпионов.

«Очень тяжело это принять. Происходящее не так сложно объяснить, если вы смотрели игру. Начнем с двух пенальти. Ладно, во-первых, играл очень хорошо, а мы – нет, это первое объяснение поражения.

Они забили один пенальти и смазали еще один, но следующие два гола мы подали им на тарелочке. Нам стоило лучше обороняться. При счете 0:3 мы имели моменты, но были не в игре.

Наша команда не была компактной ни в обороне, ни в атаке. До выхода на поле Тиаго я не могу вспомнить ни одного контрпрессинга, мы были слишком размашисты.

Все очевидно, но почему это произошло, я не могу ответить сейчас, дайте мне подумать об этом. Это очень тяжелое испытание, но я должен его принять», – сказал главный тренер BT Sport.